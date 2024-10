Memestocks: cosa sono e cosa sta succedendo al titolo Gamestop?

Tempo di lettura: 6 minute(s)

Il termine "meme stock" ha attirato ampia attenzione, specialmente negli ultimi anni, poiché piattaforme di social media come Reddit, X e TikTok sono diventate terreni fertili per discussioni finanziarie e movimenti. Ma cosa sono esattamente le azioni meme e perché hanno catturato la fascinazione degli investitori e del pubblico in generale?

Cos'è una memestock?

Una "memestock" è un titolo di una società quotata in borsa che subisce fluttuazioni rapide ed estreme nel suo valore, spesso guidate dalle comunità online piuttosto che da metriche finanziarie tradizionali. Queste azioni guadagnano slancio attraverso meme virali, slogan accattivanti e movimenti di base su internet, piuttosto che attraverso analisi fondamentali o performance aziendali solide. L'ascesa delle memestock è strettamente legata alla democratizzazione dell'informazione e al potere dei social media, che amplificano le voci individuali. Piattaforme come Reddit, X (precedentemente noto come Twitter) e Facebook diffondono consapevolezza su queste aziende, mentre le comunità online discutono e speculano sulle loro performance. La partecipazione intensa e l'entusiasmo dei singoli investitori per le azioni "meme" si traducono in una lealtà simile a un culto, generando un notevole aumento del volume di scambi e fluttuazioni estreme dei prezzi delle azioni. Nonostante l'analisi spesso inaccurata in queste discussioni, l'alto numero di partecipanti può influenzare i mercati in modi inaspettati.

Differenze tra Azioni Meme e Azioni Blue-Chip

Una delle caratteristiche distintive delle azioni meme è la loro imprevedibilità e di conseguenza potenziale alta volatilità. A differenza delle azioni blue-chip, che sono tipicamente supportate da solide fondamenta e da una stabile performance finanziaria, le azioni meme possono registrare guadagni astronomici o perdite catastrofiche nel giro di pochi giorni, o addirittura ore. Questa volatilità è alimentata dalle azioni collettive degli investitori al dettaglio, che si coordinano su piattaforme di social media per acquistare o vendere in massa, creando quella che viene spesso definita "frenesia delle azioni meme".

Le origini delle azioni meme possono essere ricondotte a esempi di aziende come GameStop e AMC Entertainment Holdings, le quali hanno attirato l'attenzione del pubblico all'inizio del 2021. Queste aziende, un tempo considerate in difficoltà o superate dai tradizionali investitori, hanno visto schizzare il prezzo delle loro azioni grazie al sostegno delle comunità online. Inizialmente considerate in difficoltà, queste aziende hanno visto i loro prezzi azionari aumentare notevolmente grazie al sostegno delle comunità online, spinte da una combinazione di nostalgia, ribellione contro gli investitori istituzionali e il desiderio di sfidare lo status quo di Wall Street. GameStop (GME) è comunemente considerata la prima azione meme, con il suo prezzo che è aumentato fino a 100 volte in pochi mesi, principalmente a causa di uno short squeeze orchestrato dalla sua comunità di sostenitori.

Dopo l'entusiasmo del 2021, le azioni meme sembravano aver perso slancio fino a poco tempo fa. Tuttavia, è importante notare che queste azioni non sono scomparse, ma si sono evolute. Anche se forum come r/wallstreetbets su Reddit non hanno più lo stesso impatto di un tempo, molti investitori al dettaglio continuano a cercare informazioni dai social media per le loro decisioni di investimento. Inoltre, negli ultimi anni, gli utenti si sono spostati su diverse piattaforme, come Discord e X, che sono diventate più coinvolte nel settore degli investimenti. Nuovi siti web sono emersi per consentire agli utenti di monitorare l'attività sui social media senza dover accedere direttamente ai siti stessi.

Azioni Gamestop: Cosa sta succedendo?

Il ritorno di "Roaring Kitty" sui social media coincide con un'impennata delle azioni meme, in particolare GameStop, che ha registrato un aumento di quasi +100% nel pre-market, raggiungendo i 47,5 dollari per azione. Roaring Kitty, conosciuto come Keith Gill, ha riacceso i ricordi della frenesia delle azioni meme del 2021.

