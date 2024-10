FOMC e Fed: notizie e aggiornamenti

Nel corso del 2024, si terranno otto riunioni del Comitato Federale per il Mercato Aperto (FOMC), presiedute da Jerome Powell, ognuna della durata di due giorni. Durante quattro di queste riunioni, verranno forniti aggiornamenti sulle proiezioni economiche relative agli Stati Uniti. Ecco le date programmate per i meeting del 2024, dopo i quali si svolgerà una conferenza stampa:

30-31 Gennaio 2024 - Fed resta cauta sul taglio tassi

21 Marzo 2024 - Risultati della riunione della Fed

1 Maggio 2024 - Fed: Tassi di interesse rimarrano fermi fino a quando l'inflazione non si avvicinerà all' obbiettivo del 2%

Giugno: 11-12: La FED non taglia i tassi e ritocca le stime economiche

Luglio: 30-31: La FED ritarda il taglio dei tassi

Settembre: 17-18: La Fed sorprende con un taglio dei tassi di 50 punti base

18 Settembre 2024: FED taglio tassi aggressivo da 0,5%

La Fed sorprende con un taglio dei tassi di 50 punti base, nonostante il consenso degli economisti di Bloomberg, che prevedevano un taglio di 25 punti base. In previsione di un ciclo di tagli dei tassi più aggressivo della Fed, il dollaro statunitense si è indebolito e l'oro ha raggiunto livelli superiori ai $2600 l'oncia. Tuttavia, la Fed ha optato per un taglio più forte, indicando forti cali dell'inflazione e un rallentamento del mercato del lavoro.

22 Agosto 2024: Verbali della Fed suggeriscono possibilità di taglio dei tassi a settembre

I verbali della riunione della Fed del 30-31 luglio rivelano che i membri del comitato sono stati fortemente inclini a considerare un taglio dei tassi d'interesse nella prossima riunione di settembre, con alcuni pronti a ridurre i tassi già subito. La maggior parte dei policymaker crede che, se i dati economici continueranno a soddisfare le aspettative, sarebbe appropriato allentare la politica monetaria al prossimo incontro. Alcuni funzionari considerano i tassi attuali troppo restrittivi e temono che mantenerli invariati potrebbe rallentare l'economia. Sebbene tutti i membri della Fed abbiano concordato nel mantenere i tassi stabili a luglio, alcuni ritenevano che un taglio di 25 punti base fosse giustificato. I verbali completi saranno pubblicati mercoledì, e i mercati stimano circa il 27% di probabilità di un taglio di 50 punti base a settembre.

20 Agosto 2024: Evidenze e aspettative: I mercati fissano l’attenzione sui verbali FOMC di luglio e sul discorso di Powell a Jackson Hole

Questa settimana si prevede che due eventi chiave possano influenzare le prospettive sui tassi di interesse e sui mercati azionari statunitensi. Il primo è la pubblicazione del verbale della riunione di luglio del FOMC, che potrebbe rivelare nuovi dettagli sulle decisioni della Fed e generare volatilità se dovessero emergere novità inattese. La Fed ha mantenuto il tasso dei fondi federali stabile, ma ha lasciato aperta la possibilità di una futura riduzione dei tassi se l'inflazione continua a scendere. I mercati si aspettano già una diminuzione dei tassi a settembre e ulteriori tagli entro la fine dell'anno.

Il secondo evento è il Simposio di Jackson Hole, dove il discorso di Jerome Powell potrebbe chiarire le intenzioni future della Fed riguardo ai tassi di interesse. Nonostante i mercati abbiano già previsto un taglio dei tassi, l'attenzione sarà rivolta a capire l'entità dei futuri tagli. I dati recenti indicano che l'inflazione è in avvicinamento all'obiettivo del 2% e che la spesa dei consumatori è solida, il che potrebbe spingere Powell a non adottare un taglio più ampio di 50 punti base a settembre, preferendo magari attendere ulteriori dati economici.

