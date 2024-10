Investi in azioni americane? Abbassa la tua tassa sui dividendi!

Tempo di lettura: 6 minute(s)

I clienti XTB possono approfittare dell'aliquota d'imposta più bassa sui dividendi, evitando la doppia imposta sui dividendi statunitensi, compilando il modulo W-8BEN.

Per compilare questo modulo è necessario seguire alcuni semplici passaggi:

STEP 1

Accedere all'Area Clienti utilizzando le credenziali dell'account di trading reale (indirizzo email e password) e accedere alla sezione IL MIO PROFILO - Dati del profilo.

STEP 2

Assicurarsi che i dati personali visualizzati siano dichiarati correttamente - Nome, Cognome.

È necessario che siano identici a quelli del documento di identità (lettere maiuscole, segni diacritici, trattini ove appropriato). In caso contrario, l'applicazione del modulo W-8BEN non verrà approvato e riceverai il messaggio: Dati incoerenti.

Se è necessario modificare i dati, utilizzare l'opzione Modifica disponibile per ciascuna delle sezioni - dati anagrafici, documento di identità, email di contatto, numero di telefono, indirizzo permanente e segui le istruzioni.

* La modifica dei campi Nome/Cognome richiede un'ulteriore conferma mediante l'invio di alcune foto o la scansione del documento di identità. Si prega di caricare il documento di identità fronte/retro (2 foto).

STEP 3

Compilazione del modulo W-8BEN. In fondo alla pagina IL MIO PROFILO - Dati del profilo, noterai la sezione Informazioni fiscali che contiene il modulo W-8BEN.

Alla fine del modulo, passaggio 4/4, riceverai un codice via SMS.

STEP 4

Controlla la tua casella di posta elettronica. Dopo aver compilato il modulo riceverai automaticamente una mail con il titolo W-8BEN - Informazioni sullo stato del modulo. Contiene la conferma di approvazione o il motivo rifiuto ove applicabile.

Per chi è il W-8BEN?

Il modulo W-8BEN è destinato a tutti i clienti individuali che non hanno residenza fiscale negli Stati Uniti e che non sono cittadini degli Stati Uniti, che ottengono il cosiddetto "US source income", compresi i dividendi pagati da società statunitensi e gli equivalenti di dividendo pagati ai CFD basati su azioni o ETF statunitensi.

A cosa serve il modulo W-8BEN?

Grazie al modulo W-8BEN, i clienti XTB che investono in società americane di dividendi saranno in grado di ridurre le loro tasse dal 26% al 15%.

L'aliquota fiscale ridotta deriva dall'accordo relativo alla prevenzione della doppia imposizione concluso tra gli Stati Uniti e il paese di residenza del cliente. Nel caso in cui la residenza fiscale di un cliente in un paese diverso da Italia, l'aliquota fiscale ridotta potrebbe essere diversa.

Cosa comporta la compilazione del modulo W-8BEN?

Un cliente che è residente fiscale in Italia, compilando il modulo W-8BEN, può beneficiare dell'aliquota fiscale ridotta (15% invece del 26%) sia nel caso di ricezione di dividendi pagati da società statunitensi che di dividendi equivalenti (si applica ai CFD su azioni USA e ai CFD su ETF) registrati negli USA.

L'aliquota d'imposta ridotta è il risultato del relativo accordo per evitare la doppia imposizione concluso tra gli USA e il paese di residenza del cliente. Nel caso in cui il cliente abbia la residenza fiscale in un paese diverso da quello Italiano, l'aliquota fiscale ridotta può essere diversa.

Chi dovrebbe compilare il modulo W-8BEN?

Il modulo W-8BEN è destinato a tutti i clienti individuali che ottengono il cosiddetto reddito da fonte USA, come i dividendi su azioni USA e gli equivalenti di dividendo pagati su CFD azionari USA o ETF. Il W-8BEN è obbligatorio per questi clienti.

Le persone giuridiche riceveranno il modulo W-8BEN-E da compilare.

Importante: le persone che sono cittadini statunitensi o hanno lo status di U.S. Person non devono compilare il modulo W-8BEN, ma solo il modulo W-9.

Sei un cliente di XTB? Il modulo W-8BEN è disponibile nell'Area Clienti andando su Il mio profilo nella sezione relativa alle informazioni fiscali.

Come si compila il modulo W-8BEN?

