Da Unicorno alla bancarotta: il successo e il crollo di WeWork

Tempo di lettura: 12 minute(s)

WeWork, un tempo simbolo del coworking, ha dichiarato fallimento, segnando la caduta di un’azienda che un tempo era valutata l’incredibile cifra di 47 miliardi di dollari. In questo articolo troverai un’analisi dettagliata dietro questa azienda e il suo crollo.

Inizia ad investire o mettiti alla prova su un conto demo APRI UN CONTO REALE APRI UN CONTO DEMO

Al suo apice, questa azienda è stata celebrata come una rivoluzione nel settore del coworking e degli spazi lavorativi, fornendo uffici eleganti e flessibili per imprenditori, startup e liberi professionisti. Il cofondatore dell'azienda, Adam Neumann, ha incarnato lo spirito rivoluzionario e innovativo della Silicon Valley, affascinando gli investitori con la sua visione di trasformare il modo in cui le persone lavorano. Tuttavia, nonostante il successo, le fondamenta di WeWork si stavano sgretolando da tempo. L’azienda stava perdendo denaro, bruciando liquidità a un ritmo allarmante per alimentare la sua espansione. Il suo modello di business, basato su locazioni a lungo termine e affitti a breve termine, era intrinsecamente insostenibile, lasciando WeWork vulnerabile alle fluttuazioni economiche. Lo stile di leadership di Neumann, caratterizzato da stravaganza e disprezzo per la governance aziendale, ha ulteriormente esacerbato i problemi dell'azienda. Le sue spese sontuose e le sue decisioni discutibili hanno sollevato vari dubbi tra gli investitori, portando a una crescente incertezza riguardo al futuro di WeWork. L’IPO (quotazione in borsa) della società nel 2019 avrebbe dovuto essere il coronamento della sua ascesa, ma si è invece rivelato un catalizzatore per la sua caduta. Mentre gli investitori esaminavano i rendiconti finanziari di WeWork, i dubbi sulla redditività dell'azienda si intensificavano. Il prezzo delle azioni crollò e Neumann fu estromesso dalla carica di CEO, lasciando WeWork allo sbando. La pandemia di COVID-19 ha dato il colpo finale alla già precaria situazione di WeWork. Man mano che le aziende sono passate al lavoro a distanza, la domanda di spazi di coworking è evaporata. Le entrate dell'azienda crollarono e il peso del suo debito divenne schiacciante. La dichiarazione di fallimento di WeWork è un ammonimento per le aziende di tutte le dimensioni. Evidenzia i rischi di una crescita incontrollata, l’importanza di una buona gestione finanziaria e la necessità di una leadership forte. La spettacolare ascesa e caduta dell'azienda serve a ricordare che anche le iniziative più promettenti possono crollare quando l'ambizione supera la prudenza. Entriamo nei dettagli di ciò che ha portato a questo punto. Cos'è WeWork? WeWork è un'azienda americana che fornisce spazi di lavoro condivisi, comunità e servizi per imprenditori, liberi professionisti, startup e piccole imprese. WeWork è stata fondata a New York City nel 2010 da Adam Neumann e Miguel McKelvey. Da allora l'azienda è cresciuta fino a raggiungere oltre 779 sedi in 39 paesi in tutto il mondo. Come ha raggiunto il successo WeWork? L’ascesa al successo di Wework può essere attribuita a una serie di fattori in linea con l’evoluzione del panorama lavorativo negli anni 2010. L’azienda è nata in un momento in cui l’industria del coworking stava vivendo una crescita esplosiva, spinta dall’ondata di liberi professionisti, lavoratori a distanza e startup alla ricerca di spazi di lavoro flessibili e convenienti. WeWork ha sfruttato questa tendenza affermandosi come fornitore leader di questi spazi, rivolgendosi a una clientela diversificata alla ricerca di un ambiente di lavoro collaborativo e guidato dalla comunità. Ha trasformato gli spazi tradizionali degli uffici in centri vivaci, offrendo comfort e servizi che andavano oltre quelli di base. Dagli spazi di lavoro completamente arredati a cibo e bevande gratuiti, sale conferenze ed eventi di networking, WeWork mirava a creare un ambiente di lavoro che fosse più di un semplice posto dove sedersi e scrivere. Questa attenzione alla promozione di un senso di comunità e di appartenenza ha avuto una forte risonanza con il suo pubblico target. L'aggressiva strategia di espansione di WeWork, alimentata da ingenti finanziamenti di capitale di rischio, ha consentito di espandere rapidamente la propria presenza nelle principali città del mondo. Questa strategia di espansione, unita al suo approccio innovativo al coworking, ha ulteriormente consolidato la sua posizione di leader di mercato. Adam Neumann e il suo team hanno magistralmente realizzato una narrativa del marchio che fosse in sintonia con il suo pubblico target di professionisti giovani e ambiziosi. Le campagne di marketing dell'azienda erano spesso non convenzionali e attiravano l'attenzione, sottolineando lo spirito innovativo, lo spirito imprenditoriale e la natura orientata alla comunità di WeWork. Questo marchio ha contribuito a elevare l'immagine dell'azienda e ad attrarre nuovi membri. Il clima economico dei primi anni 2010, caratterizzato da un periodo di crescita economica e di aumento dei redditi disponibili, ha fornito uno scenario favorevole per il successo di WeWork. Questo clima economico favorevole ha reso più attraente per i privati ​​e le aziende considerare gli spazi di coworking come un’opzione praticabile. Secondo i rendiconti finanziari di WeWork, i ricavi dell’azienda nei primi 10 anni di attività (2010-2019) sono stati di circa 8,3 miliardi di dollari. Ecco una ripartizione delle loro entrate per anno: 2010: 436,1 milioni di dollari