12 Agosto 2024: Bowman (Fed): possibile taglio dei tassi se l'inflazione continua a calare, ma invita alla prudenza

Michelle Bowman, governatrice della Fed, ha notato recenti progressi nell'abbassamento dell'inflazione, ma ha sottolineato che questa rimane ancora al di sopra dell'obiettivo del 2%. Se l'inflazione continuerà a calare, potrebbe diventare opportuno ridurre gradualmente i tassi di interesse per evitare una politica monetaria troppo restrittiva. Tuttavia, Bowman ha espresso cautela, invitando a non reagire in modo eccessivo ai dati economici singoli. Ha inoltre manifestato preoccupazione per possibili rischi al rialzo dei prezzi, dovuti anche a tensioni geopolitiche. Nonostante tutto, non ha escluso un taglio dei tassi già a settembre.

05 Agosto 2024: Crisi dei mercati - critiche verso l'approccio della Fed

Cole Smead, CEO di Smead Capital Management, ha avvertito che la Federal Reserve sta lottando contro le conseguenze di un massiccio stimolo fiscale, descritto come un "fantasma" che complica la gestione dell’economia. L’allerta arriva mentre i mercati globali continuano a scendere a causa delle paure di una recessione imminente negli Stati Uniti. I futures statunitensi hanno replicato le perdite di Europa e Asia dopo un rapporto sull’occupazione di luglio deludente e un aumento della disoccupazione. Gli investitori temono che la Fed non stia agendo abbastanza rapidamente per ridurre i tassi d'interesse e prevenire un rallentamento economico.

29 Luglio 2024: Riunione FED: cosa aspettarsi?

La Federal Reserve dovrebbe mantenere i tassi di interesse invariati durante la riunione di questa settimana, nonostante l'inflazione in calo e il mercato del lavoro in indebolimento. Molti partecipanti al mercato prevedono che i tagli dei tassi inizieranno a settembre, con i funzionari della Fed che probabilmente forniranno indicazioni su questo calendario. Sebbene l'inflazione sia diminuita e la disoccupazione sia leggermente aumentata, la Fed rimane cauta, in attesa di ulteriori dati prima di impegnarsi a ridurre i tassi. Jerome Powell sottolinea una preoccupazione equilibrata sia per l'inflazione che per il mercato del lavoro.

22 Luglio 2024: Rallentamento inflazione USA, taglio dei tassi imminente?

Il rallentamento dell'inflazione negli Stati Uniti potrebbe favorire un imminente abbassamento dei tassi d'interesse da parte della Federal Reserve. Questa settimana, i dati sull'indice dei prezzi per le spese di consumo, escludendo cibo ed energia, dovrebbero mostrare un aumento dello 0,1% a giugno. Questo confermerebbe la stessa crescita modesta dei mesi precedenti e ridurrebbe l'inflazione core annualizzata al livello più basso dell'anno. Tale scenario potrebbe indurre la Fed a considerare una revisione dei tassi.

10 Luglio 2024: Powell al Congresso: "Ottimismo prudente sull'inflazione, ma occorre più tempo per diminuire il bilancio"

Durante il secondo giorno di audizione al Congresso, Jerome H. Powell, presidente della Federal Reserve, ha manifestato un cauto ottimismo riguardo alle tendenze dell'inflazione. Powell ha riconosciuto i progressi fatti finora e ha mostrato una certa fiducia nel fatto che l'inflazione stia effettivamente calando. Tuttavia, ha precisato di non essere ancora sufficientemente sicuro per affermare che l'inflazione stia diminuendo in modo sostenibile verso l'obiettivo del 2%.

Nella sua testimonianza, Powell ha sottolineato l'importanza di continuare a raccogliere dati positivi sull'inflazione per consolidare la fiducia della Fed in un calo duraturo. Ha ribadito che, sebbene la politica attuale della Fed rimanga restrittiva, l'obiettivo a lungo termine è di allentare la politica monetaria prima che l'inflazione raggiunga il 2%. Questo approccio riflette la prudenza con cui la Fed opera per evitare cambiamenti prematuri nella politica.

Powell ha inoltre indicato che l'economia statunitense sta crescendo a un ritmo di circa il 2%, con dati sull'occupazione e sull'inflazione che appaiono favorevoli. Nonostante ciò, ha osservato che il tasso di interesse neutrale potrebbe essere aumentato nel breve termine, suggerendo la necessità di ulteriori aggiustamenti per mantenere l'equilibrio economico.

