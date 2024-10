Tempo di lettura: 14 minute(s)

Scopri quali sono i fattori che determinano la scelta ottimale della piattaforma di trading.

Il successo sul mercato Forex e CFD è influenzato da molti fattori. Uno di questi è la piattaforma di trading, uno strumento importante nelle mani dell'trader. La piattaforma di trading viene anche definita piattaforma commerciale, di transazione e di investimento. La selezione della migliore piattaforma di trading, che corrisponde alle preferenze individuali del trader, è efficiente, veloce e affidabile, offre accesso a numerosi strumenti e una serie di funzioni aggiuntive che facilitano analisi più accurate, è senza dubbio una questione importante. Prima di analizzare quale piattaforma di trading Forex e CFD è la migliore, consideriamo qual è il mercato Forex stesso e conosciamo la sua essenza. Scopriamo come diventare partecipanti a questo grande mercato e cosa è importante quando si seleziona il broker giusto la cui piattaforma di trading verrà utilizzata.

Mercato Forex

Il più grande mercato al mondo è il mercato dei cambi - Forex. È caratterizzato da elevata liquidità, facile accesso, rapida esecuzione degli ordini e applicazione della leva finanziaria. Funziona 24 ore al giorno, 5 giorni alla settimana. Questo è un enorme mercato i cui partecipanti sono società internazionali, banche commerciali, banche centrali, fondi di investimento e, semplicemente, singoli clienti.

Come iniziare a fare trading di CFD in base ai tassi di cambio delle coppie di valute? Hai solo bisogno - o di quanto hai bisogno - è trovare un'azienda che ti fornisca l'accesso al mercato Forex. Tali società sono società di intermediazione e altri istituti finanziari che si occupano del mercato valutario. I broker sono le entità che svolgono un ruolo chiave nel trading di valuta. Agiscono come intermediari tra il mercato e il trader. Perché trovare un broker può essere difficile (ma, ovviamente, non deve esserlo)? Perché ce ne sono così tanti e, spesso, tra la moltitudine di informazioni e varie offerte allettanti, puoi confonderti. È saggio selezionare entità distinte con una condizione di mercato stabile, diversi anni di esperienza sui mercati, monitorati da autorità di regolamentazione competenti, con autorizzazioni o licenze operative. E, soprattutto, entità la cui offerta soddisfa le aspettative del trader. Un buon broker è quello che si prende cura del benessere del cliente, si sviluppa continuamente per offrire prodotti all'avanguardia, innovativi e affidabili e offre una vasta gamma di servizi di alto livello.

Cos'è una piattaforma Forex e CFD?

CFD - Contratti per differenza

Prima di tutto, va spiegato che le piattaforme forex non sono realmente utilizzate per gli acquisti fisici e la vendita di valute, in quanto non operano come uffici di cambio. La base dell'attività delle piattaforme forex per i clienti al dettaglio è garantire l'accesso ai CFD per le coppie di valute. CFD indica un contratto per una differenza di cambio. Il CFD è un tipo specifico di accordo tra due parti della transazione, obbligato a riconciliare un importo che rappresenta la differenza tra il prezzo di apertura e di chiusura della posizione. Il CFD è uno strumento derivato che sfrutta la leva finanziaria e consente la negoziazione sia sull'aumento che sul ribasso del prezzo dello strumento finanziario o della coppia di valute su cui si basa.

Le piattaforme forex contemporanee offrono molto più dei CFD basati su coppie di valute - offrono anche CFD basati su indici, materie prime, azioni, ETF o criptovalute. Inoltre, consentono di acquistare azioni reali da tutto il mondo o unità di fondi ETF estremamente popolari, il tutto accessibile dal livello di un'unica piattaforma.

Cos'è una piattaforma di trading?

Passiamo ora a spiegare cos'è una piattaforma di trading. Le piattaforme di trading sono offerte e rese disponibili dai broker ai loro clienti. Una piattaforma di trading non è altro che un computer o un software mobile sotto forma di un'applicazione per telefono o tablet. Le piattaforme consentono il trading sui mercati finanziari tramite connessione online. Grazie a una piattaforma di trading, il cliente ha la possibilità di acquistare e vendere strumenti finanziari offerti dal broker in tempo reale sui mercati di borsa e over-the-counter. I grafici degli strumenti offerti vengono visualizzati in base a quotazioni in tempo reale.

