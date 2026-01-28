Per Kiyosaki, la risposta non è difensiva ma strategica: spostare il capitale verso asset scarsi e non stampabili come Bitcoin, oro e argento. La sua crescente esposizione a BTC riflette la convinzione che un grande crollo finanziario sia imminente (o già in corso) e che Bitcoin rappresenti non solo un investimento, ma uno strumento di protezione a lungo termine contro un sistema monetario che definisce “rotto”. L’articolo esplora questa visione, il ruolo di Bitcoin nella sua strategia e come interpretare le sue previsioni senza farsi travolgere dall’hype.

Il pensiero di Robert Kiyosaki parte da una critica radicale al sistema finanziario moderno: il denaro fiat, secondo lui, è destinato a perdere valore a causa di inflazione, debito e politiche monetarie aggressive. In questo contesto, la classe media vede erodersi il proprio potere d’acquisto mentre il contante e le obbligazioni diventano sempre meno affidabili.

Punti Chiave

Kiyosaki crede che Bitcoin sia “denaro reale” in un mondo di fiat in collasso — un asset scarso e intoccabile che i governi non possono stampare all’infinito.

— un asset scarso e intoccabile che i governi non possono stampare all’infinito. Vede il dollaro statunitense come morente — descrivendolo come “denaro falso” sostenuto da promesse politiche, mentre Bitcoin è supportato dalla matematica, dal codice e da una fornitura limitata.

— descrivendolo come “denaro falso” sostenuto da promesse politiche, mentre Bitcoin è supportato dalla matematica, dal codice e da una fornitura limitata. La sua prospettiva a lungo termine su Bitcoin è estremamente rialzista — con previsioni Kiyosaki BTC che spesso raggiungono sei o sette cifre perché si aspetta un esodo globale dal fiat verso asset duri.

— con previsioni Kiyosaki BTC che spesso raggiungono sei o sette cifre perché si aspetta un esodo globale dal fiat verso asset duri. Vede Bitcoin come protezione contro inflazione, crisi del debito e errori delle banche centrali — definendolo un moderno rifugio sicuro per chi vuole “fuggire dal sistema”.

— definendolo un moderno rifugio sicuro per chi vuole “fuggire dal sistema”. Su Robert Kiyosaki Twitter , esorta ripetutamente le persone a comprare BTC prima del prossimo crollo economico — avvertendo che i risparmi tradizionali perderanno valore mentre Bitcoin si rafforzerà.

, esorta ripetutamente le persone a comprare BTC prima del prossimo crollo economico — avvertendo che i risparmi tradizionali perderanno valore mentre Bitcoin si rafforzerà. Raggruppa Bitcoin con oro e argento come il “trio del denaro futuro” , ma crede che BTC abbia il più alto potenziale — perché è digitale, globale e ha un limite fisso di 21 milioni.

, ma crede che BTC abbia il più alto potenziale — perché è digitale, globale e ha un limite fisso di 21 milioni. Per Kiyosaki, Bitcoin non è un’operazione commerciale ma una strategia a lungo termine — un hedge su cui le future generazioni faranno affidamento più che su contanti, obbligazioni o anche immobili tradizionali.

Visione di Kiyosaki: Bitcoin è l’uscita di emergenza

Per capire perché Robert Kiyosaki è così ossessionato da Bitcoin, devi prima entrare nella sua visione del mondo per un momento. Non per condividerla — solo per vedere come lui vede le cose.

Kiyosaki crede che stiamo vivendo in un sistema finanziario tenuto insieme con nastro adesivo e ottimismo. I governi stampano denaro come adolescenti che inventano scuse. Le banche centrali combattono un fuoco iniziandone un altro. I risparmiatori — le persone che fanno “tutto giusto” — vengono puniti dall’inflazione che erode il potere d’acquisto silenziosamente, invisibilmente, come termiti su un pavimento di legno.

Da questa prospettiva, Bitcoin non è una moda tecnologica. È un contrattacco. Una protesta. Una porta d’uscita senza permessi da un sistema monetario che lui crede stia lentamente affondando. E una volta che guardi il mondo attraverso questa lente, il suo amore per Bitcoin inizia a fare molto più senso.