Infine, Powell ha evidenziato che è necessario più tempo per ridurre il bilancio della Fed, sottolineando che l'obiettivo principale è garantire un calo sostenibile dell'inflazione prima di apportare modifiche alla politica monetaria. La sua testimonianza ha evidenziato l'approccio cauto della Fed, volto a stabilizzare l'economia e prevenire un'inflazione eccessiva.

08 Luglio 2024: Wall Street in attesa - testimonianza di Powell e dato sull'inflazione sotto i riflettori

I futures delle azioni americane hanno registrato un lieve calo mentre gli investitori attendono la testimonianza del presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, e i dati sull'inflazione. Powell parlerà al Senato e alla Camera questa settimana, focalizzandosi su politica monetaria e inflazione. Le aspettative di un possibile taglio dei tassi di interesse hanno spinto Wall Street a raggiungere nuovi massimi. Inoltre, questa settimana inizia la stagione degli utili del secondo trimestre, con i principali report delle banche previsti per venerdì.

04 Luglio 2024: FOMC: I verbali della riunione di giugno indicano un rallentamento economico con bisogno di ulteriori dati

I resoconti della riunione di giugno del Federal Open Market Committee (FOMC) della Federal Reserve indicano che i banchieri prevedono una decelerazione progressiva dell'economia degli Stati Uniti. Tuttavia, i membri del comitato hanno sottolineato la necessità di ottenere ulteriori dati prima di ridurre i tassi di interesse, per evitare il rischio di una nuova ondata di inflazione. Nell'attuale contesto, la fragilità del mercato del lavoro potrebbe portare a un incremento della disoccupazione più veloce rispetto al passato.Questa situazione rappresenta una sfida significativa per la Fed, che deve trovare un equilibrio tra la riduzione dell'inflazione e la prevenzione di un peggioramento significativo del mercato del lavoro. I verbali mostrano anche una divisione tra i funzionari della Fed su quanto tempo mantenere alti i tassi di interesse. Alcuni membri osservano segnali di rallentamento economico e disinflazione, mentre altri richiedono ulteriori conferme prima di adottare una politica monetaria più accomodante.

01 Luglio 2024: Economia USA: inflazione stabile a maggio, speranze accese per un taglio dei tassi

L'inflazione negli Stati Uniti è rimasta costante a maggio, con l'indice dei prezzi PCE che non ha registrato variazioni rispetto al mese precedente, mantenendo un aumento del 2,6% su base annua. L'indice core PCE ha mostrato un modesto incremento dello 0,1% rispetto al mese precedente, con un aumento annuo anch'esso del 2,6%. Nel frattempo, la spesa dei consumatori è aumentata dello 0,2%, mentre il reddito personale ha registrato una crescita dell'0,5%. Questi dati hanno suscitato speranze di un possibile taglio dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve entro la fine dell'anno, mirando a gestire l'inflazione in modo graduale senza rischi di recessione o aumento significativo della disoccupazione.

27 Giugno 2024: Banche USA superano con successo stress test della Fed: pronte per ogni scenario economico

La Federal Reserve ha confermato che tutte le 31 principali banche degli Stati Uniti hanno superato con successo gli stress test annuali condotti mercoledì. Questo assicura alle autorità di regolamentazione che le banche sono sufficientemente preparate per affrontare uno scenario ipotetico in cui il tasso di disoccupazione raggiunge il 10% durante una grave recessione.

Secondo i risultati, nel peggiore degli scenari le banche, tra cui JPMorgan Chase, Goldman Sachs e Bank of America, potrebbero perdere complessivamente circa 685 miliardi di dollari e subire le maggiori perdite di capitale degli ultimi sei anni. Nonostante ciò, tutte le banche rimarrebbero conformi agli standard normativi minimi. Lo scenario ipotizzato include un crollo del 40% nei prezzi degli immobili commerciali, un aumento significativo delle vacanze negli uffici e una diminuzione del 36% nei prezzi delle abitazioni.

