Tempo di lettura: 3 minute(s)

Il pip , acronimo di "percentage in points", è una misura fondamentale nel trading forex, rappresentando la più piccola variazione possibile nel prezzo di una valuta. In questo articolo, esploreremo in dettaglio il concetto di pip e la sua importanza nel determinare profitti e perdite. Analizzeremo come la comprensione del valore del pip sia cruciale per una gestione efficace delle transazioni. Inoltre, discuteremo come la piattaforma xStation semplifichi il calcolo del valore del pip attraverso una calcolatrice incorporata, migliorando la precisione e facilitando la pianificazione delle operazioni. Questo articolo fornirà le informazioni necessarie per comprendere e applicare correttamente il valore del pip, supportandoti nella presa di decisioni di trading più informate e nella gestione del rischio.

Cos'è un Pip?

Un pip (acronimo di "percentage in points") è la più piccola unità di misura del cambiamento di prezzo nel mercato delle valute. In altre parole, rappresenta la minima variazione possibile nel valore di uno strumento finanziario. Nel trading forex, un pip è tradizionalmente definito come la quarta cifra decimale del prezzo di una valuta. Tuttavia, in alcune valute, può essere la seconda cifra decimale. Ad esempio, se la coppia di valute EUR/USD si sposta da 1.1050 a 1.1051, significa che è avvenuto un movimento di 1 pip. Il detto "Una sterlina, un punto" indica che il valore di un pip corrisponde a £1 per ogni pip di variazione nel prezzo. Questo significa che guadagni o perdi £1 per ogni pip di movimento del prezzo della tua operazione. La quantità effettiva guadagnata o persa per pip può essere determinata anche utilizzando la dimensione del lotto dell'ordine, che imposta il volume della tua operazione. Nella maggior parte delle valute, i prezzi sono espressi con quattro cifre decimali. Ad esempio, nel caso dell’EUR/USD, un pip è la quarta cifra decimale (0.0001). Tuttavia, ci sono eccezioni: alcune valute, come lo yen giapponese (JPY), utilizzano solo due decimali, rendendo il pip la seconda cifra decimale.

Come determinare la dimensione di un Pip?

Se desideri conoscere la dimensione esatta di un pip per una determinata coppia di valute o strumento finanziario, puoi consultare la nostra Tabella degli Strumenti. Nella tabella, troverai la colonna “Dimensione di un PIP” che fornisce informazioni dettagliate sui pip per ciascun strumento.

Come illustrato nella tabella sopra, la dimensione di un pip varia a seconda del mercato: nel caso dell'AUDCAD, un pip corrisponde alla quarta cifra decimale, mentre per l'AUDJPY è la seconda cifra decimale. XTB offre ai trader una maggiore precisione aggiungendo una cifra decimale ulteriore ai prezzi degli asset. Questo incremento di precisione non altera la dimensione del pip, che rimane invariata.

Considera l’esempio dell’EUR/USD quotato al prezzo bid di 1.09952. Qui, il pip è rappresentato dalla quarta cifra decimale, ovvero il numero 5. Se il prezzo ask è quotato a 1.09964 e desideri calcolare lo spread, basta sottrarre il prezzo bid dal prezzo ask: 1.09964 - 1.09952, ottenendo così uno spread di 1.2 pip.

Comprendere il valore del pip è essenziale per ogni trader, poiché è cruciale per determinare il valore della tua posizione e calcolare i potenziali profitti o perdite in base ai movimenti di prezzo. Il valore del pip varia in base al mercato e al volume della posizione aperta.

La piattaforma xStation semplifica questo processo per te, grazie alla calcolatrice incorporata. Questa funzionalità fornisce automaticamente il valore del pip in base al volume della transazione e al mercato selezionato. Nell’esempio che segue, per una transazione di 1 lotto su EUR/USD, il valore di un pip è pari a £7.62.

Comprendere l’impatto del valore del Pip

Se il mercato si muove a tuo favore di 10 pip, guadagnerai £76.20 (calcolato come 7.62 x 10). Al contrario, se il mercato si muove contro di te di 7 pip, avrai una perdita di £53.34 (calcolato come 7.62 x 7).

Conoscere il valore del pip prima di aprire una transazione è cruciale per comprendere appieno l’entità del profitto o della perdita potenziale. Questo ti consente di gestire meglio il rischio e prendere decisioni di trading più informate.