Lean Hogs Trading - Come acquistare e investire in suini leggeri?

I Lean Hogs sono un tipo di strumento finanziario che viene spesso utilizzato per speculare o coprire il prezzo della carne di maiale e sono direttamente collegati alla complessa industria globale della carne di maiale. I suini leggeri si riferiscono a suini che hanno raggiunto i 120 kg, che è il peso minimo da macellare. Questo processo richiede solitamente circa 6 mesi. La carne di maiale è la carne animale più popolare al mondo e il suo consumo annuale supera i 100 milioni di tonnellate, quindi un numero crescente di investitori utilizza i suini leggeri per ottenere esposizione nel settore delle materie prime e diversificare i propri portafogli. Ora XTB fornisce anche l'accesso a questo mercato.

In quali settori vengono utilizzati i suini leggeri? La carne di maiale è utilizzata principalmente come fonte di cibo, ma alcune parti degli animali sono utilizzate anche nei settori farmacologico e industriale. I prodotti più frequentemente fabbricati includono: insulina, estrogeni, cortisone, cosmetici, colla, guanti e scarpe in pelle. I migliori produttori Nel 2021, la maggior parte della carne di maiale proveniva dalla Cina, che ha prodotto oltre 40 milioni di tonnellate di questo prodotto. L'Unione Europea e gli Stati Uniti sono il secondo e il terzo grande produttore. Nel 2020, la produzione mondiale di carne di maiale ha superato i 100 milioni di tonnellate. La maggior parte della produzione di suini avviene in Cina, UE e USA. Altri produttori degni di nota sono Brasile, Russia, Canada, Filippine, Messico, Vietnam e Corea del Sud. Fonte: Statista Quando prendono decisioni di investimento, molti investitori esaminano il rapporto Hogs and Pigs che viene pubblicato ogni trimestre e fornisce approfondimenti sul raccolto di suini negli Stati Uniti, inclusi numeri e pesi di inventario. Inoltre, gli investitori possono trovare informazioni sulle forniture attuali e sulle forniture previste per il futuro. L'indice CME Lean Hog ​​è una media ponderata di due giorni dei prezzi in contanti. Cosa influenza il prezzo dei suini leggeri? Diversi fattori influenzano il mercato dei suini magri, i più importanti dei quali sono: I prezzi dei mangimi rappresentano oltre i due terzi dei costi di produzione. Prima della pandemia, il prezzo dei mangimi per il bestiame, in particolare il mais, era correlato negativamente con il prezzo dei suini leggeri. Con l'aumento del prezzo del mais, gli allevatori hanno spesso deciso di vendere i loro maiali anche se non avevano ancora raggiunto il loro peso target, per risparmiare sui costi più elevati. Di conseguenza, c'era un eccesso di offerta di suini sul mercato. Tuttavia, a causa delle recenti perturbazioni macroeconomiche, questa correlazione si è indebolita. Correlazione tra suini leggeri e prezzi del mais. Fonte: xStation5 Le performance passate non sono necessariamente indicative di risultati futuri e chiunque agisca in base a queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio. Clima - le alte temperature, che a volte si verificano tra la fine dell'estate e l'inizio dell'autunno, spesso riducono l'attività dei suini e la loro tendenza a riprodursi. Ciò può comportare un numero inferiore di nascite nei mesi invernali e prezzi più elevati nell'estate successiva a causa della carenza di approvvigionamento.

- a causa dell'aumento dell'inflazione, i prezzi dei generi alimentari sono aumentati notevolmente negli ultimi tempi e questa tendenza dovrebbe continuare. Pertanto, l'investimento in lean hogs viene utilizzato da alcuni trader come copertura contro la perdita di potere d'acquisto. Diversificazione - investire in lean hogs consente agli investitori di diversificare una parte di un portafoglio da azioni e obbligazioni e allocare fondi nel mercato delle materie prime.

- investire in lean hogs consente agli investitori di diversificare una parte di un portafoglio da azioni e obbligazioni e allocare fondi nel mercato delle materie prime. Domanda in aumento - La crescente domanda di carne di maiale dalla Cina potrebbe spingere il prezzo dei suini leggeri, tuttavia molto dipenderà dall'andamento dell'economia. Anche senza la Cina è necessario ricordare che la popolazione mondiale è aumentata in modo esponenziale e la competizione per il cibo continuerà a mettere a dura prova i fondamenti dei suini leggeri e di altri alimenti quando si verificherà una carenza di approvvigionamento. Come fare trading di suini leggeri? Gli investitori hanno diverse opportunità di investire su lean hogs, tra cui azioni, ETF e futures. Tuttavia, i contratti per differenza (CFD) sono il modo più popolare per entrare in questo mercato. Questo strumento finanziario è ora disponibile su XTB sotto il ticker LEANHOGS e consente la speculazione sul prezzo dei lean hogs senza possedere gli asset sottostanti. Tuttavia, prima il cliente dovrà superare un test di adeguatezza, che gli consente di valutare se possiede le conoscenze e l'esperienza adeguate per investire in CFD. La possibilità di assumere posizioni lunghe (ordine di acquisto) o posizioni corte (ordine di vendita) in combinazione con l'uso del meccanismo della leva finanziaria rende questo tipo di contratti attualmente uno dei tipi di negoziazione più flessibili e popolari sui mercati finanziari. Tuttavia, è necessario essere consapevoli del fatto che i CFD sono strumenti complessi e presentano un alto rischio di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. Riepilogo Il mercato dei suini leggeri offre un'interessante opportunità di investimento, soprattutto perché l'economia cinese si espande, quindi la domanda di carne di maiale potrebbe aumentare, anche in parte perché la carne di maiale è un ingrediente chiave nella cucina cinese. Inoltre fornisce una certa protezione contro l'inflazione ed è un ottimo modo per diversificare il tuo portafoglio. Tuttavia, è necessario ricordare che può essere estremamente volatile poiché la maggior parte dei partecipanti coinvolti sono attori dell'industria della carne di maiale che cercano di coprire e garantire prezzi che spesso attirano molti speculatori. Investi i tuoi risparmi in modo intelligente Gli strumenti finanziari che offriamo sono rischiosi. Investi in modo responsabile. Scopri di più

