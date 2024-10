Investimenti ESG: guida completa

Tempo di lettura: 19 minute(s)

In questo articolo esploreremo come le energie rinnovabili, i trasporti sostenibili e le tecnologie per la riduzione delle emissioni di carbonio possano allineare i tuoi investimenti con la sostenibilità ambientale e la crescita economica. Scopri come trarre beneficio e influenzare positivamente il futuro attraverso investimenti nel cambiamento climatico.

Il mondo continua a evolversi e lo sviluppo economico incessante porta con sé livelli crescenti di emissioni di carbonio . Il clima della Terra sta cambiando e per garantire una crescita sostenibile a lungo termine, è essenziale ripristinare un ambiente equilibrato, senza compromettere l'ecosistema del nostro pianeta e i rischi connessi al suo deterioramento. In risposta a questo cambiamento rapido, è emersa una tendenza cruciale verso la " green economy ". Tuttavia, la realizzazione di questa transizione richiede investimenti massicci per trilioni di dollari, da parte del settore privato. Il cambiamento climatico non è solo una sfida, ma anche una grande opportunità per le aziende che sapranno sviluppare modelli di business innovativi e sostenibili. Gli investitori che abbracciano questa trasformazione possono aspettarsi ritorni duraturi e un impatto positivo sul pianeta sebbene ogni investimento comporta dei rischi.

Sforzi globali per il net-zero

L'urgenza di affrontare il cambiamento climatico ha scatenato uno sforzo globale senza precedenti per ridurre le emissioni di gas serra. Gli Stati Uniti e l'Unione Europea, per esempio, si sono fissati l'ambizioso obiettivo di raggiungere un'economia a zero emissioni di CO2 entro il 2050. Questa transizione verso un'economia a basso carbonio apre enormi opportunità di investimento per il settore privato. Le aziende, consapevoli della loro responsabilità, stanno adottando tecnologie ecologiche per ridurre la loro impronta di carbonio e contribuire alla mitigazione del cambiamento climatico.

Questo processo non solo supporta la lotta contro il riscaldamento globale, ma crea anche un ampio ventaglio di opportunità di investimento. Le imprese che si concentrano sulla riduzione delle emissioni di gas serra sono al centro di questo movimento. I progressi nella cattura del carbonio e nella produzione di energia pulita stanno trasformando questo settore in una componente cruciale delle strategie per contrastare il cambiamento climatico. Queste aziende non solo stanno contribuendo a un impatto concreto sulla crisi climatica, ma stanno anche dando inizio a una nuova era sugli investimenti climatici.

Trasmissione energetica e settori di nicchia

Le tecnologie per la riduzione dei gas serra e i progressi nella trasmissione di energia pulita non solo offrono opportunità di investimento redditizie, ma svolgono anche un ruolo cruciale nella lotta contro il cambiamento climatico.

Il settore delle energie rinnovabili e il mercato dei veicoli elettrici stanno attraversando una fase di rapida espansione, con aziende in questi ambiti che presentano promettenti possibilità di investimento grazie a innovazioni tecnologiche e alla loro crescente presenza internazionale.

Oltre ai veicoli elettrici, altri settori di nicchia come l'estrazione dell'uranio e gli investimenti nelle infrastrutture di approvvigionamento idrico giocano un ruolo fondamentale nell'economia globale. Questi settori possono rivelarsi critici per il raggiungimento degli obiettivi climatici e per la sostenibilità a lungo termine, offrendo agli investitori opportunità significative di crescita e impatto.

Investire efficacemente nel cambiamento climatico richiede una navigazione attenta tra rischi e ricompense, l’utilizzo di ricerche approfondite sugli investimenti e una comprensione delle dinamiche del mercato globale. È fondamentale concentrarsi su strategie a lungo termine e sull'ottimizzazione di un portafoglio sostenibile.

Nella lotta contro il cambiamento climatico, le tecnologie di cattura del carbonio stanno emergendo come soluzioni rivoluzionarie. Queste tecnologie, che estraggono l’anidride carbonica dall'atmosfera, offrono un’opportunità significativa per ridurre le emissioni di gas serra e il carbonio. Aziende pionieristiche come Climeworks e Carbon Engineering sono all’avanguardia in questo campo, con impianti operativi rispettivamente in Europa e negli Stati Uniti.

