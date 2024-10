Fare trading contro il mercato - Come fare soldi nei mercati in ribasso?

Tempo di lettura: 10 minute(s)

È possibile guadagnare quando i mercati sono in calo? Scopri come guadagnare scommettendo contro il mercato!

I mercati finanziari forniscono una serie di opportunità per gestire il proprio denaro e stabilire varie strategie di investimento. Generalmente la maggior parte delle persone crede che guadagnare sui mercati finanziari sia possibile solo comprando un determinato strumento finanziario a buon mercato e vendendolo ad un prezzo elevato. Per esempio, se compriamo 100 azioni di una certa azienda per esempio a 100 EUR per azione, perché ci aspettiamo che l'azienda abbia un andamento migliore in futuro, il che aumenterà il valore dell'impresa e, a sua volta, il prezzo delle azioni. Se per esempio il prezzo delle azioni aumenta a 150 EUR per azione, allora guadagneremo 50 EUR per azione in questo esempio vendendo 100 azioni.

Beneficiare non solo degli aumenti

Sembra che la maggioranza dei trader la pensi così. Cioè che l'oro, il petrolio greggio, le azioni, le valute straniere debbano essere comprate quando sono a buon mercato e vendute quando sono costose. Questo significa pensare solo in una direzione. La direzione dell'aumento dei prezzi. Tuttavia, i mercati finanziari contemporanei offrono molte più possibilità in ogni situazione. A questo punto, ad esempio, le crisi economiche come la crisi finanziaria globale, la crisi greca, la pandemia Covid-19 dovrebbero essere elencate. Anche una situazione in cui un trader pensa, ad esempio, che una data azienda non si svilupperà ad un ritmo veloce e i suoi prezzi delle azioni scenderanno invece di aumentare, dovrebbe essere menzionata. Poi ci sono ad esempio lo scoppio di bolle economiche, recessioni, rallentamento economico quando ad esempio interi indici azionari possono cadere, i prezzi del petrolio greggio possono diminuire, o un crollo delle criptovalute e molti altri strumenti possono verificarsi.

Approfittate dei ribassi durante un crollo del mercato

Beneficiare dei cali di valore di azioni, materie prime, indici, criptovalute può essere una risposta a tutti quegli scenari negativi per il prezzo. Grazie a tali opportunità, il trader non si limita solo al trading durante un mercato toro, ma può anche utilizzare il mercato orso, i crolli, i ribassi delle quotazioni causati da vari fattori. Questo, a sua volta, può contribuire ad estendere la gamma di opportunità di investimento e consentire di mantenere la flessibilità in qualsiasi condizione di mercato. L'unica strategia per un grande gruppo di trader è puntare sull'aumento dei prezzi o rimanere sullo sfondo e osservare gli eventi. Ma grazie all'opportunità fornita dal trading sui cali di prezzo, c'è la possibilità di sfruttare praticamente qualsiasi situazione.

Come fare soldi facendo trading contro il mercato?

Spieghiamo il meccanismo che c'era inizialmente dietro il metodo di trarre vantaggio dal calo dei prezzi delle azioni. Posizione corta, vendita corta, short - questi sono i termini che sono nati nel momento in cui il trader ha deciso di puntare sul calo dei prezzi. Questi termini devono essere compresi per sapere di cosa stiamo parlando in qualsiasi momento. Nel caso classico riferito alle azioni, che veniva praticato nelle più grandi borse del mondo, c'era la possibilità di prendere in prestito le azioni dalle istituzioni che le possedevano, venderle sul mercato, riacquistarle ad un prezzo inferiore e restituirle al proprietario, pagando al contempo una tassa aggiuntiva per il prestito delle azioni.

Fare trading contro il mercato in teoria

Un trader presume che le azioni di una data società siano già troppo costose, sopravvalutate e che la performance della società in futuro sarà peggiore di quella attuale, il che, secondo il trader, dovrebbe portare a una diminuzione dei prezzi delle azioni. Il trader non detiene le azioni della società, ma vuole ottenere un potenziale profitto quando si verifica la tendenza al ribasso. Una delle istituzioni finanziarie è in grado di prestare al trader 10.000 azioni della società in cambio di una commissione. Il trader prende in prestito 10.000 azioni e le vende al prezzo di mercato di 100 EUR per azione. In cambio della vendita di 10.000 azioni a 100 EUR per azione, il trader riceve 1.000.000 EUR. Il prezzo delle azioni scende a EUR 50 secondo le aspettative del trader. A quel punto, il trader decide di riacquistare 10.000 azioni sul mercato per 50 EUR per azione. Spende 500.000 EUR per questo (l'esempio non include i costi e la commissione). Il commerciante restituisce 100.000 azioni prese in prestito all'istituto, mantenendo il profitto di 500.000 EUR. In questo modo, ha beneficiato della diminuzione del prezzo delle azioni.

