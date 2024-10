Indicatori e oscillatori - Introduzione

In questo articolo imparerai cosa sono gli oscillatori e che aspetto hanno gli indicatori di base, nonché la loro utilità nel trading.

Gli indicatori e gli oscillatori sono strumenti che ti aiutano a identificare una tendenza in corso e il sentimento del mercato. Sono anche usati per identificare punti di svolta e tempi per entrare o uscire da una posizione. In questa lezione introdurremo gli oscillatori e gli indicatori più popolari comunemente usati dagli investitori: Gli indicatori più popolari includono sicuramente: Medie mobili: SMA / EMA

Bande di Bollinger Gli oscillatori più popolari includono: MACD

RSI Analizziamo ora gli indicatori più importanti: Medie mobili Le medie mobili sono popolari nell'analisi tecnica del mercato, in quanto sono in grado di smussare i dati sui prezzi, formare linee di tendenza e creare un aiuto visivo facilmente interpretabile. Sono particolarmente adatti per grafici dei prezzi e altri indicatori. Le due medie mobili di base e più comunemente utilizzate includono la media mobile semplice (SMA) e la media mobile esponenziale (EMA). SMA La SMA è la media mobile più popolare e si determina calcolando il prezzo medio di un mercato finanziario su un determinato periodo di tempo. Fonte: xStation 5 EMA La EMA, in confronto con la SMA, dà maggior peso e significato ai prezzi più recenti e meno importanza ai prezzi meno recenti in un dato periodo. Fonte: xStation 5 Nella schermata seguente si può vedere un confronto tra la SMA (linea blu) e la EMA (linea arancione). Fonte: xStation 5 Vantaggi Prevedere beni o materie prime con domanda costante, dove c'è una leggera tendenza o stagionalità.

Separare le variazioni casuali.

Identificare le aree di supporto e resistenza.

Tracciare contemporaneamente più linee di media mobile diverse.

Previsioni costanti. Svantaggi Richiedono il mantenimento della cronologia di diversi periodi di tempo per ogni periodo previsto.

Spesso trascurano le relazioni complesse menzionate nei dati.

Non rispondono alle fluttuazioni che si verificano per un motivo, ad esempio cicli e impatti stagionali. Esistono diversi modi di usare le Medie Mobili ma in questo articolo discuteremo l'uso di una media mobile vs l'uso di due medie mobili: Uso di una media mobile Quando una media mobile viene applicata ad un grafico, viene fornito un segnale di acquisto quando il grafico interseca la media mobile dal fondo con il corpo di una candela. D’altro canto un segnale di vendita viene dato quando il grafico interseca la media mobile dall’alto con il corpo di una candela. Fonte: xStation 5 Nell’esempio mostrato sopra una SMA di 50 periodi è stata applicata allo strumento Gold. Come si può vedere, il mercato ha prima dato un segnale di acquisto, dopo di che ha guadagnato in valore. Successivamente il mercato ha intersecato la SMA dall’alto fornendo un segnale di vendita, dopo di che il mercato è calato. Uso di due medie mobili Quando vengono usate due medie mobili con due differenti periodi, un segnale di acquisto viene fornito quando la media mobile del termine più breve rompe dal fondo la media mobile del termine più lungo. D’altro canto un segnale di vendita viene fornito quando la media mobile più breve rompe la media mobile del periodo più lungo dalla parte superiore. Fonte: xStation 5 Nell’esempio sopra indicato una SMA di 50 periodi (linea blu) ed una SMA di 100 periodi (linea bianca) sono state applicate al grafico del DE30. Si è avuto un segnale di acquisto quando la SMA di 50 periodi ha intersecato la SMA di 100 periodi dal fondo, dopo di che il mercato è andato in rialzo. Bande di Bollinger Le bande di Bollinger consistono in un indice di volatilità calcolato sulla base di una media mobile e della deviazione standard di tale media. Pertanto, maggiore è la distanza tra la banda superiore e inferiore, maggiore è il livello di volatilità del mercato. Fonte: xStation 5 Quindi diamo un'occhiata a quando l'indicatore produce potenziali segnali di acquisto e vendita che possono essere utilizzati per prendere decisioni di trading. Tendenze di crescita Se l'andamento della domanda è forte, dovrebbe testare regolarmente la banda superiore. Il contatto della candela con la banda superiore mostra che un determinato strumento finanziario sta facendo continui tentativi di rialzo, segnalando il perdurare della pressione rialzista.

Quando il prezzo si sposta all'indietro in un trend rialzista e si mantiene al di sopra della banda media, per poi tornare alla banda superiore, il trader ottiene la conferma della forza del trend.