Il modulo W-8BEN è disponibile nell'Area Clienti, nella scheda Il mio profilo, nella sezione informazioni fiscali. Abbiamo preparato il modulo in modo tale che sia il più facile possibile per te completarlo e firmarlo. La maggior parte dei campi del modulo W-8BEN sarà completata automaticamente in base alle informazioni già inserite nell'Area Clienti. Tuttavia, alcuni dati devono essere completati da soli, ad esempio il paese di residenza fiscale.

Investi i tuoi risparmi in modo intelligente Gli strumenti finanziari che offriamo sono rischiosi. Investi in modo responsabile. Scopri di più

Nelle risposte che seguono, troverai consigli su come completare correttamente alcuni dei campi del modulo W-8BEN.

Qual è il periodo di validità del W-8BEN? (Quante volte devo compilarlo?)

Il modulo W-8BEN è valido per 3 anni solari dalla fine dell'anno in cui il modulo è stato compilato. Questo significa che il modulo compilato, per esempio, il 15 luglio 2022, sarà valido fino al 31 dicembre 2025, a meno che non ci sia un cambiamento nei dettagli dell'investitore prima, che richiede che il modulo sia riempito di nuovo (per esempio il trasferimento della residenza fiscale in un altro paese).

Quando devo compilare il modulo W-8BEN per contabilizzare il dividendo mensile?

Come regola generale, un investitore dovrebbe compilare il modulo W-8BEN prima di acquistare un'azione americana o aprire una posizione in un CFD o ETF su azioni americane. Tuttavia, se non avete completato il modulo in questa fase (ad esempio avete acquistato azioni di società americane prima della nostra introduzione del modulo W-8BEN), potete farlo in seguito, ma non oltre la data di pagamento del dividendo o del suo equivalente. Si prega di notare che l'aliquota fiscale ridotta sui dividendi sarà applicata dall'inizio del mese successivo a quello in cui il modulo è stato compilato e approvato come corretto da XTB.

Pertanto, se si desidera beneficiare di una minore aliquota fiscale sui dividendi o equivalenti, compila il modulo W-8BEN entro la fine del mese precedente il mese di pagamento dei dividendi. Per esempio: se una data società paga un dividendo a marzo 2022, l'imposta del 15% sarà dedotta dai conti per i quali il modulo W-8BEN è stato completato prima della fine di febbraio 2022. Per gli altri conti, l'imposta sarà addebitata al tasso del 26%.

Se compilo la domanda oggi, a partire da quando i miei dividendi saranno contabilizzati al 15%?

L'aliquota ridotta dell'imposta sui dividendi sarà applicata dall'inizio del mese successivo a quello in cui il modulo è stato compilato e ritenuto come corretto da XTB.

Quali altri step devo fare dopo aver compilato il modulo W-8BEN? Un dividendo pagato da una società statunitense sarà automaticamente tassato con un'aliquota ridotta?

L'aliquota fiscale ridotta sui dividendi sarà applicata automaticamente dall'inizio del mese successivo a quello in cui il W-8BEN è stato compilato e ritenuto corretto da XTB. Da quel momento in poi, i tuoi dividendi (o equivalenti ai dividendi) saranno tassati con un'aliquota inferiore.

Tuttavia, ricorda che il modulo W-8BEN viene convalidato da XTB, cioè confrontiamo i dati che hai fornito al momento della firma del contratto con XTB (o nel caso di un loro successivo aggiornamento nell'Area Clienti) con i dati che hai inserito nel modulo W-8BEN. Se i dati differiscono, il tuo modulo W-8BEN potrebbe essere respinto. In questo caso, riceverai una notifica che ti informa che devi compilare nuovamente il modulo. Per evitare questa situazione, ti consigliamo di controllare la correttezza dei tuoi dati nell'Area Clienti e di aggiornarli, se necessario, prima di compilare il modulo W-8BEN.

XTB fornisce l'opzione di completare il modulo W-8BEN completamente online?

Sì, il modulo W-8BEN disponibile nell'Area Clienti può essere completato e firmato completamente online. La compilazione del modulo in questa forma, supponendo che XTB soddisfi alcuni requisiti dell'IRS (US Tax Office), è completamente legale. Se per qualche motivo si desidera compilare il modulo su carta, si prega di contattare il proprio account manager o il servizio clienti.