I broker competono tra loro per mezzo di offerte sempre più interessanti, tecnologie migliori e all'avanguardia disponibili sulle piattaforme. Al giorno d'oggi, nel mondo in via di sviluppo dinamico, si dovrebbero seguire continuamente nuove tendenze per non essere superati da altri - per non essere eliminati dal mercato. Questo è il motivo per cui i broker devono garantire uno sviluppo permanente delle loro aziende e lavorare per migliorare la loro offerta. La soddisfazione dei clienti, espressa nelle opinioni pubblicate nei forum di discussione del settore o nelle classifiche, è un grande successo. Questi luoghi sono i luoghi in cui si possono trovare prodotti verificati e testati da altri clienti, commercianti o investitori.

Le buone piattaforme di trading dovrebbero offrire una serie di strumenti e funzioni che facilitino le analisi. Tra gli altri, tali strumenti dovrebbero essere rapporti di analisi tecnica, strumenti per disegnare grafici, informazioni di mercato più aggiornate, accesso ad analisi e statistiche. Inoltre, agli utenti vengono offerte funzioni di piattaforma altamente sofisticate, come la possibilità di implementare soluzioni non standard, nonché l'utilizzo e il test di strategie di investimento automatiche. Gli utenti delle piattaforme di trading dovrebbero essere forniti dal broker con accesso costante a materiale didattico, come corsi o corsi di formazione. Un'interessante forma di assistenza agli investitori è l'accesso alle singole consultazioni sugli investimenti con esperti del mercato.

La piattaforma di trading è lo strumento di base e uno degli strumenti più importanti per gli investitori, indipendentemente dal loro livello di esperienza. È necessario sia per i trader principianti che per quelli esperti, in modo che possano inviare liberamente ordini, eseguire transazioni, analizzare grafici o gestire i loro portafogli tramite la piattaforma.

Iniziando l'avventura con il mercato Forex e CFD, ogni investitore deve scegliere il broker, il conto di trading offerto dal broker e la migliore piattaforma di trading in grado di soddisfare le proprie aspettative e preferenze individuali. Per le persone che stanno solo iniziando a investire, la selezione della piattaforma appropriata è particolarmente importante. Potrebbero trovarlo molto più difficile delle persone esperte che sanno a cosa prestare attenzione e quali funzioni delle piattaforme di trading sono le più importanti e utili. Le società Forex cercano di aiutare i principianti (e non solo), offrendo account demo gratuiti, in cui gli utenti possono conoscere l'aspetto, le funzioni e gli strumenti disponibili sulla piattaforma di trading, che corrisponde al conto reale. Grazie a questa soluzione, l'utente non solo ha l'opportunità di conoscere la piattaforma, ma anche di provare le proprie capacità e vedere come si sentirebbe come un vero trader.

Qualsiasi trader, principiante o di grande esperienza, dovrebbe ricordare che la piattaforma di trading deve essere funzionale. Deve essere affidabile, rapida ed efficiente. Una piattaforma progettata per il trading di valute, materie prime e altri strumenti finanziari deve consentire di aprire rapidamente posizioni - Short e Long. Mentre si è sul mercato Forex e CFD, è spesso importante trovare il momento giusto per investire e, pertanto, la piattaforma deve essere affidabile. Agli utenti piace quando i prodotti offerti non causano problemi e sono facili da usare. Una piattaforma di trading desiderabile è intuitiva, con un'interfaccia intuitiva, non rende difficile trovare un'opzione specifica. Più ampia è la gamma di funzioni e strumenti aggiuntivi, più analisi avanzate possono essere eseguite dagli investitori, il che è un vantaggio indiscutibile.

Le piattaforme di trading fornite dai broker ai propri clienti possono essere divise in due tipi: le piattaforme create dal broker stesso, le cosiddette piattaforme originali (come, ad esempio, xStation) e quelle sviluppate da terze parti specializzate in questo settore, rese disponibili ai broker sotto una licenza (come Meta Trader 4). Una piattaforma di trading sviluppata dal broker può rivelarsi molto più attraente - può essere creata per soddisfare le esigenze e le aspettative dei clienti. Indubbiamente, le tecnologie sviluppate dallo sforzo dei broker creano un vantaggio competitivo rispetto ad altri fornitori di sistemi di trading in termini di qualità del sistema e consentono di offrire ai clienti prodotti e servizi più competitivi in ​​termini di prezzo. Tali piattaforme possono essere personalizzate per un gruppo specifico di destinatari, tenendo conto delle loro preferenze individuali. Le piattaforme di trading fornite da terze parti contengono soluzioni universali che potrebbero non essere completamente adattate alle esigenze dei clienti e alla vasta offerta del broker. I processi di aggiornamento e innovazione possono procedere leggermente più lentamente, il che tuttavia non rappresenta uno svantaggio poiché il software stesso potrebbe essere buono.