Il settore della cattura del carbonio è diversificato, con aziende come CO2 Solutions di SAIPEM e LanzaTech che avanzano con approcci innovativi, come l'uso di enzimi e la conversione dei gas di scarto in prodotti utili. Queste tecnologie non solo dimostrano il potenziale della cattura del carbonio come strumento cruciale nella nostra battaglia contro il cambiamento climatico, ma evidenziano anche le promettenti opportunità di investimento che esse offrono.

I leader nella trasmissione di energia pulita

Mentre il mondo si orienta sempre più verso l'energia rinnovabile, cresce l'esigenza di soluzioni di trasmissione energetica efficienti e sostenibili. Aziende a livello globale stanno guidando questa evoluzione, sviluppando tecnologie che facilitano una transizione verso un'economia a basso carbonio.

In Brasile, Neoenergia è un esempio di come le soluzioni sostenibili possano essere integrate in tutte le fasi della produzione, trasmissione e distribuzione di energia. In Europa, aziende come E.ON si distinguono per il loro impegno nella distribuzione intelligente dell'elettricità e nella costruzione di reti elettriche resilienti.

Questi leader nella trasmissione di energia pulita non solo sono essenziali per la transizione energetica, ma offrono anche interessanti opportunità di investimento nel settore delle energie rinnovabili.

Transizione energetica e veicoli elettrici

La transizione energetica, ovvero il passaggio globale dai combustibili fossili all'energia rinnovabile, offre una vasta gamma di opportunità di investimento. Questo processo abbraccia vari settori, tra cui:

Energia rinnovabile: Fonti come solare, eolico e idroelettrico.

Fonti come solare, eolico e idroelettrico. Accumulo di energia : Tecnologie per immagazzinare energia, come le batterie avanzate.

: Tecnologie per immagazzinare energia, come le batterie avanzate. Idrogeno : Soluzioni per la produzione e l'uso dell'idrogeno come combustibile pulito.

: Soluzioni per la produzione e l'uso dell'idrogeno come combustibile pulito. Cattura del carbonio: Tecnologie per ridurre le emissioni di CO2.

Tecnologie per ridurre le emissioni di CO2. Trasporto elettrificato: Veicoli elettrici e infrastrutture di ricarica.

Gli investimenti nella transizione energetica non si limitano alla mera implementazione di tecnologie pulite, ma si estendono alla catena di approvvigionamento dell'energia sostenibile e all'emissione di debito legato alla transizione energetica. Per gli investitori, comprendere i diversi settori e il loro potenziale di crescita è essenziale per capitalizzare su queste opportunità. Sul palcoscenico della transizione energetica, alcune aziende stanno giocando ruoli chiave. Ad esempio, Albemarle è il principale fornitore mondiale di litio per veicoli elettrici, posizionandosi così per beneficiare della crescita a lungo termine del mercato dei veicoli elettrici.

I veicoli elettrici, in particolare, sono diventati un aspetto cruciale degli investimenti nel cambiamento climatico. Nel 2023, i consumatori statunitensi hanno acquistato un numero record di veicoli elettrici, con 300.000 nuovi veicoli a batteria venduti solo nel secondo trimestre. Inoltre, l’autonomia delle batterie è notevolmente migliorata: il numero di veicoli elettrici con un’autonomia di almeno 300 miglia è aumentato da 13 a 51 nel 2023, secondo i dati del Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti. Gli investitori interessati a questo settore possono considerare aziende come Tesla, Albemarle, Nio e Xpeng, che sono ben posizionate per trarre vantaggio dall’espansione del mercato dei veicoli elettrici e dalla crescita della transizione energetica globale.

Fonte: Cox Automotive, CNN

Fonte: EIA statunitense, CNN

Nota: I dati includono le vendite di veicoli elettrici a batteria (BEV) e ibridi plug-in (PHEV) dal 2022, insieme alle proiezioni di vendita per il periodo 2023-2050. Il termine "Nessun cambiamento" si riferisce alle vendite previste in assenza di nuove leggi o regolamenti, con un prezzo del petrolio fissato a 101 dollari al barile entro il 2050, espressi in dollari del 2022. Le proiezioni con un prezzo del petrolio basso assumono un prezzo di 51 dollari al barile, mentre quelle con un prezzo del petrolio alto prevedono un prezzo di 190 dollari al barile.

