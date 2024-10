Layout di base nella MT4

Tempo di lettura: 3 minute(s)

L'apertura di un conto di investimento su MT4 non è più disponibile Ti ricordiamo che XTB non consentirà più l'apertura di nuovi conti sulla piattaforma MT4. L'unica piattaforma disponibile per l'apertura di un conto è xStation. Se hai domande o dubbi, non esitare a contattarci. Scopri i vantaggi della piattaforma XTB cliccando qui .

In questa lezione apprenderai:

Le principali funzioni della piattaforma MT4

Come loggarti alla piattaforma

Quali strumenti sono disponibili su MT4

MetaTrader 4 (MT4) è una delle piattaforme di trading più popolari. Un’interfaccia semplice ed intuitiva ne fa uno dei pilastri del settore, essendo stata usata per decenni dai trader di tutto il mondo.

MT4 è una buona scelta se sei interessato alle tue proprie strategie di trading automatizzato, agli indicatori ed ai componenti aggiuntivi o cerchi una community di investitori aperta.

Puoi installare MT4 come software aggiuntivo sia sul tuo computer che su un dispositivo mobile.

Per installare MT4 sul tuo computer computer, devi semplicemente cliccare qui e seguire tutti i passaggi. Per accedere alla piattaforma basata sul browser, clicca il bottone login nell’angolo in alto a destra del sito.

Come loggarsi su MT4

Una volta inserite le credenziali del tuo conto, la piattaforma MT4 si azionerà automaticamente. Se hai più di un conto – per esempio, sia un conto demo che uno reale – puoi segliere su quale tradare usando il menu a discesa della finestra del login su MT4. Passare da conto a conto è facile e rapido, e non dovrai reinserire tutte le credenziali del conto.

Come puoi vedere, il layout di default della MetaTrader 4 è suddiviso in tre moduli:

Vista del Mercato

Il modulo in alto a sinistra è la sezione della Vista del Mercato, in cui troverai un elenco degli strumenti disponibili per il trading sulla piattaforma MT4 in XTB. Se non puoi trovare un determinato strumento, fai clic col tasto destro su qualsaisi strumento e seleziona “Mostra tutto”. La Vista del Mercato è il luogo in cui puoi aprire una finestra a parte con un nuovo ordine, la profondità del mercato e le caratteristiche dello strumento. Puoi anche personalizzare I tuoi strumenti preferiti da osservare e raggrupparli. Con MT4, puoi scegliere tra forex, commodities, indici,. La Vista del Mercato ti permette di osservare in tempo reale le modifiche dei prezzi degli strumenti.

Finestra dei grafici

Il modulo in alto a destra è la finestra dei grafici. Come puoi vedere, è la parte principale della piattaforma MT4. I grafici mostrano semplicemente i movimenti del prezzo di uno strumento in un determinato arco di tempo (all’ora, giornalmente, settimanalmente ecc). I grafici sono la fonte di informazioni più importante sul mercato per i trader tecnici e sono necessari per poter fare l’analisi tecnica, lavorando con gli indicatori o i consiglieri esperti (expert advisors). La piattaforma MT4 ti consente di personalizzare facilmente l’aspetto dei grafici per le tue esigenze, e tu puoi salvarli come default in modo che siano pronti ogni volta che fai il login. Inoltre, puoi facilmente piazzare un nuovo ordine direttamente da qualsiasi grafico in pochi secondi.

Terminale

Il modulo situato nella parte inferiore è il Terminale. Qui puoi gestire e monitorare il tuo trading, gli ordini aperti e gli ordini pendenti, lo storico delle tue operazioni con le operazioni di cassa, il saldo e il controvalore (equity), ed il tuo margine. Puoi modificare le tue posizioni inserendo gli Stop Loss o i Take Profit in questo modulo.