I broker offrono piattaforme in 3 versioni: sotto forma di software installato sul computer, nella forma visualizzata in un browser Internet e nella forma di un'applicazione per dispositivi mobili.

Software per computer comporta il download del file di installazione nel computer, il processo di installazione e l'avvio della piattaforma. Questa soluzione consente di utilizzare la piattaforma nel modo più stabile, veloce e affidabile. A volte, tuttavia, lo svantaggio può essere che tutte le impostazioni della piattaforma saranno accessibili solo da un computer specifico. Nel mondo mobile di oggi, quindi, questa soluzione sta perdendo popolarità tra gli investitori al dettaglio.

Piattaforma su un Internet browser: una tendenza inarrestabile - soprattutto nell'era del rapido sviluppo tecnologico, che consente la visualizzazione di quantità crescenti di dati insieme a un onere decrescente per il browser. Grazie a ciò, tali piattaforme tecnologicamente avanzate possono essere facilmente visualizzate nella finestra di un browser Internet, con i dati e le impostazioni salvati nel cloud. Ciò consente l'accesso all'intero account e tutte le impostazioni da qualsiasi dispositivo al momento dell'accesso.

Applicazioni mobili: stanno rapidamente guadagnando popolarità; grazie a loro, gli investitori hanno sempre accesso al loro conto a portata di mano. Ovviamente, dal punto di vista dei programmatori, la difficoltà sta nel posizionare tutte le funzioni delle piattaforme in modo che siano intuitive e facilmente visibili, ad esempio su uno smartphone. Di norma, le applicazioni vengono utilizzate per visualizzare la situazione del mercato o le transazioni aperte e non per condurre analisi avanzate.

La migliore piattaforma di trading sul mercato Forex e CFD dovrebbe essere veloce, facile da usare, contenere sempre informazioni aggiornate e offrire le funzioni e gli strumenti richiesti.

xStation: la piattaforma proprietaria XTB, intutiva, pluripremiata e con velocità di esecuzione superiori

Una piattaforma popolare per il trading sul mercato Forex e CFD è xStation. Questa è la nostra piattaforma propietaria, la cui prima versione è stata sviluppata nel 2011 da XTB e che è ampiamente apprezazta dagli utenti. Questa piattaforma all'avanguardia ha ottenuto numerosi riconoscimenti. La piattaforma offre all'utente l'accesso a numerosi strumenti di analisi tecnica, analisi di mercato, commenti, calendario macroeconomico e statistiche. La piattaforma xStation ha uno scanner avanzato per i titoli e gli ETF. Ciò consente a chiunque di filtrare migliaia di titoli disponibili, tenendo conto dei parametri più diffusi, in pochi secondi. xStation è disponibile in tre forme, come versione di installazione per computer, come piattaforma in un browser Internet e come applicazione per dispositivi mobili. Questa è una piattaforma innovativa con una serie di funzioni avanzate, sistemi di finestre e con ampio spazio di personalizzazione. Questa piattaforma di trading è pensata per soddisfare i propri bisogni.

Parametri chiave importanti per la selezione di una piattaforma di trading sul mercato Forex e CFD

Le aziende del mercato Forex e CFD offrono ai loro clienti varie piattaforme di trading. Queste possono essere le piattaforme dei broker o quelle rese disponibili da terze parti. Entrambi i tipi di piattaforma sono progettati per raggiungere lo stesso obiettivo: consentire agli investitori di partecipare al mercato. Le attuali piattaforme di trading hanno funzioni e strumenti simili e si differenziano principalmente in termini di tecnologie, interfaccia e dettagli, che spesso determinano il loro successo. Una piattaforma di trading correttamente progettata dovrebbe anticipare le aspettative anche dei clienti più esigenti. Lo strumento dovrebbe essere sviluppato e migliorato tenendo conto delle esigenze degli investitori ed essere caratterizzato da trasparenza, innovazione e, soprattutto, facilità d'uso. La selezione della migliore piattaforma di investimento, accanto alle esigenze e alle esigenze individuali, è determinata da criteri quali velocità e affidabilità, funzionalità e facilità d'uso, strumenti estesi, funzioni aggiuntive gratuite, accesso a un'ampia offerta di prodotti e mobilità.