18 Giugno 2024: commento John Williams della Fed sull'economia statunitense

John Williams, presidente della Federal Reserve Bank di New York, ha dichiarato che è "ancora troppo presto per chiedere tagli dei tassi" poiché la banca centrale americana ha ancora "molta strada da fare per riportare l'inflazione al target del 2%". Ha inoltre affermato che le prospettive economiche rimangono "altamente incerte" e che le decisioni sulla politica monetaria verranno prese incontro dopo incontro, sulla base "della totalità dei dati in arrivo, dell'evoluzione delle prospettive e dell'equilibrio dei rischi". Inoltre, ha aggiunto che "dovremo mantenere un orientamento politico restrittivo per qualche tempo per raggiungere pienamente i nostri obiettivi, e sarà opportuno ridurre il grado di moderazione politica solo quando saremo sicuri che l'inflazione si sta muovendo verso il 2% su base annua". Williams ha concluso sottolineando l'importanza di restare vigili e pronti ad adattare la politica monetaria alle mutevoli condizioni economiche.

17 Giugno 2024: La Fed mantiene invariati i tassi di interesse, divisioni tra i funzionari sul futuro

La Federal Reserve ha mantenuto invariato il tasso di politica monetaria tra il 5,25% e il 5,5% dopo la riunione di giugno, come previsto. Tuttavia, i funzionari della Fed appaiono divisi sul momento del cambiamento della politica. Secondo il nuovo dot plot, quattro dei 19 funzionari non prevedono tagli dei tassi nel 2024, sette prevedono una riduzione di 25 punti base, mentre otto indicano un taglio di 50 punti base. Il presidente della Fed, Jerome Powell, ha sottolineato che la decisione sui tagli dei tassi dipenderà dai dati economici, senza fornire indicazioni specifiche sul momento in cui potrebbero iniziare. Dopo l'evento della Fed e i dati sull'inflazione di maggio, la probabilità che la Fed mantenga invariato il tasso di politica monetaria a settembre è scesa dal 50% al 30%, secondo lo strumento CME FedWatch.

13 Giugno 2024: La FED non taglia i tassi e ritocca le stime economiche

Durante la conferenza di ieri, la Federal Reserve ha deciso di mantenere invariati i tassi d'interesse e ha rivisto al rialzo le previsioni sull'inflazione e sui tassi stessi, manifestando ottimismo riguardo a un'economia "forte e resiliente". Tuttavia, la scelta di non ridurre i tassi, nonostante il marcato peggioramento dei dati sul mercato del lavoro, ha sollevato preoccupazioni riguardo a un possibile eccesso di fiducia da parte della Fed. Il presidente Jerome Powell ha espresso soddisfazione per i dati dei Nonfarm Payrolls, nonostante le revisioni negative di 12 degli ultimi 15 dati, sollevando dubbi sull'approccio ottimistico della Fed.La conferenza stampa ha evidenziato un ottimismo forse eccessivo da parte di Powell e dei suoi colleghi, data la discrepanza tra i dati sul mercato del lavoro e le dichiarazioni della Fed.

Stime su Inflazione PCE e Tassi

La Fed ha aumentato le previsioni sull'inflazione PCE dal 2,6% al 2,8% per quest'anno e ha previsto un solo taglio dei tassi per il 2024, una prospettiva che potrebbe essere vista come eccessivamente ottimistica considerando l'attuale situazione macroeconomica. Questa gestione potrebbe diventare un caso di studio nei libri di economia, poiché in un contesto macroeconomico simile, la disoccupazione difficilmente rimarrà bassa con tassi così elevati, rappresentando potenzialmente un evento storico.

La decisione della Fed di non ridurre i tassi e le revisioni ottimistiche delle stime economiche hanno sollevato interrogativi sulla realistica visione della Fed, specialmente in considerazione del marcato peggioramento dei dati del mercato del lavoro. Sebbene la Fed si sia mostrata fiduciosa riguardo all'economia, il contrasto con i dati del mercato del lavoro e l'inflazione solleva dubbi sulla sostenibilità di tale ottimismo.

31 Maggio 2024: Inflazione CORE PCE USA: Quali saranno le prossime mosse della FED?

Il core PCE, l'indicatore principale dell'inflazione seguito attentamente dalla FED, ha registrato un aumento mensile dello 0,2% a maggio, in calo rispetto allo 0,3% di aprile, e un aumento annuo stabile del 2,8%.

