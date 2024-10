Indicatori macroeconomici

Tempo di lettura: 2 minute(s)

Per fare trading con successo sui mercati finanziari, è importante sapere quali indicatori macroeconomici possono influenzare l'azione dei prezzi e qualsiasi posizione aperta o potenziale. Molti trader tendono ad analizzare il calendario di mercato per la prossima settimana per sapere quando la volatilità del mercato può aumentare e come possono gestire il rischio.

Inizia ad investire o mettiti alla prova su un conto demo APRI UN CONTO REALE APRI UN CONTO DEMO

Gli indicatori macroeconomici, noti anche come rilasci di dati fondamentali, sono statistiche o letture che riflettono la produzione o la produzione di un'economia, di un governo o di un settore.

Variano in frequenza, impatto e significato.

Includono informazioni come: annunci sui tassi di interesse, PIL, indice dei prezzi al consumo, indicatori sull'occupazione, vendite al dettaglio, politica monetaria e altro ancora.

Gli indicatori macroeconomici possono causare una maggiore volatilità nei mercati finanziari.

In generale, maggiore è la differenza tra il consenso del mercato e le letture effettive, maggiore è la reazione o la volatilità.

Puoi rimanere aggiornato su tutti i rilasci di dati con il calendario economico di XTB, che fornisce anche il potenziale impatto di ciascun indicatore. Fonte: xStation 5 Il calendario economico è anche integrato nella nostra piattaforma di trading, xStation. Sul nostro calendario puoi trovare le letture macroeconomiche più importanti per le prossime settimane, insieme al loro potenziale impatto. I punti esclamativi rossi identificano le letture più importanti, mentre i punti esclamativi arancioni indicano le letture con significato medio. Infine, il bianco indica che si prevede che il rilascio avrà un impatto minimo o nullo sui mercati. Alcuni degli indicatori macroeconomici più importanti includono: Non Farm Payrolls (NFP, le buste pagan el settore non agricolo)

Consumer Price Index (CPI, indice dei prezzi al consumo)

Decisioni sui tassi di interesse

Vendite al dettaglio

Produzione industriale

Gross Domestic Product (GDP, il Prodotto Interno Lordo) Come regola generale, dovresti considerare che le mutevoli condizioni di mercato possono influenzare la significatività di un indicatore macroeconomico. Un buon esempio di ciò potrebbe essere la crisi degli Stati Uniti nel 2007, in cui il crollo del settore immobiliare ha portato gli analisti a concentrarsi sugli indicatori relativi al mercato immobiliare, come le vendite di nuove case, le vendite di case esistenti e l'avvio di alloggi.

Condividi

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.