2011: 189,3 milioni di dollari

2012: 77,2 milioni di dollari

2013: 130,4 milioni di dollari

2014: $ 305,0 milioni di dollari

2015: 657,4 milioni di dollari

2016: 886,0 milioni di dollari

2017: 1,82 miliardi di dollari

2018: 3,24 miliardi di dollari

2019: 2,58 miliardi di dollari Quali sono state le cause del fallimento di WeWork? WeWork ha dichiarato fallimento il 6 novembre 2023, a causa di una combinazione di fattori, tra cui: Debito elevato : WeWork aveva un debito elevato, aggravato dalla rapida crescita dell'azienda. Al momento della dichiarazione di fallimento, si stimava che il debito della società ammontasse all'incredibile cifra di 10 miliardi di dollari.

: WeWork aveva un debito elevato, aggravato dalla rapida crescita dell'azienda. Al momento della dichiarazione di fallimento, si stimava che il debito della società ammontasse all'incredibile cifra di 10 miliardi di dollari. Modello di business insostenibile : il modello di business di WeWork si basava sulla firma di contratti di locazione a lungo termine per spazi per uffici e poi sul subaffitto di tale spazio ai suoi membri con contratti di locazione a breve termine. Questo modello era insostenibile perché WeWork spesso doveva pagare per i suoi contratti di locazione più di quanto poteva addebitare ai suoi membri.

: il modello di business di WeWork si basava sulla firma di contratti di locazione a lungo termine per spazi per uffici e poi sul subaffitto di tale spazio ai suoi membri con contratti di locazione a breve termine. Questo modello era insostenibile perché WeWork spesso doveva pagare per i suoi contratti di locazione più di quanto poteva addebitare ai suoi membri. Cattiva gestione : WeWork è stata afflitta da cattiva gestione, in particolare sotto la guida del suo co-fondatore, Adam Neumann. Neumann era noto per le sue spese stravaganti e la sua mancanza di attenzione alla redditività.

: WeWork è stata afflitta da cattiva gestione, in particolare sotto la guida del suo co-fondatore, Adam Neumann. Neumann era noto per le sue spese stravaganti e la sua mancanza di attenzione alla redditività. Pandemia di COVID-19: la pandemia di COVID-19 ha avuto un impatto devastante sull'attività di WeWork. Man mano che sempre più persone hanno iniziato a lavorare da casa, la domanda di spazi di coworking è crollata. WeWork ha perso 26,1 milioni di dollari al giorno in valore di capitale, una delle distruzioni di valore di capitale più rapide nella storia aziendale secondo Investopedia. La società ha dichiarato nella tarda serata di lunedì 6 novembre 2023 di aver raggiunto un accordo con quasi tutti i suoi creditori per convertire 3 miliardi di dollari di prestiti e obbligazioni esistenti in azioni della società riorganizzata. Il Capitolo 11, la principale norma fallimentare dello United States Code degli Stati Uniti, consente a WeWork di risolvere anticipatamente i contratti di locazione con poche sanzioni finanziarie nel tentativo di ristrutturare i suoi oltre 13 miliardi di dollari di obblighi di locazione. L’Amministratore Delegato di WeWork, David Tolley, ha affermato che il processo si concentrerà sulla “risoluzione dei nostri contratti di locazione preesistenti e sul miglioramento drammatico del nostro bilancio”. Nella dichiarazione di fallimento presso un tribunale federale del New Jersey, WeWork ha chiesto di rinunciare a 69 contratti di locazione, affermando che la razionalizzazione del proprio portafoglio di uffici era “fondamentale” per la sua ristrutturazione. Secondo il documento, la società è in “negoziazioni attive” con più di 400 proprietari per migliorare i termini del contratto di locazione. WeWork afferma che i suoi uffici sono “aperti e operativi” come di consueto e che le sue attività internazionali al di fuori degli Stati Uniti e del Canada non sono state influenzate dalla dichiarazione di fallimento. La dichiarazione di WeWork garantirà protezione dai suoi creditori e proprietari, mentre ristruttura i suoi vasti debiti. Sulla base dell’ultimo prezzo delle sue azioni, WeWork vale ora meno di 50 milioni di dollari. Cosa offre WeWork? WeWork offre una varietà di soluzioni per lo spazio di lavoro per soddisfare le esigenze dei suoi membri. Queste soluzioni includono: Gli spazi di coworking sono spazi di lavoro condivisi in cui i membri possono affittare una scrivania o un ufficio per un giorno, un mese o un anno. Gli spazi di coworking in genere dispongono di una varietà di servizi, come Internet ad alta velocità, servizi di stampa e copia, caffè e tè.

