Questo articolo spiega come la dimensione della posizione può influenzare il tuo successo nel trading.

La dimensione della posizione è uno degli aspetti più importanti del trading sui mercati finanziari, poiché la dimensione della posizione influisce notevolmente sia sul livello di rischio che sull'atteggiamento di ciascun trader. L'apertura di troppe posizioni può causare ansia e incertezza con ogni mossa, anche piccola, del mercato o, peggio ancora, svuotare l'intero conto - gestire posizioni troppo piccole, d'altra parte, ci fa sentire insoddisfatti a causa di profitti troppo piccoli.

Che cos'è esattamente la dimensione della posizione?

Il dimensionamento di una posizione può essere descritto come la selezione del livello di rischio appropriato. Ma qual è davvero questo "livello appropriato"? Come nel caso di un piano di trading, dovrebbe tenere conto delle proiezioni personali del trader in merito al mercato e alle preferenze. La dimensione finale della transazione dipende anche dallo stile che preferisce l'investitore.

Come puoi immaginare, uno degli aspetti più importanti del ridimensionamento di una posizione è la quantità di capitale che un trader può spendere per fare trading. Se hai un deposito relativamente piccolo, quando scegli un volume troppo grande, potrebbe essere sufficiente una decisione sbagliata, che priverà l'investitore di qualsiasi fondo. Più capitale è coinvolto in una transazione, maggiore è il rischio.

D'altra parte, alcuni trader preferiscono strategie più aggressive e si sentono a proprio agio nell'assumere rischi maggiori a seconda di quanto sono sicuri delle loro previsioni per ogni operazione. Quando si cerca la dimensione ottimale di una posizione con la quale ci sentiremo a nostro agio, vale la pena porsi alcune domande utili:

Su una scala da 0 a 10 (dove 0 è negativo e 10 è positivo) qual è la tua propensione al rischio?

Quante posizioni puoi aprire o quante puoi gestire contemporaneamente, mantenendo il comfort mentale? Vuoi mantenere posizioni per un periodo di tempo più lungo o sei più un day trader?

Quanti soldi puoi depositare sul conto? Quanto puoi rischiare in una transazione?

Per illustrare meglio la situazione, utilizziamo un esempio. Supponiamo che un trader abbia depositato $ 1000, adotti un approccio piuttosto conservativo e voglia concentrarsi sul mercato Forex. Inoltre, immagina che la riunione della Federal Reserve avrà luogo presto e che l'investitore dell'esempio sopra voglia acquistare EURUSD, poiché si aspetta che il prezzo aumenti subito dopo la fine della riunione. Tuttavia, ritiene che vi sia il rischio di segnali aggressivi da parte della Fed, che a sua volta dovrebbe rafforzare il dollaro, portando a un indebolimento dell'EURUSD. Cosa dovrebbe fare allora il nostro investitore? La soluzione migliore è ridurre le dimensioni della posizione. Con un ridimensionamento improprio, potrebbe coinvolgere troppi fondi in una singola transazione. Se la Fed appoggiasse davvero il dollaro, l'investitore perderebbe una grande percentuale del capitale totale, anche con un ordine di difesa stop loss. Potrebbe anche impedirti di aprire un'altra posizione per recuperare. La corretta selezione dell'entità della transazione è estremamente importante, poiché consente di proteggere il proprio conto da perdite eccessive e rimanere sul mercato a lungo termine.

Investiamo, non scommettiamo

Quindi cosa dovrebbe fare un trader per non escludersi dalla possibilità di "giocare" con grosse puntate? In primo luogo, è necessario valutare la propria avversione al rischio, come accennato in precedenza. Un trader dovrebbe speculare solo con l'uso di risparmi e risorse, la cui perdita non avrà un impatto negativo sulla sua vita attuale. In secondo luogo, ogni trader dovrebbe definire quanta perdita vuole permettersi con un trade. Ad esempio, se abbiamo 1000 dollari che impiegiamo per il trading, dobbiamo decidere quale percentuale di tale importo stiamo rischiando in ogni posizione. Solitamente si consigliano valori nell'intervallo di circa il 2-3%, ma si può adottare una soglia più alta dal 5% al ​​10% (per strategie più rischiose). Perché non di più? La risposta è semplice aritmetica. Se un investitore perde il 50% del suo capitale, significa che la prossima volta dovrà guadagnare il 100% del deposito rimanente per compensare la perdita precedente. Una perdita del 2% su un singolo elemento non ha un impatto negativo così forte sul capitale totale, quindi non influisce sulla strategia utilizzata. Ecco perché la scelta della giusta dimensione della posizione è necessaria per proteggersi da un calo di capitale troppo forte, che nel caso di molti trader chiude l'avventura con il mercato almeno per un momento.

L’importanza di scegliere una dimensione appropriata della tua posizione

Per determinare quanto denaro può essere speso per una singola transazione e allo stesso tempo ottenere i profitti più alti possibili, dovresti sempre calcolare il numero di pip che puoi perdere se il mercato inizia a muoversi nella direzione opposta. Convertendo la percentuale di rischio in pip, il trader sa quanto dovrebbe essere lontano dal livello di ingresso lo stop loss, il che è estremamente importante nel trading, specialmente in mercati come il Forex, dove ci sono forti movimenti e periodi di elevata volatilità. Inoltre, il trading basato su una posizione con troppo volume può portare a gravi perdite, anche nel caso di Stop Loss rigidi. Scegliendo la giusta dimensione della transazione, puoi rimanere sul mercato più a lungo, anche con una serie di posizioni in perdita.

