Il mondo degli investimenti crypto è in continua evoluzione e gli ETP su Ethereum stanno guadagnando popolarità tra investitori retail e istituzionali. Ma cosa è esattamente un ETP su Ethereum e come semplifica l’esposizione alla seconda criptovaluta più importante al mondo? Che tu sia un investitore esperto o un principiante, questa guida spiega tutto ciò che devi sapere sugli ETP Ethereum, i loro vantaggi e come investire in modo consapevole. Attenzione: Investire comporta rischi e Ethereum è un asset volatile.

Cos’è Ethereum? Ethereum è una piattaforma blockchain decentralizzata progettata per supportare smart contract e applicazioni decentralizzate (dApp). A differenza di Bitcoin, che funziona principalmente come “oro digitale”, Ethereum fornisce un’infrastruttura per sviluppatori per creare applicazioni che operano su una rete decentralizzata senza intermediari. Fondamentali di Ethereum Smart Contracts : Contratti autoeseguibili che automatizzano le transazioni senza un’autorità centrale.

: Contratti autoeseguibili che automatizzano le transazioni senza un’autorità centrale. Ethereum Virtual Machine (EVM) : Ambiente di calcolo globale che esegue applicazioni decentralizzate.

: Ambiente di calcolo globale che esegue applicazioni decentralizzate. Proof-of-Stake (PoS) : Con Ethereum 2.0, la rete utilizza lo staking al posto del mining, riducendo il consumo energetico.

: Con Ethereum 2.0, la rete utilizza lo staking al posto del mining, riducendo il consumo energetico. Ether (ETH) : Criptovaluta nativa di Ethereum, usata per pagare le fee delle transazioni e interagire con le applicazioni.

: Criptovaluta nativa di Ethereum, usata per pagare le fee delle transazioni e interagire con le applicazioni. DeFi & NFT Hub: Ethereum supporta la maggior parte dei protocolli di finanza decentralizzata (DeFi) e del mercato NFT. Missione di Ethereum: decentralizzare la finanza, dare potere agli sviluppatori e creare un ecosistema trustless in cui le applicazioni possono funzionare in sicurezza senza censura. Ethereum, come seconda criptovaluta per capitalizzazione, continua a guidare l’innovazione nel settore blockchain. Cos’è un ETP Ethereum? Un ETP Ethereum (Exchange-Traded Product) è uno strumento finanziario che consente agli investitori di ottenere esposizione al prezzo di Ethereum senza acquistare o custodire direttamente la criptovaluta. Tipi di ETP ETF (Exchange-Traded Fund)

(Exchange-Traded Fund) ETN (Exchange-Traded Note)

(Exchange-Traded Note) ETC (Exchange-Traded Commodity) Questi prodotti sono negoziati sulle borse tradizionali, offrendo un modo regolamentato per investire in Ethereum. Esempio: VanEck Ethereum ETN. Gli ETF americani sono ancora difficili da acquistare per gli investitori retail europei a causa delle normative. Come funziona un ETN? Gli ETN (Exchange-Traded Notes) sono titoli di debito emessi da istituzioni finanziarie, che promettono di restituire un rendimento basato sulla performance di Ethereum. Differenza dagli ETF: gli ETN non possiedono Ethereum direttamente, ma ne seguono il prezzo. Esempio pratico: acquistando un ETN Ethereum, non possiedi ETH, ma un titolo dell’emittente che ne riflette il valore. Nessun wallet o chiave privata da gestire. Cos’è un ETC Ethereum (Exchange-Traded Commodity)? Un ETC di Ethereum è un prodotto finanziario che offre esposizione diretta a Ethereum in maniera regolamentata e semplificata. A differenza degli ETN, gli ETC sono collateralizzati fisicamente, cioè detengono Ethereum reale come garanzia. Caratteristiche principali degli ETC di Ethereum Collateralizzazione fisica – Il provider detiene Ethereum reale in cold storage.

– Il provider detiene Ethereum reale in cold storage. Quotazione su borse tradizionali – Si comprano e vendono come azioni.

– Si comprano e vendono come azioni. Strumento regolamentato – Esposizione a Ethereum nel rispetto delle norme finanziarie.

– Esposizione a Ethereum nel rispetto delle norme finanziarie. Nessun wallet necessario – Gli investitori non gestiscono chiavi private.

– Gli investitori non gestiscono chiavi private. Emittenti affidabili – Esempio: Galaxy Digital. Galaxy Physical Ethereum (ETH ETC) ETC Ethereum emesso da Galaxy Digital , azienda leader nella gestione di asset digitali.

emesso da , azienda leader nella gestione di asset digitali. Interamente coperto da Ethereum, custodito in sicurezza a livello istituzionale.

Negoziazione su borse europee come Deutsche Börse XETRA .

