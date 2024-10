Creare nuovi formati MT4

L'apertura di un conto di investimento su MT4 non è più disponibile

Ti ricordiamo che XTB non consentirà più l'apertura di nuovi conti sulla piattaforma MT4. L'unica piattaforma disponibile per l'apertura di un conto è xStation.

Come già sai, la parte principale di MT4 è la finestra dei grafici, che ha lo sfondo nero di default. Ma puoi gestirla per poterla personalizzare secondo i tuoi gusti. Devi fare clic col tasto destro del mouse sul grafico e scegliere "Proprietà". Apparirà la finestra delle "Proprietà". La finestra dei grafici è il modulo da cui i trader non solo analizzano il mercato, ma piazzano anche nuovi ordini, impostano i livelli dello Stop Loss e del Take profit, aggiungono vari indicatori, strumenti di analisi tecnica, trendline e molto altro. Una buona personalizzazione del laboratorio del trader è molto importante ma prende anche tempo. Ecco perché dovresti salvare le impostazioni e gli strumenti di MT4 in un formato. Principalmente un formato è l'impostazione di parametri e strumenti del grafico che possono essere facilmente applicati ad altri grafici con un solo clic. Oltre a delle impostazioni ovvie come il tipo di grafico o i colori, i formati salvano anche i consiglieri esperti annessi con I loro parametri, I custom disegnati e gli indicatori tecnici con le proprie impostazioni. Salvare i formati Per salvare i tuoi formati devi cliccare col tasto destro sul grafico, selezionare Formato, quindi "Salva Formato", e dagli un nome. Suggerimento: Se il tuo formato si chiama solo "default" ogni nuova finestra del grafico sarà come impostato nel tuo formato . Per esempio: una volta che hai creato un formato che comprende i tuoi colori preferiti, gli indicatori del MACD con I tuoi parametri ed una Media Mobile semplice, il formato può venir usato per gli altri grafici o timeframe in modo da apparire allo stesso modo. Da adesso avrai tutti i tuoi strumenti ed impostazioni da trader in un solo clic.

