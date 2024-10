Differenze tra xStation ed MT4

Tempo di lettura: 4 minute(s)

L'apertura di un conto di investimento su MT4 non è più disponibile

Ti ricordiamo che XTB non consentirà più l'apertura di nuovi conti sulla piattaforma MT4. L'unica piattaforma disponibile per l'apertura di un conto è xStation. Se hai domande o dubbi, non esitare a contattarci.

XTB da ai propri clienti la possibilità di fare trading su due piattaforme: xStation ed MT4.

Comprendiamo che i traders hanno le prprie esigenze e tentitmo di venir loro incontro offrendo due piattaforme con diversi vantaggi. Perché dovrei scegliere xStation? La piattaforma xStation è interamente sviluppata da XTB ed è una piattaforma innovativa completamente personalizzabile, cui si può accedere tramite desktop, laptop, tablet e telefono cellulare. La xStation è nota pe la sua velocità, con una velocità di esecuzione media di meno di 85 millisecondi per le sue funzionalità uniche che rendono il trading più facile. Tali funzionalità sono: Statistiche del trader: Le statistiche dal vivo ti aiuteranno ad analizzare le tue performance, dandoti accesso ad informazioni come gli strumenti su cui hai avuto le migliori prestazioni, il massimo decremento, il rapporto tra profitti e perdite, la durata media di una transazione sia per gli ordini in profitto che per quelli in perdita e molto altro.

Le statistiche dal vivo ti aiuteranno ad analizzare le tue performance, dandoti accesso ad informazioni come gli strumenti su cui hai avuto le migliori prestazioni, il massimo decremento, il rapporto tra profitti e perdite, la durata media di una transazione sia per gli ordini in profitto che per quelli in perdita e molto altro. Chiusura di gruppi di ordini: Chiudi tutti I tuoi ordini con un click o scegli se chiudere quelli in profitto o tutti quelli in perdita. Questa funzione unica ti aiuterà a chiudere le tue transazioni, senza la necessità di farlo manualmente, soprattutto se è questione di tempo.

Chiudi tutti I tuoi ordini con un click o scegli se chiudere quelli in profitto o tutti quelli in perdita. Questa funzione unica ti aiuterà a chiudere le tue transazioni, senza la necessità di farlo manualmente, soprattutto se è questione di tempo. Trader’s Talk & news: Accedi alle analisi sia scritte che audio e tieniti aggiornato su tutti gli avvenimenti sul mercato, senza lasciare la piattaforma.

Accedi alle analisi sia scritte che audio e tieniti aggiornato su tutti gli avvenimenti sul mercato, senza lasciare la piattaforma. Calendario: La xStation ha il calendario macroeconomico con tutti I più importanti eventi macroeconimici in programma, e viene aggiornato dal vivo quando vengono pubblicati i dati macroeconomici. Non è necessario usare dei siti esterni quando hai tale funzione nella tua piattaforma di trading.

La xStation ha il calendario macroeconomico con tutti I più importanti eventi macroeconimici in programma, e viene aggiornato dal vivo quando vengono pubblicati i dati macroeconomici. Non è necessario usare dei siti esterni quando hai tale funzione nella tua piattaforma di trading. Sentiment: Guarda come gli altri fanno trading e a che punto è il sentiment sullo strumento che tradi. Senti la forza dei mercati ed aumenta le probabilità di successo delle tue transazioni.

Guarda come gli altri fanno trading e a che punto è il sentiment sullo strumento che tradi. Senti la forza dei mercati ed aumenta le probabilità di successo delle tue transazioni. Calcolatrice del trader: Grazie a questa funzione non devi calcolare manualmente I parametri come il valore del pip, lo spread, il margine, lo stop loss, il take profit molto altro. La calcolatrice del trader è una funzione incorporata nella finestra dell’ordine,che ti aiuta a prendere delle decisioni di trading ponderate.

Grazie a questa funzione non devi calcolare manualmente I parametri come il valore del pip, lo spread, il margine, lo stop loss, il take profit molto altro. La calcolatrice del trader è una funzione incorporata nella finestra dell’ordine,che ti aiuta a prendere delle decisioni di trading ponderate. xSocial: Accedi una comunità globale di traders, analizza i loro risultati e sfrutta la possibilità di copiare e contro-copiare i traders da te scelti. Questa è un’ottima funzionalità per i traders che non hanno tempo di analizzare i mercati e tradare per conto proprio. Queste sono soltanto alcune delle tante eccezionali funzionalità della piattaforma xStation e, siccome xStation è sviluppata interamente da noi, facciamo ogni sforzo per potenziarla con nuove funzionalità, per poter rendere più facile il trading. Perché dovrei scegliere MT4? MT4 è una delle più popolari piattaforme di trading al mondo ed XTB è uno dei proker più esperti su MT4. La piattaforma MT4 include un pacchetto completo di strumenti per i grafici e, cosa più importante, la piattaforma ha la possibilità di aggiungere ulteriori strumenti non presenti su di essa. Tali strumenti supplementari hanno una ricca biblioteca di strumenti sia gratuity che a pagamento, sviluppati dai traders di tutto il mondo. Le funzionalità peculiari di MT4 includono: MT4 Mercato: Il mercato consente di trovare strumenti supplementari di analisi tecnica da poter usare sulla piattaforma. Se il pacchetto complete per I grafici non basta, puoi sempre ampliarlo con gli strumenti che possono aiutarti ad analizzare il mercato.

Il mercato consente di trovare strumenti supplementari di analisi tecnica da poter usare sulla piattaforma. Se il pacchetto complete per I grafici non basta, puoi sempre ampliarlo con gli strumenti che possono aiutarti ad analizzare il mercato. Consiglieri esperti (Expert Advisors,EA): Gli EA sono dei sistemi automatici di trading che possono tradare per te o forniti i segnali di entrata e uscita. La version di default di MT4 ha due di tali EA ma MT4 Code Base può aiutarti a trovare gli EA sia gratuiti che a pagamento da poter usare sulla piattaforma.

Gli EA sono dei sistemi automatici di trading che possono tradare per te o forniti i segnali di entrata e uscita. La version di default di MT4 ha due di tali EA ma MT4 Code Base può aiutarti a trovare gli EA sia gratuiti che a pagamento da poter usare sulla piattaforma. Strategy Tester: Prima di usare gli EA la MT4 ti consentirà di testare le tue strategie automatizzate, ottimizzarle e potenziarle in modo da adattarle alle tue esigenze di trading.

Prima di usare gli EA la MT4 ti consentirà di testare le tue strategie automatizzate, ottimizzarle e potenziarle in modo da adattarle alle tue esigenze di trading. MT4 Community: Una community globale che si può trovare su questo sito: www.mql4.com . È un luogo in cui puoi condividere i tuoi strumenti per l’analisi tecnica, trovare strumenti sviluppati da altri e discuter i differenti aspetti del trading. Conclusione Questo confronto indica che la forza di MT4 è nella sua community e nella ricca biblioteca estera di strumenti per i grafici. D’altro canto, la forza di xStation è nel suo numero di funzionalità in continuo incremento, che può aiutarti nel processo di trading e nel prendere delle decisioni ponderate. Vi informiamo che la piattaforma di trading MetaTrader 4 (MT4) non è più disponibile per i nuovi conti creati (conti di investimento). Tuttavia, è ancora disponibile per gli utenti esistenti che hanno utilizzato la piattaforma MT4 fino ad ora. Vi incoraggiamo a controllare la nostra moderna, estremamente intuitiva e premiata piattaforma di trading - xStation 5!

