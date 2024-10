Elezioni Generali UK 2024: Cosa devono sapere gli investitori

Tempo di lettura: 9 minute(s)

Attualmente, con circa una settimana alle elezioni generali, il Partito Laburista di Keir Starmer è in testa dopo 14 anni di governo conseravatore dei Tories. Questo rende le prossime elezioni particolarmente interessanti e potenzialmente in grado di portare a significativi cambiamenti.

Le prossime elezioni generali nel Regno Unito saranno particolarmente significative in quanto si svolgeranno sotto nuovi confini elettorali stabiliti dalla revisione del 2023. Questi cambiamenti avranno un impatto sulla distribuzione dei seggi, con alcune regioni che guadagneranno e altre che perderanno seggi in base ai cambiamenti demografici. Queste elezioni fanno parte del normale processo democratico e seguiranno lo scioglimento del Parlamento il 30 maggio 2024, dando avvio a una campagna elettorale di 25 giorni lavorativi.

Elezioni UK 2024: Notizie

05 Luglio 2024: Il partito Labourista vince le elezioni in Regno Unito

Il Regno Unito questa mattina si sveglia con un nuovo governo, poiché il Partito Laburista vince le elezioni con una vittoria schiacciante. Il leader del partito, Keir Starmer, sarà il nuovo primo ministro, sostituendo Rishi Sunak che ha guidato il Partito Conservatore in una delle peggiori sconfitte elettorali nella storia della politica britannica. Questo potrebbe rappresentare un nuovo inizio per il paese.

04 Luglio 2024: Elezioni nel Regno Unito - gli elettori si apprestano al voto

Gli elettori britannici stanno votando oggi in un'importante elezione parlamentare che sembra destinata a portare il Partito Laburista di Keir Starmer al potere, sostituendo i Conservatori guidati da Rishi Sunak dopo un lungo e tumultuoso periodo al governo. I sondaggi d'opinione indicano chiaramente che il partito di centro-sinistra di Starmer è in testa con un ampio margine, evidenziando il desiderio di cambiamento dopo anni di divisioni sotto i Conservatori, caratterizzati da cinque cambi di primo ministro in otto anni.

02 Luglio 2024: cruciale elezione nel regno Unito: rischio storico per i conservatori di Sunak

Le elezioni imminenti nel Regno Unito sembrano segnare una grave battuta d'arresto per il Partito Conservatore e il suo leader, Rishi Sunak. Dopo un lungo periodo al potere, i Tories rischiano di subire la loro peggiore sconfitta elettorale in 190 anni di storia. Secondo i sondaggi, potrebbero ottenere solamente 53 seggi in Parlamento, con la possibilità che tre quarti del gabinetto di Sunak non vengano rieletti. Sunak stesso è a rischio di perdere il suo seggio, un evento senza precedenti per un primo ministro in carica. Durante la campagna elettorale, i Conservatori hanno proposto tagli fiscali per i pensionati, revisioni degli obiettivi ambientali e posizioni ferme su questioni di genere. Tuttavia, queste proposte hanno ricevuto critiche per la mancanza di chiarezza riguardo ai tagli al welfare. L'immigrazione è emersa come un tema centrale, con i Conservatori che hanno promesso di introdurre un tetto annuale per i visti e di avviare un programma per deportare i migranti illegali in Ruanda, contrapponendosi nettamente al Partito Laburista. In sintesi, le prospettive politiche indicano una possibile vittoria del Partito Laburista e una crisi interna per i Conservatori, incapaci di mantenere l'unità e di contrastare efficacemente l'opposizione.

01 Luglio 2024: Laburisti in testa - Il Regno Unito si prepara per un cambio di governo?

Il Regno Unito si prepara per le elezioni anticipate del 4 luglio con il Partito Laburista in testa dopo 14 anni, mantenendo un solido vantaggio intorno al 40% rispetto al 20% dei Conservatori secondo i sondaggidi YouGov. Keir Starmer, leader del Partito Laburista, ha chiarito che una sua vittoria non porterà a un cambiamento radicale sulla Brexit né al pieno ritorno nell'Unione Europea. Nonostante il crescente sostegno elettorale, Starmer ha escluso la possibilità di rientrare nel mercato unico o nell'unione doganale, confermando la sua posizione definita dal referendum del 2016 sulla Brexit. Il focus dei laburisti sui rapporti con l'Europa potrebbe influenzare le negoziazioni future e le relazioni internazionali del Regno Unito, qualora Starmer diventasse primo ministro.