Come funziona il Fiat… e perché Kiyosaki non si fida

La convinzione fondamentale di Kiyosaki è semplice:

Fiat = ghiaccio che si scioglie

Bitcoin = acciaio congelato

Le valute fiat perdono potere d’acquisto nel tempo perché i governi possono — e lo fanno — stampare di più ogni volta che l’economia vacilla. Questo significa che il tuo dollaro non è un deposito di valore… è una passività a rallentatore. Bitcoin, invece, non si piega. Non si inflaziona. Non importa chi sia il presidente, quale partito sia al potere o quale pacchetto di salvataggio sia stato approvato.

Esisteranno solo 21 milioni di Bitcoin. Puoi amare questo fatto o ignorarlo — ma non puoi cambiarlo.

Per Kiyosaki, non è solo interessante. È libertà.

Il Lento Collasso del Fiat: Cosa Accadde Dopo Bretton Woods

Quando il cosiddetto sistema di Bretton Woods si ruppe all’inizio degli anni ’70, il dollaro statunitense cambiò silenziosamente il suo destino. Passò dall’essere legato all’oro — un’ancora scarsa e disciplinata — a fluttuare liberamente in un mondo in cui i governi potevano stampare denaro ogni volta che l’economia tossiva.

Questo cambiamento non fece notizia nella vita quotidiana, ma cambiò tutto.

Quanto valore ha perso il dollaro

Guardalo così:

Un dollaro nel 1971 compra ciò che oggi circa 8 dollari comprano.

In altre parole, il dollaro ha perso circa l’85–90% del suo potere d’acquisto reale dalla fine della convertibilità dell’oro.

Tornando agli anni ’40, la perdita è ancora maggiore — ben oltre il 90% in termini reali.

Questo significa che i tuoi nonni risparmiarono un leone. Tu stai risparmiando un gattino domestico.

Perché è successo?

Nel momento in cui le valute fiat furono scollegate dall’oro, divennero strumenti politici. Ogni recessione, ogni crisi, ogni salvataggio portava a ulteriore stampa.

Più stampa → più dollari

Più dollari → meno valore per dollaro

Non è una cospirazione, è solo la legge di domanda e offerta. Ed è esattamente per questo che Robert Kiyosaki chiama il dollaro “denaro falso”. Per lui, Bitcoin è l’antidoto — una forma di denaro con regole invece che governanti, scarsità invece di stampanti e un limite fisso invece di improvvisazioni politiche.

Bitcoin come oro digitale

Quando Kiyosaki confronta Bitcoin con oro e argento, non dice che li sostituisce. Dice che ne estende l’idea.

L’oro è scarso, sì, ma non puoi spedire 10.000 dollari in oro in 20 minuti in tutto il mondo. L’argento è durevole, ma non funziona con la sicurezza crittografica.

Bitcoin è ciò che accade quando la scarsità incontra il software. Una forma digitale di denaro che si comporta come una commodity pura ma si muove come pura informazione. Non puoi estrarre più di 21 milioni di Bitcoin, previsto nel codice.

Per qualcuno che ha passato decenni a insegnare alle persone sugli asset duri, Bitcoin è semplicemente l’evoluzione successiva — oro 2.0, ma con le ali.

Concetti chiave di Kiyosaki

Cosa pensa Kiyosaki dell’economia e di Bitcoin

Crede che l’economia globale sia fragile, indebitata e diretta verso una correzione — e che Bitcoin beneficerà del capitale che lascerà il fiat.

Perché investire in Bitcoin secondo Kiyosaki

Perché è scarso, decentralizzato e immune alla stampa monetaria guidata dall’inflazione.

Kiyosaki mostra rischi e ricompense

Spiega il potenziale rialzo (rivoluzione monetaria) e il pericolo (volatilità che può mettere alla prova anche investitori esperti).

Una guida semplice alla strategia di Kiyosaki e alla sua visione della politica monetaria

Raccomanda di possedere asset che i governi non possono stampare: immobili, oro, argento e sempre più Bitcoin — che secondo lui offre il rendimento più forte a lungo termine.