sono spazi di lavoro condivisi in cui i membri possono affittare una scrivania o un ufficio per un giorno, un mese o un anno. Gli spazi di coworking in genere dispongono di una varietà di servizi, come Internet ad alta velocità, servizi di stampa e copia, caffè e tè. Gli uffici privati ​​sono spazi di lavoro privati ​​che possono essere affittati da individui o team. Gli uffici privati ​​in genere godono di maggiore privacy e sicurezza rispetto agli spazi di coworking.

​​sono spazi di lavoro privati ​​che possono essere affittati da individui o team. Gli uffici privati ​​in genere godono di maggiore privacy e sicurezza rispetto agli spazi di coworking. Le sale riunioni possono essere affittate a ore per riunioni, conferenze e sessioni di formazione.

possono essere affittate a ore per riunioni, conferenze e sessioni di formazione. Lo spazio per eventi può essere affittato a ore o giorni per eventi come lanci di prodotti, feste e workshop.

può essere affittato a ore o giorni per eventi come lanci di prodotti, feste e workshop. Una varietà di eventi e programmi per aiutare i suoi membri a connettersi tra loro. Questi eventi e programmi includono eventi di networking, happy hour e workshop.

per aiutare i suoi membri a connettersi tra loro. Questi eventi e programmi includono eventi di networking, happy hour e workshop. Accesso a una varietà di strumenti e servizi tecnologici , come Internet ad alta velocità, servizi di stampa e copia e videoconferenze.

, come Internet ad alta velocità, servizi di stampa e copia e videoconferenze. Una varietà di servizi di supporto, come personale in loco, servizio clienti e supporto tecnico. Quanto costa WeWork? I prezzi di WeWork variano a seconda della sede, del tipo di spazio di lavoro e della durata dell'abbonamento. Ad esempio, una scrivania di coworking a New York City costa in genere circa 450 dollari al mese, mentre un ufficio privato a San Francisco costa in genere circa 1.000 dollari al mese. Quindi i prezzi sono diversi in tutto il mondo. Investi i tuoi risparmi in modo intelligente Gli strumenti finanziari che offriamo sono rischiosi. Investi in modo responsabile. Scopri di più Chi usa WeWork? I membri di WeWork includono una varietà di individui e aziende, tra cui: Imprenditori : gli imprenditori utilizzano WeWork per avere accesso a uno spazio di lavoro, a una comunità e a servizi professionali.

: gli imprenditori utilizzano WeWork per avere accesso a uno spazio di lavoro, a una comunità e a servizi professionali. Freelance : i freelance utilizzano WeWork per avere accesso a uno spazio di lavoro professionale, a Internet ad alta velocità e a servizi di stampa e copia.

: i freelance utilizzano WeWork per avere accesso a uno spazio di lavoro professionale, a Internet ad alta velocità e a servizi di stampa e copia. Startup : le startup utilizzano WeWork per avere accesso a uno spazio di lavoro professionale, a una comunità e a servizi, nonché per espandere le proprie attività.

: le startup utilizzano WeWork per avere accesso a uno spazio di lavoro professionale, a una comunità e a servizi, nonché per espandere le proprie attività. Piccole imprese: le piccole imprese utilizzano WeWork per avere accesso a uno spazio di lavoro professionale, a una comunità e a servizi, nonché per ridurre i costi generali. WeWork è stato elogiato per il suo approccio innovativo allo spazio di lavoro e per la sua attenzione alla comunità. Tuttavia, l’azienda è stata criticata anche per i suoi prezzi elevati e la sua strategia di crescita aggressiva. Cosa possono imparare gli investitori dal crollo di WeWork? Gli investitori possono imparare una serie di cose dal fallimento di WeWork, tra cui: Attenzione alla sopravvalutazione : al suo apice WeWork era valutato oltre 47 miliardi di dollari, ma questa valutazione era basata su ipotesi non realistiche. Gli investitori dovrebbero diffidare delle società valutate a un multiplo elevato dei loro utili o ricavi.