Funzionamento rapido e affidabilità

In molti casi, le decisioni sul mercato finanziario devono essere prese all'istante. Pertanto, è necessario garantire che la piattaforma funzionerà in modo rapido e affidabile. In molti casi, il successo o il fallimento è effettivamente determinato prendendo le giuste decisioni senza indebito ritardo causato dal funzionamento della piattaforma di trading. Un parametro importante che determina la selezione di una piattaforma specifica può essere la disponibilità di vari tipi di ordine - da ordini istantanei a ordini pendenti, take profit, stop loss o trailing stop - e se offre o meno la possibilità di inviare e modificare gli ordini direttamente da grafici.

Funzionalità e facilità d'uso

Facile rende l'utente a proprio agio. Ecco perché i creatori della piattaforma si assicurano che siano intuitivi. Niente è più fastidioso che cercare semplici funzioni che dovrebbero essere "a portata di mano" e perdere tempo su questo. Il cliente si aspetta di non doversi preoccupare di conoscere la piattaforma e apprenderne le funzionalità.

Strumenti

È impossibile condurre un'analisi di mercato senza strumenti adeguati sulla piattaforma. I broker fanno del loro meglio per assicurarsi che il cliente abbia accesso, soprattutto, agli strumenti di analisi tecnica. Il disegno di linee di tendenza, canali di tendenza, ritracciamenti o espansioni di Fibonacci sono standard. Tuttavia, una buona piattaforma di trading dovrebbe fornire ancora più strumenti, poiché ogni trader ha preferenze specifiche. Alcuni trarranno vantaggio dalle onde di Elliott, alcuni degli strumenti di Gann, mentre altri vogliono avere accesso a schemi armonici già etichettati e misurati.

È necessaria un'ampia gamma di strumenti di analisi tecnica su una buona piattaforma di trading. A ciò si aggiunge la moltitudine di rapporti di analisi tecnica disponibili per la selezione. Anche qui, chiunque ha le sue scelte preferite e, poiché molti sono stati sviluppati nel corso degli anni, i broker dovrebbero anche renderli disponibili sulle loro piattaforme.

L'offerta dei broker viene continuamente ampliata e arricchita con nuovi strumenti finanziari. Questo è il motivo per cui è anche necessario disporre di rispettivi scanner e filtri. Un broker con accesso, ad esempio, a migliaia di condivisioni deve assicurarsi che il client sia in grado di filtrarle in base a parametri predefiniti in pochissimo tempo. Lo stesso vale per le statistiche dell'account. In questo modo, molti trader possono tracciare i loro comportamenti passati e utilizzare tali strumenti per trarre conclusioni per il futuro, in merito alle loro decisioni di investimento.

Più strumenti, meglio è, specialmente se viene aggiunta la capacità di personalizzazione per scegliere solo quelle opzioni che il trader vuole vedere sulla piattaforma.

Funzioni aggiuntive gratuite

L'accesso alla piattaforma di formazione dovrebbe essere gratuito. Al giorno d'oggi, un buon broker con una buona piattaforma di trading dovrebbe offrire gratuitamente tutti i servizi ai clienti. Pertanto, indipendentemente dagli strumenti utilizzati nel trading, nei commenti, nelle analisi o nell'istruzione, tutto ciò dovrebbe essere contenuto in un unico pacchetto per ciascun cliente.

Accesso a un'ampia offerta di prodotti

Grazie a un'ampia gamma di prodotti e servizi, l'offerta del broker sarà più allettante e il cliente sarà più disposto a prenderla in considerazione. Se il cliente ottiene tutto ciò di cui ha bisogno in un unico posto, l'accesso a numerosi strumenti del mercato Forex e CFD da tutto il mondo a un prezzo accessibile, non ha bisogno di guardare oltre. Il cliente selezionerà la piattaforma che lo permette.

Mobilità

Oggigiorno è utile se, accanto alla versione per computer, la piattaforma di trading è disponibile anche su altri dispositivi. Il telefono cellulare o tablet con connessione Internet permanente è ormai uno standard; di conseguenza, la flessibilità e la comodità del trading e della gestione senza restrizioni del proprio portafoglio ogni volta che lo si desidera e su qualsiasi dispositivo, rappresentano un vantaggio significativo.

Conclusione

Mentre selezioni la migliore piattaforma di trading, dovresti prestare attenzione ai parametri di cui sopra. Tuttavia, dovresti prima di tutto seguire le tue preferenze, i tuoi gusti, le tue aspettative verso il prodotto che sarà il migliore per te. Il comfort dell'utente è importante. La piattaforma è solo uno strumento, ma molto importante per raggiungere il successo e avere un vantaggio. Una piattaforma adatta alle esigenze dell'utente aumenta le probabilità di successo.