Dove si colloca Bitcoin nel quadro generale

A questo punto è chiaro: Kiyosaki non ama Bitcoin perché ama la tecnologia. Lo ama perché non è il dollaro. Perché non è controllato da Wall Street, dalla Federal Reserve o da Washington. Si allinea a tutto ciò di cui avverte dal 1990. Per lui, Bitcoin è l’equivalente finanziario di passare da una capanna di legno instabile a un bunker d’acciaio. Non è a prova di proiettile — ma è molto più sicuro quando arriva la tempesta.

Ascoltare Kiyosaki potrebbe valere il rischio

Kiyosaki non è per tutti — è rumoroso, drammatico e ama un buon titolo apocalittico finanziario.

Ma ecco ciò che la maggior parte delle persone non nota:

Ha un talento raro nel riconoscere cambiamenti a lungo termine prima che diventino mainstream.

Ha avvertito della bolla immobiliare, del debito studentesco USA e persino dell’inflazione molto prima che diventasse argomento comune.

Quindi, quando dice che Bitcoin è un salvagente generazionale, anche gli investitori esperti si fermano a riflettere.

Per lui, Bitcoin non è “denaro digitale per nerd”. È una rottura sismica con il passato — un aggiornamento monetario come internet lo fu per le comunicazioni. Nel suo mondo:

fiat = politico, manipolabile, destinato a sciogliersi

Bitcoin = scarso, neutrale, globale, inarrestabile

E se sei un investitore a lungo termine, queste idee non sono folli — sono strategiche.

Patrimonio netto e possedimenti crypto di Robert Kiyosaki

Quando le persone sentono Robert Kiyosaki lodare Bitcoin, la domanda naturale è: “Va bene… ma lo possiede davvero o è solo marketing?”. È una domanda giusta. In un mondo pieno di influencer che parlano tanto ma investono poco, gli investitori vogliono prove — non hype. La realtà è un po’ più sfumata, ma anche più interessante di quanto molti pensino.

Cosa sappiamo del suo patrimonio netto?

Kiyosaki è ricco, ma il suo patrimonio netto esatto è variabile — in parte perché possiede aziende, immobili, proprietà intellettuali e metalli invece di grandi quantità di contanti. Questo rende le stime complicate. La maggior parte delle stime pubbliche colloca il patrimonio netto di Robert Kiyosaki tra 100 e 150 milioni di dollari, anche se la cifra varia a seconda di chi la calcola e quando. Non ha mai confermato una cifra precisa, e onestamente, si adatta alla sua personalità. Preferisce parlare di asset, non di titoli di giornale.

Quello che sappiamo con certezza:

La sua ricchezza è stata costruita su affari immobiliari, royalties dei libri e iniziative imprenditoriali.

È finanziariamente indipendente da decenni.

Applica ciò che insegna: accumula asset, evita debiti da consumatore, lascia che il flusso di cassa cresca nel tempo.

Per Kiyosaki, il patrimonio netto è solo un numero. Il vero punteggio è il flusso di cassa. Tuttavia, nonostante l’ottimismo a lungo termine legato a Bitcoin, a novembre 2025 ha venduto una parte dei suoi Bitcoin per circa 2,25 milioni di dollari, vendendoli a circa 90.000 dollari ciascuno. Inoltre, ha informato di avere quasi 1,2 miliardi di dollari di debito, ma non è “preoccupato”. Il guru possiede hotel e 15.000 proprietà in affitto, senza pagare tasse.

Quanto Bitcoin possiede davvero Kiyosaki?

Ha lasciato intendere molte volte di possedere “molto” Bitcoin — ma non ha mai rivelato portafogli, indirizzi o quantità specifiche. Non sorprende; i ricchi raramente pubblicano i loro crypto asset per privacy e sicurezza. Abbiamo comunque diversi indizi che ci permettono di delineare un quadro realistico.

Timeline degli acquisti

Ha confermato pubblicamente di comprare Bitcoin già a metà degli anni 2010 e di nuovo durante successivi ribassi. Ciò significa che non è entrato al massimo — ha comprato ripetutamente durante i crolli. Con la sua personalità, è esattamente lo stile Kiyosaki.

Tratta Bitcoin come oro, non come trading

Non parla mai di “vendere”. Parla di accumulare, proteggere, coprire. Questo segnala una posizione a lungo termine, non un account da trader.

Filosofia di allocazione

Ha detto: “Compro Bitcoin ogni volta che stampano più denaro.”