L'ascesa dei veicoli elettrici (EV) rappresenta un cambiamento fondamentale nel settore dei trasporti verso la sostenibilità. Nel 2022, le vendite globali di veicoli elettrici hanno superato il traguardo significativo di 10 milioni di unità, dimostrando così l'espansione rapida e continua di questo mercato.

Questo dinamico settore offre numerose opportunità di investimento. Aziende leader come Tesla, BYD e Nio sono in prima linea in questa rivoluzione, contribuendo attivamente alla lotta contro il cambiamento climatico attraverso soluzioni di trasporto sostenibile.

La transizione verso i veicoli elettrici non solo rappresenta un'opportunità redditizia per gli investitori, ma svolge anche un ruolo cruciale nello sforzo globale per mitigare gli effetti del cambiamento climatico.

Principali produttori di veicoli elettrici

Il mercato dei veicoli elettrici (EV) è attualmente guidato da alcuni attori chiave che stanno plasmando la crescita e l'innovazione del settore. BYD si è affermata come il principale produttore di auto elettriche, superando Tesla con 1,9 milioni di veicoli elettrici plug-in venduti a livello globale nel 2022.

Questi leader del settore non si limitano a produrre veicoli elettrici, ma sono anche pionieri nell'innovazione per un futuro più sostenibile. Ad esempio, NIO è all'avanguardia con la sua tecnologia di sostituzione delle batterie, che migliora l'usabilità e l'adozione dei veicoli elettrici. Toyota Motors, dal canto suo, svolge un ruolo cruciale nella produzione di veicoli ibridi elettrici.

Oltre a questi leader, anche i produttori europei come Volkswagen (VOW1.DE) e Porsche (P911.DE) offrono interessanti opportunità di investimento nel segmento dei trasporti sostenibili, contribuendo alla crescita del mercato degli EV.

Accumulo di energia

Con l'aumento dell'adozione dei veicoli elettrici, cresce anche la necessità di soluzioni efficienti per l'accumulo di energia. Aziende come QuantumScape sono concentrate sullo sviluppo di batterie al litio-metallo a stato solido, una tecnologia innovativa destinata a rivoluzionare il settore degli EV.

Altri attori chiave, come BYD e LG Chem, sono noti per i loro sistemi di accumulo di energia affidabili, progettati per soddisfare diverse esigenze energetiche.

Questi progressi nella tecnologia delle batterie non solo potenziano la rilevanza dei veicoli elettrici, ma contribuiscono anche a costruire un ecosistema energetico sostenibile, offrendo promettenti opportunità di investimento nel settore climatico.

Importante: Come in ogni settore discrezionale, la domanda di veicoli elettrici può essere ciclica e influenzata da fattori economici come il rischio di recessione e le fluttuazioni dei prezzi globali del petrolio. Sebbene la tendenza di crescita a lungo termine sia positiva, non è garantito che i prezzi delle azioni del settore aumenteranno costantemente senza periodi di calo. Gli investitori con una mentalità resiliente e una ricerca approfondita possono approfittare dei ribassi per incrementare i loro investimenti a prezzi più vantaggiosi, affrontando così i rischi associati alle inversioni di tendenza.

Investimenti nel cambiamento climatico

Il settore delle energie rinnovabili ha registrato una crescita notevole negli ultimi anni, offrendo una vasta gamma di opportunità di investimento. Aziende come NextEra Energy, Brookfield Renewable e Clearway Energy hanno consolidato la loro posizione nel mercato delle rinnovabili, gestendo importanti asset nei settori dell'energia eolica e solare.

In aggiunta, aziende diversificate come Vestas, Ørsted e Siemens Energy stanno contribuendo significativamente al movimento delle rinnovabili, grazie alle loro soluzioni innovative per la produzione di turbine eoliche. Questi attori stanno plasmando il futuro del settore, offrendo agli investitori la possibilità di trarre vantaggio dalla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio.

La crescente importanza delle azioni nel settore delle energie rinnovabili rappresenta un'opportunità per gli investitori di partecipare attivamente alla lotta globale contro il cambiamento climatico, contribuendo al contempo a un futuro sostenibile.

