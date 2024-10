Scalping - Definizione

Lo scalping è una strategia di trading che richiede al trader di effettuare più operazioni, che cercano di chiudere piccoli profitti in tempi estremamente brevi. Scopri come iniziare a fare lo scalping in questo articolo

Investitori vs Trader vs Scalper Diversi trader applicano strategie diverse, altamente basate non solo sulle loro esperienze e sulla loro conoscenza ma anche sulla loro personalità. Mente gli investitori hanno la tendenza a tenere le transazioni aperte per mesi o perfino per anni, i trader tengono le transazioni aperte per giorni o possibilmente settimane. Dall’altra parte gli scalper tengono le transazioni aperte solo per pochi secondi o minuti. Perché fare Scalping?

Uno dei motivi per cui gli scalper fanno trading a breve termine è semplicemente perché ritengono che possa essere più facile realizzare un profitto basato su un movimento di mercato corto rispetto a un movimento di mercato lungo che non solo può protrarsi per giorni, ma può anche incontrare profondi movimenti correttivi. Un altro fattore cruciale nello scalping è essere sicuri che il tuo broker ti fornisca un'esecuzione rapida anche nei movimenti volatili del mercato. Inoltre, è importante sottolineare che lo scalping è raramente una strategia utilizzata dai trader principianti. Infatti non solo richiede una grande quantità di conoscenza e disciplina, ma spesso è anche molto poco pratico per le persone che hanno un lavoro d'ufficio. Come fare Scalping Vi sono tre tipologie di scalp trading tra cui scegliere: Market making , in cui uno scalper cerca di capitalizzare lo spread pubblicando contemporaneamente un'offerta e un'offerta per un titolo specifico. Questo è il tipo di scalping più difficile da eseguire con successo, poiché lo scalper deve competere con i market maker per le azioni sia sulle offerte che sulle offerte.

, in cui uno scalper cerca di capitalizzare lo spread pubblicando contemporaneamente un'offerta e un'offerta per un titolo specifico. Questo è il tipo di scalping più difficile da eseguire con successo, poiché lo scalper deve competere con i market maker per le azioni sia sulle offerte che sulle offerte. Acquisto di un gran numero di azioni vendute per un guadagno su un movimento di prezzo molto piccolo . In questo caso, lo scalper entrerà in posizioni per diverse migliaia di azioni e attenderà una piccola mossa. Questo approccio richiede azioni altamente liquide per consentire di entrare e uscire facilmente da 3.000 a 10.000 azioni.

. In questo caso, lo scalper entrerà in posizioni per diverse migliaia di azioni e attenderà una piccola mossa. Questo approccio richiede azioni altamente liquide per consentire di entrare e uscire facilmente da 3.000 a 10.000 azioni. Inserimento di una quantità di azioni su qualsiasi configurazione o segnale dal tuo sistema e chiudendo la posizione non appena viene generato il primo segnale di uscita vicino al rapporto rischio/rendimento 1:1. Questo tipo di scalping è considerato il più vicino al trading tradizionale. Scalping vs Day Trading Scalping e day trading sono due strategie molto diverse: Lasso di tempo : mentre gli scalper operano in un lasso di tempo eccezionalmente breve, in genere da 1 a 2 minuti sul mercato , i day trader scambiano il mercato con un lasso di tempo breve/medio, di solito da 1 a 2 ore sul mercato .

: mentre gli scalper operano in un lasso di tempo eccezionalmente breve, in genere , i day trader scambiano il mercato con un lasso di tempo breve/medio, di solito da . Dimensioni del conto : gli scalper hanno un conto di grandi dimensioni e corrono rischi elevati nei mercati. D'altra parte, i day trader hanno una dimensione media del conto ed eseguono operazioni di grandi dimensioni nel loro conto di trading online.

: gli scalper hanno un conto di grandi dimensioni e corrono rischi elevati nei mercati. D'altra parte, i day trader hanno una dimensione media del conto ed eseguono operazioni di grandi dimensioni nel loro conto di trading online. Esperienza di mercato : gli scalper conoscono il mercato e possono capire l'andamento del mercato. Mettono scambi sul mercato senza aspettare il risultato. Sanno dove andrà il mercato e aspettano la chiusura delle negoziazioni per ottenere un profitto.

: gli scalper conoscono il mercato e possono capire l'andamento del mercato. Mettono scambi sul mercato senza aspettare il risultato. Sanno dove andrà il mercato e aspettano la chiusura delle negoziazioni per ottenere un profitto. Risultati: la principale differenza tra il day trading e lo scalping è quando i trader vedono effettivamente i risultati. Gli scalper ottengono i loro risultati immediatamente, mentre i day trader li ottengono in un giorno. Scalping con xStation 5 XTB offre ai trader xStation 5, una piattaforma di trading all'avanguardia, con velocità di esecuzione superiori e facile da usare. Scopri di più sulla nostra piattaforma pluripremiata.