27 Giugno 2024: L'ultimo dibattito tra Sunak e Starmer termina in pareggio

A una settimana dalle elezioni generali del Regno Unito del 2024, l'ultimo dibattito televisivo tra il Primo Ministro conservatore Rishi Sunak e il leader laburista Keir Starmer si è concluso senza un vincitore, secondo un sondaggio di YouGov che ha registrato un pareggio 50/50. Sunak ha adottato un tono aggressivo, attaccando i laburisti su tasse e immigrazione, mentre Starmer ha presentato una visione più pacata e centrata sulla riforma politica. I sondaggi mostrano i laburisti in vantaggio con il 41% contro il 18% dei conservatori. La crisi dei servizi pubblici, l'economia debole e gli scandali recenti hanno danneggiato i Tories. L'elettorato sembra pronto a punire il governo per le sue mancanze. Se le previsioni si confermeranno, molti deputati conservatori, incluso Sunak, potrebbero perdere il seggio. Le elezioni saranno decisive per il futuro politico del Regno Unito.

Come potrebbero le elezioni influenzare l'economia del Regno Unito?

Un rapporto di Citi ha evidenziato che l'indice MSCI UK, che monitora le grandi e medie aziende britanniche, ha storicamente registrato performance differenti a seconda del partito politico vincitore. In media, l'indice aumenta del 6% nei sei mesi successivi alle vittorie del partito Laburista, mentre cala del 5% dopo le vittorie dei Conservatori.

Il rapporto suggerisce inoltre che il FTSE 250, un indice concentrato su aziende britanniche di media capitalizzazione, tende a ottenere risultati migliori rispetto al FTSE 100 (che include aziende più grandi e internazionali) dopo le elezioni, con un miglioramento particolarmente significativo dopo le vittorie del partito Laburista.

Il Ministro delle Finanze del partito Laburista, Rachel Reeves, insieme al leader del partito Keir Starmer, ha enfatizzato l'impegno del partito nel garantire "stabilità economica, con rigide regole di spesa", adottando un approccio alla gestione economica che mira a mantenere un equilibrio finanziario stabile attraverso una stretta disciplina nella gestione della spesa pubblica, con l'obiettivo mantenere le tasse e l'inflazione il più basse possibile.

Come riportato nel loro manifesto, "il partito Laburista garantirà stabilità con disciplina ferrea, guidato da solide regole fiscali, robuste istituzioni economiche e un nuovo 'blocco fiscale' per assicurarsi di non ripetere il mini bilancio che ha fatto aumentare vertiginosamente i tassi ipotecari".

Dall'altro lato, Rishi Sunak, leader del partito Conservatore, si impegna a "dimezzare l'inflazione per alleviare il costo della vita e dare stabilità finanziaria alle persone, far crescere l'economia per lavori meglio retribuiti e opportunità in tutto il paese e ridurre il debito per garantire il futuro dei servizi pubblici"

Elezioni generali UK: L'impatto sulla sterlina e sul mercato valutario

Attualmente, i tassi di interesse rappresentano un fattore di grande rilevanza per il mercato valutario, mentre si prevede che le elezioni non avranno un impatto significativo su di essi. Il partito Conservatore ha promesso di impegnarsi nella riduzione dell'inflazione e del costo della vita, garantendo stabilità finanziaria. Tuttavia, con l'avvicinarsi delle elezioni, potrebbe verificarsi una certa volatilità della sterlina, specialmente rispetto ad altre valute del G10. Qualsiasi sorpresa durante la campagna elettorale o un risultato inatteso, come un parlamento sospeso che porti a un accordo di condivisione del potere, potrebbe causare un indebolimento della sterlina, soprattutto nei confronti del dollaro statunitense e dell'euro.

Il Direttore della Ricerca di XTB UK, Kathleen Brooks, ha sottolineato che l'annuncio delle elezioni nel Regno Unito è stato relativamente tranquillo per i mercati finanziari britannici. Entrambi i partiti sono cauti nel ripetere l'instabilità causata dai precedenti bilanci, che hanno generato turbolenze nei prezzi degli asset britannici, in particolare per le obbligazioni e la sterlina. Pertanto, entrambi cercano di presentarsi come ragionevoli in materia economica.