Pionieri dell'Energia Eolica

L'energia eolica, un pilastro fondamentale del settore delle energie rinnovabili, ha registrato una crescita significativa a livello globale. Aziende come NextEra Energy Resources, Ørsted e Vestas Wind Systems sono all’avanguardia in questa rivoluzione, gestendo ampie capacità di generazione eolica in tutto il mondo. L’affrontare il cambiamento climatico è una sfida globale che richiede soluzioni su scala mondiale. In questo contesto, il panorama degli investimenti climatici è influenzato da una varietà di attori, tra cui:

Governi e decisori politici

Corporazioni

Investitori individuali

Fondi sovrani

I fondi sovrani, in particolare, stanno sempre più riconoscendo l’importanza di allineare le loro strategie di investimento con obiettivi climatici. Tuttavia, il percorso verso gli investimenti climatici può essere complesso. Gli investitori che desiderano contribuire a soluzioni climatiche devono affrontare notevoli sfide, soprattutto in regioni come il Sud America, dove le limitazioni finanziarie e gli alti livelli di debito possono ostacolare le iniziative climatiche governative.

Affrontare queste sfide richiede approcci di investimento strategici, sostenuti da una ricerca approfondita e una comprensione delle dinamiche globali degli investimenti climatici. Oltre all'energia eolica, anche la generazione di energia solare ha visto un notevole incremento negli ultimi anni, con aziende come First Solar che guidano l'espansione globale del settore.

Vantaggi e svantaggi degli investimenti climatici

Investire nel cambiamento climatico presenta vantaggi e svantaggi, e gli investitori dovrebbero valutare attentamente i rischi associati. Ecco alcuni dei principali aspetti positivi e negativi:

Vantaggi

Impatto ambientale positivo: Investire in aziende che affrontano il cambiamento climatico contribuisce a migliorare l'ambiente.

Crescita sostenibile: Promuovere un'economia ecologica e sostenibile può offrire benefici economici e soddisfazione personale agli investitori.

Supporto istituzionale: Le aziende green ricevono supporto sia dal settore privato che pubblico, nonché approvazione da parte dei politici.

Opportunità di investimento: Il settore del cambiamento climatico attira investimenti sia privati che statali.

Tendenze a lungo termine: Settori come quello dei veicoli elettrici sono in crescita a lungo termine, potenzialmente vantaggiosa per i proprietari di azioni

Svantaggi

Dipendenza dalla politica dei tassi di interesse: Il settore può essere sensibile alle variazioni nei tassi di interesse.

Sostenibilità degli ordini pubblici: Gli ordini pubblici potrebbero non essere sostenibili con l'aumento del debito pubblico delle principali economie.

Rischio di recessione: Le azioni di aziende senza un flusso di cassa positivo possono essere vulnerabili durante le recessioni.

Ciclo di domanda ciclico: La domanda nel settore può essere altamente ciclica.

Competizione e rischi tecnologici: Il settore è caratterizzato da alta competitività e rischi di interruzione tecnologica.

Importante: Le aziende necessitano di investimenti per crescere e implementare le loro strategie su scala più ampia. Sebbene una società pubblica possa raccogliere capitale solo una volta attraverso l’IPO o l’emissione di nuove azioni, una maggiore capitalizzazione di mercato può ampliare le capacità aziendali, migliorare la reputazione e facilitare ulteriori espansioni.

Investimenti ad impatto

Investire nel cambiamento climatico, sebbene comporti rischi come qualsiasi altra forma di investimento, offre l’opportunità di generare un impatto positivo significativo sull'ambiente. La transizione verso economie sostenibili richiede investimenti colossali, stimati in trilioni di dollari, che è difficile raggiungere senza il supporto del settore privato.

Investendo in aziende che pongono la sostenibilità e la protezione ambientale al centro delle loro strategie, gli investitori possono contribuire a promuovere l'innovazione verso tecnologie e pratiche ecologiche. Questi investimenti possono portare a una significativa riduzione delle emissioni di carbonio, a una migliore qualità dell’aria e dell’acqua e, in ultima analisi, a un pianeta più sano per le future generazioni. Oltre ai benefici ambientali, investire in iniziative sostenibili offre anche vantaggi finanziari. Le aziende che si dedicano alla sostenibilità tendono a essere più resilienti alle perturbazioni del mercato causate da regolamenti sul cambiamento climatico e dalla crescente pressione pubblica per azioni ambientali. Inoltre, queste aziende spesso attraggono consumatori socialmente consapevoli che preferiscono prodotti e servizi da imprese responsabili dal punto di vista ambientale.