Cosa accadrebbe se il prezzo aumentasse, ad esempio, a 150 EUR? Il trader dovrebbe spendere 1.500.000 EUR per comprare le azioni sul mercato, cioè dovrebbe pagare 500.000 EUR aggiuntivi ai 1.000.000 EUR ricevuti inizialmente. Per garantire i suoi interessi, l'istituto che presta le azioni può richiedere che il commerciante paghi il cosiddetto margine. Questo può essere i suddetti 500.000 EUR. Se il prezzo delle azioni avesse iniziato a salire oltre i 150 EUR, l'istituto avrebbe chiesto al trader di aumentare il margine, e se non l'avesse fatto, avrebbe dovuto riacquistare immediatamente le azioni vendute per poterle restituire.

Come fare soldi facendo trading contro il mercato? CFD su azioni, materie prime, indici, valute, criptovalute

Un meccanismo molto simile si verifica nel caso dell'apertura di una posizione corta sui CFD che permettono di beneficiare di un calo dei prezzi delle azioni, di interi indici azionari e persino delle criptovalute. La differenza è che in questo caso, nessuno deve prestare azioni a nessuno e si regola solo la differenza del valore della transazione. Si svolge nello stesso modo del mercato delle transazioni a scadenza. Da qui il nome del CFD - contratto per differenza.

Se apriamo una posizione corta su 100 azioni della società il cui prezzo dell'azione è di 15 USD per mezzo di CFD su azioni e spendiamo 1.500 USD per questo (l'esempio non include i costi), solo la differenza sarà soggetta a liquidazione. Se il prezzo dell'azione sale a 16 USD, perderemo 100 USD, e se il prezzo scende a 14 USD, guadagneremo 100 USD. In questo caso, anche il margine giocherà un ruolo chiave perché nel momento in cui il prezzo continuerà a salire e il margine sarà esaurito, la posizione sarà automaticamente chiusa con una perdita - come nell'esempio precedente.

I contratti per differenze, che permettono di beneficiare dei cali di altri strumenti finanziari, operano esattamente sulla stessa base. Per esempio, se un trader prevede che il prezzo dell'oro scenderà da 2.000 dollari all'oncia a 1.700 dollari, può aprire una posizione corta (short) sui CFD sull'oro. In questo caso, se il prezzo scende da 2.000 a 1.700 dollari, il trader può guadagnare 300 dollari per ogni oncia d'oro venduta. Se è stato aperto un trade con esposizione a due once d'oro, il profitto potenziale ammonterà a 600 USD, ecc. Se invece il prezzo dell'oro aumenta da 2.000 a 2.300 dollari, il trader perderà 300 dollari per oncia.

Nel caso delle valute, è anche possibile fare trading sulla diminuzione del valore di una valuta rispetto all'altra. Per esempio, un trader si aspetta che il tasso di cambio USD/EUR diminuisca da 4 EUR per 1 USD a 3.8 EUR per 1 USD. Quindi, il trader può aprire una posizione corta su USD/EUR. Se il valore della transazione ammonta a 1 lotto, cioè 100.000 unità della valuta di base, un cambiamento di 1 pip sarà di 10 EUR. Se il tasso di cambio USD/EUR diminuisce di 2.000 pip da EUR 4 a EUR 3,8, il trader può guadagnare EUR 20.000. Tuttavia, se il tasso di cambio USD/EUR fosse aumentato da EUR 4 a EUR 4,20, il trader avrebbe potuto subire una perdita corrispondente.

Fare soldi facendo trading contro il mercato - riassunto

La possibilità di aprire posizioni corte fornisce al trader un'elevata flessibilità in termini di approccio al mercato rispetto alla tradizionale possibilità di beneficiare di prezzi crescenti. Viviamo in tempi molto dinamici che non sono esenti da crisi economiche o bolle. Grazie all'opportunità di beneficiare dei ribassi di azioni, indici, materie prime, valute e criptovalute, il trader può fare trading contro i tori del mercato che contano solo sull'aumento dei prezzi. Inoltre, il trader può anche assicurare in questo modo, ad esempio, il portafoglio di azioni detenute quando non vuole venderle a causa di un pagamento di dividendi, ma vede che può verificarsi un potenziale adeguamento. Quindi, ci sono molte possibilità - dalla classica speculazione sulla diminuzione dei prezzi al cosiddetto hedging, cioè la messa in sicurezza della posizione, e tutto questo può essere eseguito facilmente e intuitivamente sulla piattaforma xStation di XTB.