: al suo apice WeWork era valutato oltre 47 miliardi di dollari, ma questa valutazione era basata su ipotesi non realistiche. Gli investitori dovrebbero diffidare delle società valutate a un multiplo elevato dei loro utili o ricavi. Conduci le dovute ricerche : gli investitori dovrebbero ricercare attentamente qualsiasi azienda prima di investire in essa. Ciò include l'esame del rendiconto finanziario, del modello di business e del team di gestione della società.

: gli investitori dovrebbero ricercare attentamente qualsiasi azienda prima di investire in essa. Ciò include l'esame del rendiconto finanziario, del modello di business e del team di gestione della società. Fai attenzione ai segnali di allarme : nel caso di WeWork erano presenti numerosi segnali di allarme, come l'elevato tasso di esaurimento, la mancanza di redditività e pratiche contabili discutibili. Gli investitori dovrebbero essere consapevoli di questi segnali d’allarme ed essere pronti ad abbandonare un investimento se sono preoccupati.

: nel caso di WeWork erano presenti numerosi segnali di allarme, come l'elevato tasso di esaurimento, la mancanza di redditività e pratiche contabili discutibili. Gli investitori dovrebbero essere consapevoli di questi segnali d’allarme ed essere pronti ad abbandonare un investimento se sono preoccupati. Non lasciarti accecare dall'hype: WeWork era un'azienda molto popolare, circondata da molto clamore. Tuttavia, gli investitori non dovrebbero lasciare che l’hype offuschi il loro giudizio. Dovrebbero concentrarsi sui fondamenti dell’azienda e prendere decisioni di investimento basate su questi. Oltre a queste lezioni generali, ci sono alcune considerazioni più specifiche: Investi con cautela in aziende con modelli di business non comprovati : il modello di business di WeWork si basava sull'idea che le aziende sarebbero disposte a pagare un premio per spazi di lavoro flessibili. Tuttavia, questo modello non era dimostrato e non ha funzionato. Gli investitori dovrebbero diffidare di investire in aziende con modelli di business non comprovati.

: il modello di business di WeWork si basava sull'idea che le aziende sarebbero disposte a pagare un premio per spazi di lavoro flessibili. Tuttavia, questo modello non era dimostrato e non ha funzionato. Gli investitori dovrebbero diffidare di investire in aziende con modelli di business non comprovati. Fai attenzione a investire in aziende con seguaci di culto : WeWork aveva un seguito di culto molto forte, il che rendeva difficile per gli investitori vedere i difetti dell'azienda. Gli investitori dovrebbero diffidare di investire in società con seguaci di culto, poiché queste società possono essere più suscettibili a frodi e cattiva gestione.

: WeWork aveva un seguito di culto molto forte, il che rendeva difficile per gli investitori vedere i difetti dell'azienda. Gli investitori dovrebbero diffidare di investire in società con seguaci di culto, poiché queste società possono essere più suscettibili a frodi e cattiva gestione. Non investire in aziende solo perchè hanno CEO carismatici: il CEO di WeWork, Adam Neumann, era una figura carismatica che era in grado di attirare molta attenzione e investimenti. Tuttavia, lo stile di leadership di Neumann era irregolare e prese una serie di decisioni discutibili. Gli investitori dovrebbero diffidare di investire in aziende con amministratori delegati carismatici che hanno una storia di decisioni sbagliate. In conclusione L'approccio innovativo dell'azienda al coworking ha catturato l'immaginazione di imprenditori e aziende in tutto il mondo, ma la sua rapida crescita e il modello di business insostenibile alla fine hanno portato alla sua caduta. Nonostante il suo collasso, WeWork ha lasciato un segno indelebile nel panorama immobiliare commerciale. L'enfasi posta dall'azienda sulla comunità, sulla flessibilità e sul design ha rimodellato il modo in cui le persone pensano agli spazi di lavoro. Dopo il fallimento di WeWork, è probabile che il settore del coworking subisca cambiamenti significativi. Le aziende dovranno adattarsi a un clima di investitori più prudenti ed esigenti, ponendo maggiore enfasi sulla redditività e sulla crescita sostenibile. Se vuoi rimanere aggiornato sulle ultime notizie aggiornamenti economico-finanziari, segui la sezione notizie di XTB.

Condividi

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.