. Espone al prezzo di Ethereum senza la complessità della proprietà diretta.

senza la complessità della proprietà diretta. Strumento regolamentato, adatto agli investitori tradizionali che vogliono crypto exposure. Vantaggi degli ETC Ethereum Comodità – Nessun wallet o rischio di sicurezza.

– Nessun wallet o rischio di sicurezza. Protezione regolamentare – Conformità alle normative finanziarie.

– Conformità alle normative finanziarie. Liquidità – Negoziazione durante le ore di mercato.

– Negoziazione durante le ore di mercato. Custodia istituzionale – Riduce i rischi di hack. Gli ETC Ethereum come Galaxy Physical Ethereum offrono un modo sicuro e regolamentato per investire in Ethereum senza gestire chiavi private o exchange crypto. Vantaggi e Svantaggi degli ETP Ethereum Vantaggi Esposizione regolamentata : investimento sicuro sotto normative finanziarie.

: investimento sicuro sotto normative finanziarie. Nessun wallet richiesto : nessuna gestione di chiavi private.

: nessuna gestione di chiavi private. Negoziazione su borse tradizionali : accessibile a investitori tradizionali.

: accessibile a investitori tradizionali. Liquidità : facilità di acquisto e vendita grazie ai volumi di scambio.

: facilità di acquisto e vendita grazie ai volumi di scambio. Diversificazione: aggiunge Ethereum al portafoglio senza interagire direttamente con il mercato crypto. Svantaggi Rischio dell’emittente : dipendenza dalla solidità finanziaria dell’ETP.

: dipendenza dalla solidità finanziaria dell’ETP. Commissioni di gestione : alcuni ETP hanno costi annuali che riducono i rendimenti a lungo termine.

: alcuni ETP hanno costi annuali che riducono i rendimenti a lungo termine. Nessuna proprietà diretta : non consente accesso a staking o ecosistemi DeFi.

: non consente accesso a staking o ecosistemi DeFi. Volatilità : Ethereum è altamente volatile, e l’ETP ne risente.

: Ethereum è altamente volatile, e l’ETP ne risente. Incertezza normativa: futuri regolamenti potrebbero influire sugli ETP. Come investire in Ethereum ETP? Esempi di ETP fisicamente supportati: VanEck Ethereum ETN (VETH.DE)

Galaxy Physical Ethereum ETC ETN (XETH.DE) – focus su Ethereum fisico, TER 0,35% annuo

– focus su Ethereum fisico, TER 0,35% annuo BlackRock iShares Bitcoin ETN (IB1T.DE)

Altri ETP più diversificati contengono Ethereum insieme ad altre crypto, come VanEck Crypto Leaders VT0P.DE. Come investire in Ethereum? La piattaforma di trading XTB offre un'ampia selezione di strumenti, che non si limita ai CFD su Ethereum e Bitcoin, ma include anche altre criptovalute come Litecoin, Bitcoin Cash e Ripple. Questa diversificazione consente agli investitori di bilanciare il rischio e sfruttare le opportunità offerte dal mercato delle criptovalute in continua evoluzione. Investire in una singola criptovaluta può comportare rischi significativi e potrebbe non offrire i risultati sperati. Al contrario, una strategia di diversificazione ben ponderata aiuta a ridurre il rischio complessivo del portafoglio e aumenta le possibilità di generare profitti significativi grazie all'esposizione a diversi asset nel dinamico e promettente settore delle criptovalute. Scopri XTB! Conclusioni Gli ETP Ethereum consentono di ottenere esposizione al prezzo di Ethereum senza dover custodire direttamente la criptovaluta. Che si tratti di ETN o ETF, questi prodotti aprono le porte agli investitori tradizionali che vogliono entrare nel mondo crypto con meno complessità. Investire tramite ETP può aiutare a mitigare i rischi della proprietà diretta, pur considerando la volatilità di Ethereum. Con l’aumento dell’adozione crypto, gli ETP Ethereum rappresentano un ponte tra finanza tradizionale e innovazione blockchain.

FAQ Qual è la differenza tra ETN e ETF Ethereum? ETN sono titoli di debito che seguono il prezzo di Ethereum; ETF possiedono Ethereum direttamente nel fondo. Posso investire in un ETP Ethereum tramite il mio conto broker? Sì! Gli ETP Ethereum sono negoziati su borse tradizionali, quindi puoi usare il tuo conto esistente. Investire in ETP Ethereum è sicuro? Gli ETP sono regolamentati, ma Ethereum resta volatile. Investi solo ciò che puoi permetterti di perdere. Qual è il miglior ETP Ethereum? Dipende dalla tua strategia. Considera emittenti affidabili come VanEck, 21Shares o BlackRock. Serve un wallet crypto per investire in un ETP Ethereum? No. Non acquistando Ethereum direttamente, non servono wallet o chiavi private.