Ad aprile, l'indice core PCE, che esclude le componenti più volatili come cibo ed energia, ha mostrato una crescita annuale del 2,8%, in linea con le previsioni degli analisti e con il dato del mese precedente. Su base mensile, l'indice ha registrato un aumento dello 0,2% (più precisamente dello 0,249%, il livello più basso del 2024), dopo il +0,3% di marzo.

L'indice core PCE è cruciale per la Federal Reserve nel monitorare l'inflazione sottostante e nel prendere decisioni di politica monetaria. I dati di aprile hanno ricevuto un'accoglienza positiva dai mercati, i quali, dopo i deludenti report del primo trimestre che non avevano mostrato alcun miglioramento nella riduzione dei prezzi, hanno interpretato gli ultimi dati come un segnale di stabilità dell'inflazione. Questo potrebbe conferire alla Fed una maggiore sicurezza nel ridurre i tassi di interesse quest'anno.

30 Maggio 2024: Pil al ribasso e PCE core, dati importanti per la Fed

Oggi è stato rilasciato il dato sul PIL (Prodotto Interno Lordo) degli Stati Uniti, il quale durante su base trimestrale (QoQ) è aumentato solo del 1,3%, in netto calo rispetto all'incremento precedente del 3,4%. Il dato è risultato al di sotto delle aspettative, con una previsione del +1,6%. Il parametro preferito dalla Federal Reserve per valutare il trend dell'inflazione negli Stati Uniti è il PCE core, ovvero la componente core dell'indice dei prezzi delle spese per consumi personali, il quale verrà rilasciato domani. Poiché è considerato un dato macroeconomico di rilievo, è molto osservato dai mercati per anticipare la direzione futura dei tassi da parte della Fed.

14 Maggio 2024 - Commento Powell sull'inflazione US e dati PPI

Presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, ha condotto un'analisi approfondita dell'attuale panorama economico, mettendo in luce questioni chiave. Powell ha osservato che, nel primo trimestre, l'inflazione non ha evidenziato miglioramenti sostanziali; inoltre, sebbene emergano indizi di un leggero rallentamento nel mercato del lavoro, la situazione rimane tesa, paragonabile a quella pre-pandemia. Ha sottolineato come, nonostante la costante scarsità di lavoratori in vari settori, le prospettive economiche per gli Stati Uniti appaiano solide, con il sostegno di una solida spesa dei consumatori e degli investimenti aziendali. Powell ha espresso una maggiore prudenza sulla velocità di riduzione dell'inflazione rispetto alle attese, riconoscendo che le politiche monetarie più stringenti potrebbero impiegare più tempo del previsto a sortire effetti. In merito all'indice dei prezzi alla produzione (PPI), Powell ha qualificato i dati come "variabili" e non espressivamente elevati, delineando un'interpretazione più sfumata delle pressioni inflazionistiche dal fronte dell'offerta. Ha lasciato intendere che un rialzo dei tassi d'interesse nel prossimo futuro sembra poco probabile, preferendo mantenere l'attuale tasso di interesse di base. Nonostante i miglioramenti in termini di inflazione, Powell ha evidenziato che la diminuzione dell'inflazione nel settore dei servizi non residenziali potrebbe necessitare di più tempo a causa dei ritardi nella raccolta dei dati economici, in particolare nel settore immobiliare. Powell ha inoltre sottolineato l'importanza della pazienza, dato che il percorso verso gli obiettivi di inflazione prefissati potrebbe rivelarsi più esteso e intricato di quanto anticipato.