Durante il trend rialzista, le quotazioni non dovrebbero rompere la banda inferiore. Se ciò si verifica, si ha un segnale di rallentamento del trend e un avviso di una possibile inversione. Tendenze al ribasso Se l'andamento dell'offerta è forte, la banda inferiore dovrebbe essere testata regolarmente. Il contatto della candela con la fascia inferiore sottolinea la forza della pressione pro-down.

Quando il prezzo rimbalza sul trend ribassista e rimane al di sotto della banda media, per poi tornare alla banda inferiore, il trader ottiene la conferma della forza del trend.

Durante il downtrend, le quotazioni non dovrebbero rompere la banda superiore. In questo caso, ci sarà un segnale di rallentamento del trend e un avviso di una possibile inversione. Ora vediamo nel dettaglio gli oscillatori più importanti. Il nome degli oscillatori non è casuale: sono così chiamati perché oscillano (comportandosi come un'onda sinusoidale) vicino alla zona di equilibrio. Questo di solito è indicato dal prezzo che scegli e rappresenta una mancanza di slancio. Quando l'oscillatore si sta ancora muovendo vicino alla zona di equilibrio, allora dovremmo osservare una tendenza laterale (consolidamento) nel grafico. Caratteristiche degli oscillatori Determinano quando il prezzo è soggetto a correzione (quando il mercato è esaurito nella tendenza prevalente).

Forniscono un segnale da vendere nella zona ipercomprato e un segnale da acquistare nella zona ipervenduto.

Mostrano la divergenza (discrepanza) tra oscillatori e che prezzo è utile per prendere decisioni di trading MACD L'indicatore MACD è stato sviluppato da Gerald Appel. Mostra la differenza delle due medie esponenziali che si muovono con la media esponenziale di nove versioni della differenza come linea di segnale. Attualmente, un tipico indicatore MACD è definito come 12-26-9, dove la media di 12 e 26 giorni calcola la differenza e la media di 9 giorni è una linea di segnale. Il risultato è un oscillatore liscio che può dare segnali alla transazione: l'intersezione della linea zero, le divergenze e l'intersezione del segnale di ingresso nella zona overbought o oversold. Andiamo a segnali commerciali che vengono generati da MACD. Fonte: xStation 5 Il segnale di acquisto MACD viene generato quando la MACD (linea blu) attraversa la linea segnale MACD (linea rossa). Allo stesso modo, quando il MACD attraversa la linea di segnale MACD, viene generato un segnale di vendita. Potremmo anche mettere i commerci basati sul MACD quando la linea blu attraversa la linea zero. Quindi il segnale di acquisto viene generato quando la linea blu attraversa la linea zero e il segnale di vendita quando attraversa sotto. Investi i tuoi risparmi in modo intelligente Gli strumenti finanziari che offriamo sono rischiosi. Investi in modo responsabile. Scopri di più Lo strumento presentato sopra (il crossover delle medie mobili) è uno dei tanti modi per interpretare l'indicatore tecnico MACD. Altri metodi sono l'istogramma MACD e la divergenza MACD: tutti questi strumenti sono disponibili sulle piattaforme di investimento più popolari. RSI (Indice di Resistenza Relativa) L'RSI è un indicatore di slancio tecnico che confronta la grandezza dei guadagni recenti alle perdite recenti per determinare quando l'asset sottostante è overbought o oversold. In generale, dovrebbe segnalare quando potrebbe verificarsi una potenziale correzione della mossa recente. Fonte: xStation 5 L'RSI è probabilmente l'oscillatore più comune e viene utilizzato tipicamente per periodi di 14 giorni. Un valore RSI che rientra nella regione da 0 a 30 è considerato oversold. I commercianti presumono che una coppia di valute oversold è un'indicazione che la tendenza al mercato in calo è in grado di invertire e può essere trattata come un'opportunità di acquisto. D'altra parte, il valore RSI che rientra nella regione 70-100 della scala è considerato come overbought. Questo segnale suggerisce che il livello di resistenza per il dato bene sia vicino o è stato raggiunto e che la percentuale è probabile che scenderà; i traders o interpreterebbero come opportunità di vendita. Ad esempio, se vedi che l'RSI per EURUSD è aumentato di 70, un segnale di vendita viene generato e si potrebbe vendere la coppia. Vantaggi e svantaggi di questi strumenti tecnici Gli indicatori tecnici e gli oscillatori possono essere strumenti utili, in quanto indicano il momento in cui si entra nella posizione e la direzione in cui dovrebbe andare il prezzo. Tuttavia, è importante tenere ben presente che si basano su dati storici e non su previsioni di ciò che accadrà in futuro. Pertanto, possono inviare falsi segnali che generano perdite. Questo è il motivo per cui i trader esperti non sempre si fidano di loro, usandoli principalmente come fattore aggiuntivo e per confermare o negare un segnale.