Il Partito Laburista sta cercando di posizionarsi come il partito più affidabile per il futuro dell'economia del Regno Unito. Rachel Reeves parla di stabilità fiscale e dell'assenza di tagli fiscali non finanziati. Sebbene non abbia ancora delineato i piani di spesa, ha escluso un bilancio immediatamente dopo le elezioni, indicando che il prossimo bilancio probabilmente avverrà in autunno.

Dopo il recente discorso di apertura della campagna, l'aumento della sterlina suggerisce che, per ora, i mercati finanziari britannici sono favorevoli a una vittoria del Labour. Tuttavia, un parlamento sospeso potrebbe costituire il principale shock per il mercato e, se dovesse verificarsi, potrebbe innescare volatilità nei prezzi degli asset britannici, anche se al momento sembra un evento con probabilità bassa.

Elezioni generali UK: Azioni da tenere d'occhio

Costruttori Edili

Taylor Wimpey, Vistry Group, Barratt Developments Plc, Redrow Homes

Entrambi i partiti sono suscettibili di impegnarsi ad aumentare la costruzione di case. Come descritto nel manifesto del Partito Laburista, si impegnano a costruire 1,5 milioni di case in più, dando la precedenza ai primi acquirenti. Durante questo ciclo elettorale, entrambi i partiti potrebbero promettere di ridurre l'imposta di bollo per stimolare gli acquisti di case, o offrire sovvenzioni ai costruttori per aiutarli a raggiungere gli obiettivi di costruzione. Ciò potrebbe favorire le azioni nel settore edile.

Aziende di Servizi Idrici

Severn Trent, United Utilities

Il Partito Laburista si è impegnato a prendere un approccio più attivo con le aziende idriche del Regno Unito dopo una serie di scandali legati a scarichi di liquami e acque non pulite. Questo potrebbe influire negativamente sui prezzi delle azioni delle aziende idriche in vista di questa elezione, specialmente se il Labour dovesse mantenere il loro attuale vantaggio.

Aziende Sanitarie

GlaxoSmithKline, AstraZeneca, Smith & Nephew

Entrambi i partiti si prevede investiranno di più nel NHS e nell'assistenza sociale. Ci si aspetta che il Labour si concentri maggiormente sulla riduzione delle liste d'attesa e sul finanziamento del NHS rispetto ai Conservatori. Se il Labour dovesse mantenere il loro attuale vantaggio nei sondaggi, ciò potrebbe favorire il settore sanitario del Regno Unito, ad esempio Smith & Nephew, fornitore di attrezzature mediche.

Intelligenza Artificiale

Microsoft, Google

Alcuni analisti ritengono che se i Conservatori dovessero vincere, regolerebbero le aziende di intelligenza artificiale con minor rigore rispetto al Partito Laburista. Poiché il Regno Unito è destinato a diventare uno dei primi grandi adottatori di intelligenza artificiale, l'esito di questa elezione potrebbe influenzare i grandi fornitori di intelligenza artificiale, ad esempio Microsoft e Google.

Elezioni Regno Unito 2024: punti da tenere d'occhio

I mercati degli asset nel Regno Unito sono stati molto tranquilli dopo l'annuncio delle elezioni all'inizio di questa settimana.

Le aspettative determinano quanto saranno volatili i mercati finanziari nel periodo che precede un'elezione e dopo il risultato.

Nel complesso, c'è l'aspettativa che questa non sarà una stagione elettorale particolarmente volatile, dal momento che il Labour ha una larga maggioranza, e le differenze tra i Conservatori e il Labour non sono così grandi.

Conclusione

In conclusione, l'attuale contesto politico nel Regno Unito ha generato interesse e attenzione verso diversi settori del mercato, come l'edilizia, i servizi idrici, la sanità e l'intelligenza artificiale. Le prospettive di entrambi i partiti politici e le relative promesse elettorali hanno suscitato discussioni sul possibile impatto sulle azioni di determinate società. Tuttavia, nonostante l'attesa e l'interesse generati, si prevede che questa stagione elettorale non sarà particolarmente volatile, a meno che non si verifichi un parlamento sospeso. Resta da vedere come si evolveranno i mercati finanziari e gli asset nel Regno Unito in risposta agli esiti e alle decisioni politiche che verranno prese in questo contesto elettorale.