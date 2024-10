Margin Call - Definizione

Il Margin Call, o chiamata di margine, è una misura di protezione cruciale per i trader, progettata per gestire il rischio e prevenire perdite aggiuntive. Si tratta di una notifica inviata dal broker che avverte che il tuo margine di garanzia è insufficiente, e che esiste il rischio che alcune o tutte le tue posizioni possano essere chiuse o liquidate forzatamente. Comprendere come si verifica una chiamata di margine è fondamentale per avere successo nel trading, poiché ti consente di gestire meglio il tuo rischio e di prendere misure tempestive per evitare l’imposizione di tali liquidazioni.

Il termine "Margin Call" è strettamente legato ai concetti di margine e leva finanziaria. Il margine è l'importo minimo richiesto per aprire una posizione con leva, mentre la leva finanziaria consente ai trader di ottenere una maggiore esposizione senza dover finanziare l'intero importo della transazione. Sebbene la leva possa amplificare i profitti potenziali, aumenta anche il rischio di perdite significative. Calcolo del livello di margine e richieste di margine Il livello di margine viene calcolato dividendo il patrimonio netto disponibile per il margine richiesto e moltiplicando il risultato per il 100%. Una richiesta di margine si verifica quando la percentuale del patrimonio netto nel tuo conto scende al di sotto del requisito di margine di mantenimento stabilito dal broker. In XTB, una richiesta di margine viene attivata quando il livello di margine scende al di sotto del 100%. Se il livello di margine scende al di sotto del 50%, scatta uno stop out, che implica la chiusura automatica delle posizioni più in perdita per riportare il livello di margine sopra il 50%. Per evitare uno stop out, è essenziale mantenere il livello di margine al di sopra del 50% depositando fondi aggiuntivi quando necessario. Cause comuni delle richieste di Margine Le richieste di margine sono generalmente attivate quando il margine libero sul conto dell'investitore è insufficiente per coprire le perdite, costringendo quindi a depositare ulteriori fondi. Questo può accadere quando le perdite di trading riducono il margine libero al di sotto di un livello accettabile stabilito dal broker. Le principali cause di richieste di margine includono: Mantenere posizioni in perdita per periodi prolungati con un'elevata leva finanziaria.

Fondi insufficienti, che portano a un eccessivo utilizzo del margine disponibile.

Mancanza di stop loss e monitoraggio delle posizioni, soprattutto quando il mercato si muove drasticamente contro la tua posizione. Nell'esempio sopra, è stata aperta una posizione di 5 lotti e il livello di margine è attualmente superiore al 2000%. Se il livello del margine scende al di sotto del 50%, il sistema chiuderà automaticamente l'operazione per evitare ulteriori perdite. Fonte: xStation Come si possono evitare le richieste di margine? Le richieste di margini causano sempre molto stress e spesso portano a gravi conseguenze finanziarie. Pertanto, per minimizzare il rischio di richieste di margine, considera i seguenti suggerimenti: Prepara una riserva di liquidità e fai attenzione ai periodi di alta volatilità del mercato.

Controlla regolarmente il saldo del tuo conto e imposta avvisi per monitorare eventuali diminuzioni significative del margine libero.

Utilizza strumenti online per calcolare l’impatto delle attività di trading e delle fluttuazioni dei prezzi sul margine.

Evita di sovraccaricare il tuo conto di trading e implementa un sistema di gestione del rischio efficace. In conclusione, come suggerito dal noto investitore Jesse Livermore: “Cerca sempre di evitare una richiesta di margine. Quando ciò accade, significa che sei dalla parte sbagliata del mercato. Perché investire ulteriori soldi dopo una performance negativa? Conserva il tuo capitale per un'altra opportunità.”