In sintesi, investire in progetti e aziende orientati verso la sostenibilità non solo contribuisce a un futuro ecologico, ma può anche garantire ritorni finanziari interessanti grazie alla loro resilienza e alla crescente domanda di soluzioni ecologiche.

Rischi degli investimenti nel cambiamento climatico

Investire nel cambiamento climatico, come qualsiasi altro settore, comporta una serie di rischi e opportunità. Mentre le prospettive di lungo termine possono essere promettenti, è essenziale essere consapevoli dei rischi specifici che possono influenzare la redditività e la sostenibilità di tali investimenti.

Ecco cinque rischi chiave da considerare:

1. Rischi legati ai tassi di interesse e al costo del debito

Molte aziende nel settore delle energie rinnovabili e delle tecnologie verdi si finanziano attraverso il debito. Un aumento dei tassi di interesse può incrementare il costo del debito, rendendo più oneroso il finanziamento delle operazioni e degli investimenti. Questo è particolarmente problematico per le aziende che non sono ancora redditizie e non generano flussi di cassa positivi. L’aumento dei tassi di interesse può anche limitare la capacità di raccogliere capitali tramite l’emissione di obbligazioni, influenzando negativamente la loro crescita e la stabilità finanziaria.

Fonte: PitchBook, McKinsey Reports

Dal 2012 è stata raccolta una somma significativa di denaro per fondi legati ai cambiamenti ambientali e all'ESG in generale, tuttavia quel periodo è stato piuttosto "facile" grazie ai bassi tassi di interesse sia nelle economie degli Stati Uniti che in quelle europee. Dopo il "cambiamento radicale" della Federal Reserve nel 2022, i prossimi anni potrebbero essere più difficili, soprattutto per le aziende non redditizie, e gli investitori che investono nel cambiamento climatico dovrebbero essere molto più cauti.

2. Rischio di concorrenza

Il settore delle energie rinnovabili è caratterizzato da una concorrenza intensa. Le aziende competono su più fronti, come l'innovazione tecnologica e la competitività dei margini. Ad esempio, le case automobilistiche cinesi competono direttamente con Tesla e le case automobilistiche tedesche. Questa forte concorrenza può mettere a rischio la posizione di mercato delle singole aziende, influenzando la loro capacità di mantenere o espandere la quota di mercato.

3. Rischio dei contratti governativi

Molte aziende nel settore delle energie rinnovabili dipendono da appalti governativi e contratti con vari gruppi di paesi. La possibilità che tali contratti vengano sospesi o annullati può comportare perdite significative. Gli investitori devono essere consapevoli che i prezzi delle azioni spesso riflettono in anticipo la sicurezza di questi contratti, e una loro interruzione può portare a cali improvvisi e marcati delle quotazioni. Un esempio è il contratto della società danese Orsted con gli Stati Uniti per lo sviluppo di parchi eolici offshore.

Investi i tuoi risparmi in modo intelligente Gli strumenti finanziari che offriamo sono rischiosi. Investi in modo responsabile. Scopri di più

4. Rischio di recessione:

Le recessioni economiche rappresentano un rischio significativo per molti settori, incluso quello delle energie rinnovabili. In periodi di rallentamento economico, le aziende e i paesi tendono a ridurre gli investimenti considerati non essenziali, come quelli nel settore dell’energia verde. Questo può influenzare negativamente i libri ordini delle aziende e provocare cali ciclici dei prezzi delle azioni.

5. Rischio del modello di business:

Sebbene il cambiamento climatico sia un fenomeno ben documentato e riconosciuto, non tutte le aziende che operano nel settore stanno necessariamente guadagnando o prosperando. Gli investitori devono valutare attentamente la solidità del modello di business di ogni azienda e la sua capacità di generare profitti. Monitorare regolarmente i rapporti finanziari trimestrali delle aziende o optare per investire in ETF ben diversificati può aiutare a mitigare questo rischio.