07 Maggio 2024 - commento Neel Kashkari

Neel Kashkari della Federal Reserve ha fornito oggi dei commenti riguardo la situazione economica attuale degli Stati Uniti e le possibili future azioni della Fed in termini di politica monetaria. Ha evidenziato che, sebbene l'attuale livello dei tassi di interesse possa rimanere invariato per un periodo prolungato, la Fed è pronta ad aumentare i tassi se necessario, benché questa eventualità sembri improbabile al momento. Ulteriori tagli dei tassi potrebbero avvenire se si assistesse a un processo di disinflazione o a un deterioramento del mercato del lavoro. I recenti dati sull'occupazione (NFP) hanno mostrato un rallentamento, ma non abbastanza significativo da allarmare. Inoltre, l'aumento dei prezzi degli affitti è motivo di preoccupazione. Per considerare la possibilità di ridurre i tassi, la Fed necessita di vedere rapporti sull'inflazione che mostrino miglioramenti. Kashkari ha inoltre sottolineato che le decisioni della Fed non saranno influenzate dalle imminenti elezioni di novembre, evidenziando che l'economia americana attualmente mostra segni di solidità. La pazienza è fondamentale in questo contesto, e potrebbe non esserci un cambiamento nei tassi di interesse fino al 2024. Nonostante i commenti di Kashkari non forniscano novità significative riguardo alla strategia della Fed, trasmettono un tono leggermente più assertivo rispetto a precedenti dichiarazioni. La reazione del mercato ha visto l'euro perdere terreno rispetto al dollaro USA subito dopo queste dichiarazioni.

1 Maggio 2024 - Fed: Tassi di interesse rimarrano fermi fino a quando l'inflazione non si avvicinerà all' obbiettivo del 2%

La Federal Reserve ha deciso di mantenere i tassi d'interesse invariati tra il 5,25% e il 5,50%, ai massimi da 23 anni, a causa di un'inflazione ancora troppo elevata. La Fed è "impegnata" a far tornare l'inflazione al 2%, ma negli ultimi mesi non sono stati registrati progressi significativi verso tale obiettivo. La decisione della Fed è in linea con le previsioni degli analisti e conferma l'attenzione della banca centrale verso il controllo dell'inflazione, nonostante la mancanza di progressi recenti.

Commento sulla situazione economica e la politica della Federal Reserve:

La Federal Reserve ha mantenuto i tassi d'interesse invariati tra il 5,25% e il 5,50%, affermando che la mancanza di progressi verso l'obiettivo del 2% di inflazione ha influenzato tale decisione.

Nonostante la mancanza di progressi verso il target di inflazione, la Fed si è impegnata a mantenere la trasparenza riguardo alle sue politiche e programmi.

L'attuale situazione economica è caratterizzata da un'inflazione ancora troppo elevata, nonostante una crescita economica sostenuta e un mercato del lavoro forte, come riferito dal Presidente della Federal Reserve, Jerome Powell.

17 Aprile 2024 - Fed, Riassunto commento Powell

Nella conferenza di ieri sera, Jerome Powell, presidente della Federal Reserve, ha sottolineato che, nonostante la solidità generale dell'economia americana, l'obiettivo di riportare l'inflazione al target del 2% della banca centrale non è stato ancora raggiunto. Questo scenario rende poco probabile un'imminente riduzione dei tassi di interesse. Powell ha messo in evidenza come, nonostante una graduale diminuzione dell'inflazione, questa non stia rallentando abbastanza velocemente per giustificare un cambiamento della politica monetaria attuale. Durante un dibattito incentrato sulle relazioni economiche tra USA e Canada, Powell ha rivelato che i dati recenti confermano una crescita economica sostenuta e una forte resilienza del mercato del lavoro. Tuttavia, ha anche notato una mancanza di progressi sostanziali verso il raggiungimento dell'obiettivo di inflazione del 2% per quest'anno, suggerendo che l'attuale politica monetaria dovrebbe rimanere invariata fino a quando non si avvicinerà maggiormente al target. Da luglio 2023, il tasso di interesse di riferimento della Fed è rimasto compreso tra il 5,25% e il 5,5%, il livello più elevato negli ultimi 23 anni, frutto di 11 aumenti consecutivi iniziati nel marzo 2022.

"I dati recenti non hanno rafforzato la nostra fiducia, bensì indicano che potrebbe essere necessario più tempo del previsto per acquisire tale fiducia," ha commentato Powell. Ha poi aggiunto che la politica monetaria attuale è adeguatamente strutturata per affrontare gli attuali rischi economici e che sarà mantenuta tale finché non si osserveranno progressi più significativi sull'inflazione