FAQ Come funziona un margin call? Quando il valore delle posizioni aperte di un trader raggiunge o scende al di sotto di un certo livello di margine richiesto, il broker finanziario emette un margin call. Il trader viene quindi invitato a depositare ulteriori fondi nel suo account di margine per raggiungere il livello di margine richiesto. Qual è lo scopo di un margin call? Richiedendo un deposito di fondi supplementari, il Broker che il trader abbia abbastanza capitale per coprire eventuali perdite. Cosa succede se non si risponde a un margin call? Se un trader non risponde a un margin call entro il periodo di tempo specificato, il broker può liquidare alcune o tutte le posizioni aperte del trader per recuperare i fondi necessari. Questo può comportare la chiusura delle posizioni in perdita e può causare ulteriori perdite per il trader. Quali sono le conseguenze di un margin call? Un margin call può avere diverse conseguenze per un trader. Se il trader risponde adeguatamente e deposita fondi aggiuntivi per coprire il margine richiesto, potrebbe continuare a mantenere le sue posizioni aperte. Tuttavia, se non si risponde correttamente, potrebbe subire la chiusura delle posizioni e perdite finanziarie. Come posso evitare un margin call? Per evitare un margin call, è importante gestire attentamente il proprio conto. Ciò include il monitoraggio regolare delle posizioni aperte, il mantenimento di un margine adeguato e la considerazione di limiti di esposizione appropriati. Inoltre, è consigliabile utilizzare strumenti di gestione del rischio, come stop loss o ordini limitati, per limitare le perdite potenziali. Cosa posso fare se ricevo un margin call? Se si riceve un margin call, è importante prendere prontamente provvedimenti. Valutare la situazione, determinare la quantità di fondi necessari per coprire il margine richiesto e depositare i fondi aggiuntivi richiesti. Se non si dispone dei fondi necessari, è possibile ridurre le posizioni aperte o chiuderle per evitare ulteriori conseguenze negative. Il margin call si applica solo al trading su margine? Sì, il margin call si applica specificamente al trading su margine. Nel trading su margine, i trader possono prendere in prestito fondi dal broker o dalla banca per aumentare la loro esposizione al mercato. Tuttavia, ciò comporta anche rischi maggiori poiché le posizioni aperte sono finanziate in parte con denaro preso in prestito. Pertanto, i margin call vengono emessi per garantire che il trader abbia abbastanza capitale nel proprio account di margine per coprire eventuali perdite. Qual è la differenza tra un margine iniziale e un margine di mantenimento? Il margine iniziale si riferisce alla percentuale di denaro che un trader deve depositare inizialmente per aprire una posizione su margine. Il margine di mantenimento, invece, è la percentuale minima di denaro richiesta per mantenere una posizione aperta. Se il valore delle posizioni aperte scende al di sotto del margine di mantenimento, viene emesso un margin call. I margin call si applicano solo al trading di azioni? No, i margin call non si applicano solo al trading di azioni. Sono comuni anche nel trading di contratti futures, opzioni e altri strumenti finanziari che consentono il trading su margine. I principi dei margin call sono simili indipendentemente dal tipo di strumento finanziario negoziato. I margin call sono sempre automatici? Sì, in genere i margin call sono automatici. I broker e le banche utilizzano algoritmi e sistemi informatici per monitorare costantemente il valore delle posizioni aperte dei trader rispetto ai requisiti di margine. Quando il margine scende al di sotto di un certo livello, viene generato automaticamente un margin call. I margin call possono verificarsi solo in caso di perdite? No, i margin call possono verificarsi anche quando il valore delle posizioni aperte subisce una diminuzione a causa di fluttuazioni di mercato. Anche se non ci sono necessariamente perdite effettive, se il valore scende al di sotto del margine di mantenimento, potrebbe essere emesso un margin call per garantire che il trader abbia abbastanza capitale per coprire eventuali perdite future. Posso ricevere più di un margin call contemporaneamente? Sì, è possibile ricevere più di un margin call contemporaneamente se il valore delle posizioni aperte continua a scendere al di sotto dei requisiti di margine richiesti. In questo caso, il broker emette margin call separati per ciascuna posizione o per l'account nel suo complesso. È importante prestare attenzione e rispondere a ciascun margin call in modo appropriato per evitare ulteriori conseguenze negative.