Valutare le Performance future

Valutare le performance future delle azioni legate al cambiamento climatico è essenziale per prendere decisioni di investimento informate. Gli investitori dovrebbero esaminare la crescita storica dei ricavi e degli utili delle aziende, analizzare i loro rapporti di redditività e i multipli di valutazione per comprendere il potenziale futuro. Tuttavia, è importante ricordare che non esistono garanzie sulla continuazione della crescita passata e sulla risposta futura delle azioni alle dinamiche di mercato.

Inoltre, la valutazione del panorama competitivo è cruciale. Questo include l'analisi della quota di mercato dell'azienda, le barriere all'ingresso nel settore e il suo storico di innovazioni e brevetti. Questi fattori forniscono preziose indicazioni sulle potenzialità future di un'azienda e aiutano gli investitori a comprendere meglio il rischio e il rendimento atteso.

Diversi mercati e opportunità

Gli investimenti climatici si estendono su una varietà di mercati e settori, rendendo essenziale una buona comprensione del panorama globale. Gli investitori possono scegliere tra strategie passive, come il tracking di indici dedicati alle azioni climatiche, e strategie attive che implicano la selezione e gestione diretta di singole azioni. Strumenti di ricerca e piattaforme finanziarie che offrono valutazioni ESG e analisi delle tendenze di settore possono essere fondamentali per prendere decisioni ben informate. La comprensione dei diversi mercati e delle loro specificità è cruciale per la diversificazione e per navigare le complessità degli investimenti climatici.

Strategie a lungo termine

Le strategie a lungo termine sono particolarmente rilevanti per gli investimenti climatici. Alcuni aspetti chiave da considerare includono:

Copertura contro il Rischio Climatico: Implementare tecniche per proteggere il portafoglio dagli impatti economici del cambiamento climatico.

Ottimizzazione del Portafoglio: Utilizzare strategie specifiche per massimizzare il rendimento e ridurre i rischi associati agli investimenti climatici.

Equilibrio tra Rendimenti a Breve Termine e Sostenibilità a Lungo Termine: Considerare il compromesso tra ottenere ritorni immediati e investire in iniziative che garantiscano benefici ambientali e sostenibilità a lungo termine.

Diversi paesi hanno sviluppato strategie a lungo termine (LTS) per affrontare il cambiamento climatico, che possono influenzare le opportunità di investimento e guidare le decisioni strategiche. Gli investitori dovrebbero tenere conto di queste strategie nazionali e globali per allineare i loro investimenti con gli obiettivi climatici e ottimizzare il potenziale di crescita sostenibile.

Azioni climatiche ed ETF

Gli investitori hanno l'opportunità di scommettere sul cambiamento climatico e su centinaia di aziende "green" quotate in borsa, che possono beneficiarne. Gli investitori possono scegliere azioni da un'ampia gamma di settori, dall'energia eolica all'energia nucleare, fino agli investimenti in solare, acqua o idrogeno. Oltre alle aziende quotate, la piattaforma di XTB include anche ETF chiave e azioni di fondi verdi e sostenibili, noti per gli investimenti ESG.

Eolico : Vestas (VWK.DK), Orsted (ORSTED.DK), Enphase (ENPH.US), EDP Renovaveis (EDPR.PT), Brookfield Renewable (BEPC.US), Clearway Energy (CWEY.US)

: Vestas (VWK.DK), Orsted (ORSTED.DK), Enphase (ENPH.US), EDP Renovaveis (EDPR.PT), Brookfield Renewable (BEPC.US), Clearway Energy (CWEY.US) Energia solare: First Solar (FSLR.US), Canadian Solar (CSIQ.US), Nordex (NDX1.DE), Solaredge (SEDG.US)

First Solar (FSLR.US), Canadian Solar (CSIQ.US), Nordex (NDX1.DE), Solaredge (SEDG.US) Nucleare: Cameco (CCJ.US), Uranium Energy Corp (UEC.US), Energy Fuels (UUUU.US), NexGen Energy (NGX.US), Kazatomprom (KAP.UK)