Tuttavia, ci sono differenze significative tra allora e oggi. In particolare, il prezzo delle azioni di GameStop è ora significativamente più alto rispetto ai 5 dollari del 2021, suggerendo che potrebbe non rappresentare la stessa opportunità di affare. Al momento della pubblicazione, il prezzo delle azioni di GameStop è di 47,5 dollari per azione (03/06/2024).

Oggi, in data 3 giugno 2024, Keith Gill ha pubblicato una posizione del valore di 116 milioni di dollari su GameStop, facendo salire il titolo di quasi il 100% nel pre-market, fino a toccare i 47,5 dollari per azione. Questo evento ha nuovamente evidenziato manipolazione e vuoti di liquidità, caratterizzando l'andamento delle quotazioni del titolo. Gli investitori più esperti stanno evitando questo titolo a causa della scarsa gestione del rischio a breve termine, mentre i grandi hedge fund specializzati in macroeconomia e fondamentali riescono a individuare ottime opportunità a spese della maggior parte dei trader retail, che vi si avventurano sperando in una fortunata "vittoria", termine che ben si adatta al gergo delle scommesse. La chiusura del mese di maggio per il titolo è stata estremamente negativa, con un calo mensile del -64% rispetto ai massimi, evidenziando un livello di volatilità insostenibile per ciò che viene comunemente definito un investimento.

Tieni presente che le informazioni e le ricerche basate su dati o prestazioni storici non garantiscono prestazioni o risultati futuri. Le performance passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri e chiunque agisca in base a queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.

07 Giugno 2024: Gamestop perde il 20% in pre-market

Le azioni di GameStop (GME.US) hanno subito un calo di quasi il 20% oggi, prima dell'apertura del mercato statunitense, a seguito di un rapporto sull'occupazione NFP più rigido del previsto, che ha esercitato pressione su Wall Street e rafforzato il dollaro USA, riducendo l'appetito per il rischio e influenzando negativamente il sentimento dei trader. Ieri, il titolo GME è salito di oltre il 47% grazie all'annuncio del noto trader di Wall Street Bets su Reddit, Keith Hill "Roaring Kitty", che ha rivelato guadagni non realizzati di 382 milioni di dollari su azioni e opzioni GME, con un rendimento cumulativo superiore al 200%. Inoltre, Roaring Kitty trasmetterà in diretta su YouTube venerdì, alimentando l'ottimismo dei trader riguardo a un possibile futuro rally speculativo, non solo per GME ma per l'intero mercato delle azioni meme. In precedenza, GameStop aveva registrato un rally del 180% in due giorni a maggio, quando Roaring Kitty era tornato su Reddit per la prima volta dal rally delle azioni meme del 2021.

Rischi associati alle Memestocks

È fondamentale comprendere appieno i rischi associati alle azioni meme. Nonostante alcuni investitori abbiano registrato notevoli profitti, molti altri hanno subito perdite significative. Le azioni meme sono vulnerabili alla manipolazione del mercato, agli schemi di pump-and-dump e al controllo normativo. L'entusiasmo che circonda le azioni meme può svanire rapidamente, causando bruschi crolli dei prezzi delle azioni. Pertanto, è essenziale valutare attentamente tali rischi prima di investire in azioni meme.

Memestocks: impatto sul panorama degli investimenti

Le azioni meme hanno lasciato un segno indelebile nel panorama degli investimenti, sfidando le nozioni tradizionali di efficienza del mercato e comportamento degli investitori. Hanno democratizzato gli investimenti, consentendo agli investitori al dettaglio di sfidare il dominio istituzionale e partecipare ai movimenti di mercato alle proprie condizioni. Tuttavia, è fondamentale che gli investitori esercitino cautela, conducano ricerche approfondite e comprendano i rischi connessi.

Conclusione

Le azioni meme rappresentano un'affascinante intersezione tra finanza, tecnologia e social media. Hanno catturato l'immaginazione di milioni di persone, innescando accesi dibattiti sulla natura degli investimenti e sul potere delle comunità online di modellare le dinamiche del mercato. Sebbene offrano il potenziale per guadagni significativi, comportano anche rischi intrinseci che gli investitori devono considerare attentamente. Mentre le azioni meme continuano a evolversi e a catturare l'attenzione dei media, una cosa rimane certa: sono qui per restare, lasciando un'impronta indelebile nel panorama in continua evoluzione della finanza.