Cameco (CCJ.US), Uranium Energy Corp (UEC.US), Energy Fuels (UUUU.US), NexGen Energy (NGX.US), Kazatomprom (KAP.UK) Veicoli elettrici: Tesla (TSLA.US), Rivian (RVN.US), Toyota (TM.US), Lucid (LUCD.US), Nikola (NKLA.US), Fisker (FSR.US), Arrival (ARVL.US), NIO (NIO.US), Albemarle (ALB.US), Toyota Motor (TM.US), Xpeng (XPEV.US), Quantumscape (QS.US)

Tesla (TSLA.US), Rivian (RVN.US), Toyota (TM.US), Lucid (LUCD.US), Nikola (NKLA.US), Fisker (FSR.US), Arrival (ARVL.US), NIO (NIO.US), Albemarle (ALB.US), Toyota Motor (TM.US), Xpeng (XPEV.US), Quantumscape (QS.US) Idroelettrico: Norsk Hydro (NHY.NO), Nel (NEL.NO), PlugPower (PLG.US), L&G Hydrogen Economy UCITS (HTWO.UK), Bloom Energy (BE.US), Siemens Energy (ENR.DE), Veolia (VIE.FR)

Norsk Hydro (NHY.NO), Nel (NEL.NO), PlugPower (PLG.US), L&G Hydrogen Economy UCITS (HTWO.UK), Bloom Energy (BE.US), Siemens Energy (ENR.DE), Veolia (VIE.FR) Acqua : American Water Works (AWK.US), Evoqua Water (AQUA.US), United Utilities (UU.UK), Pennon Group (PNN.UK), Veolia (VIE.FR)

: American Water Works (AWK.US), Evoqua Water (AQUA.US), United Utilities (UU.UK), Pennon Group (PNN.UK), Veolia (VIE.FR) Utility elettriche: Constellation Energy Corp (CEG.US), Electricité de France (EDF.FR), NextEra Energy (NEE.US), Greenvolt Energias (GVOLT.US), Eversource Energy (ES.US), Linde (LDE.DE)

Constellation Energy Corp (CEG.US), Electricité de France (EDF.FR), NextEra Energy (NEE.US), Greenvolt Energias (GVOLT.US), Eversource Energy (ES.US), Linde (LDE.DE) Fondi di investimento ESG: Brookfield Asset Management (BAM1.US), Liontrust Asset Management (LIO.UK)

Gli ETF (Exchange-Traded Funds) possono contenere decine o addirittura centinaia di aziende di un settore selezionato nei loro portafogli. Il loro prezzo è il risultato della media ponderata di tutte le azioni delle aziende che seguono. Gli ETF aiutano a costruire un portafoglio diversificato e possono potenzialmente ridurre il rischio d'investimento. Sono anche una scelta comune per gli investitori passivi.

ETF: Amundi CAC40 ESG UCITS (C40.FR), iShares MSCI EMU ESG Screened (SASU.UK), Invesco Solar Energy (RAYS.UK), iShares Global Clean Energy UCITS (INRG.UK), iShares Global Waters UCITS (IQQQ.US), L&G Clean Water (GGG.UK), iShares MSCI EMU ESG Enhanced (EDM4.DE), iShares MSCI USA ESG Screened (SASU.UK), Lyxor MSCI China ESG Leaders (LHKG.DE), iShares Global Water (IH20.UK)

Il cambiamento climatico ha indubbiamente trasformato il panorama degli investimenti, offrendo una miriade di opportunità per gli investitori che desiderano contribuire a un futuro più verde. Dallo sfruttamento della riduzione dei gas serra alla navigazione nel panorama della transizione energetica, l'investimento climatico offre una combinazione unica di ritorni finanziari e impatto ambientale.

Man mano che il mondo continua a fronteggiare la crisi climatica, la necessità di investire nel clima è più urgente che mai. Comprendendo i diversi settori, rischi, ricompense e strategie a lungo termine coinvolti, gli investitori possono prendere decisioni informate e svolgere un ruolo cruciale nella lotta globale contro il cambiamento climatico.

Nel tempo, investire nelle azioni più redditizie e di successo legate al cambiamento climatico ha fornito agli investitori ritorni eccezionali dal 2020, con le azioni di Uranium Energy Corp (UEC.US) che sono aumentate del 700% e il leader europeo delle tecnologie chimiche e dei gas verdi, Linde, che ha superato il Nasdaq 100. Fonte: XTB Research