Ciò implica accumulo regolare, forse tramite dollar-cost averaging o acquisti opportunistici.

Ascolta consulenti di cui si fida

Segue analisti macro, trader, minatori e pionieri di Bitcoin. Le persone nel suo circolo stretto sono detentori a lungo termine, non speculatori. Metti insieme questi indizi e emerge un quadro realistico — non di piccole sperimentazioni, ma di una partecipazione significativa.

Stima ragionevole: una posizione significativa ma diversificata in Bitcoin

Sebbene non esistano numeri esatti, ecco lo scenario più logico:

Possiede quasi certamente diversi BTC interi (probabilmente decine o più).

Tratta BTC come parte del suo trio di asset duri, insieme a oro e argento.

La sua strategia suggerisce una posizione in Bitcoin a metà-alta sei cifre, a seconda dei cicli di prezzo.

È molto probabile che abbia comprato porzioni sotto 10K, sotto 30K e anche sotto 50K dollari.

In altre parole, la sua riserva di Bitcoin è probabilmente abbastanza grande da contare — ma non così grande da oscurare il suo impero immobiliare o gli interessi imprenditoriali. È diversificato, ma serio.

Che dire delle altre cripto?

Non è un fan degli altcoin. Ha ripetutamente affermato di fidarsi di Bitcoin, oro e argento — e vede la maggior parte delle criptovalute alternative come speculative o inutili. La sua filosofia è semplice: se possiedi un asset a prova di proiettile, non ti servono cinque incerti.

Quindi, mentre molti influencer si disperdono in decine di progetti, Kiyosaki resta concentrato sull’idea principale: Bitcoin è scarsità digitale, tutto il resto è opzionale.

I grandi rischi dello stile Kiyosaki

Ammettiamolo, è ottimista al punto da sembrare comico. Se Bitcoin sale improvvisamente, predice subito 1 milione. Ecco i rischi che non evidenzia sempre:

Volatilità Brutale : Bitcoin può scendere del 20% mentre ti lavi i denti. Kiyosaki vede i ribassi come opportunità, ma i principianti potrebbero andare nel panico.

: Bitcoin può scendere del 20% mentre ti lavi i denti. Kiyosaki vede i ribassi come opportunità, ma i principianti potrebbero andare nel panico. Investimento Emotivo : Seguire Kiyosaki troppo alla lettera può far reagire a ogni tweet drammatico. E ne pubblica molti.

: Seguire Kiyosaki troppo alla lettera può far reagire a ogni tweet drammatico. E ne pubblica molti. Tempismo Macro Impossibile : Anche se arriva il “grande crollo”, nessuno sa quando. A volte parla come se fosse domani alle 9:00 precise.

: Anche se arriva il “grande crollo”, nessuno sa quando. A volte parla come se fosse domani alle 9:00 precise. Rischio di Sovraesposizione : La sua visione suggerisce un forte investimento in asset duri. Ma la maggior parte dei principianti ha bisogno di equilibrio, non di uno stravolgimento finanziario drammatico.

: La sua visione suggerisce un forte investimento in asset duri. Ma la maggior parte dei principianti ha bisogno di equilibrio, non di uno stravolgimento finanziario drammatico. Bitcoin Non è Infallibile: Ci sono rischi regolatori, politici, di adozione e tecnologici. Kiyosaki tende a minimizzarli — tu non dovresti.

Nessuna di queste cose lo rende sbagliato… Ricordano solo di usare il proprio cervello, non l’adrenalina altrui.

Chi può essere interessato alla strategia Kiyosaki?

La filosofia di Kiyosaki risuona soprattutto con investitori che:

Pensano in decenni, non in giorni

Credono che le valute fiat perderanno valore a lungo termine

Vogliono asset con scarsità, non promesse

Preferiscono diversificazione in oro, argento, immobili — e ora Bitcoin

Non temono la volatilità finché la tesi resta intatta

Apprezzano l’onestà diretta più della cortesia aziendale

In termini semplici, la sua strategia è per chi investe come un giardiniere, non come un day-trader. I giardinieri non controllano il terreno ogni 20 minuti. Piantano, annaffiano, aspettano — e si fidano del processo. Così Kiyosaki vede Bitcoin.

Quando considerarlo (E quando evitarlo)

Quando ha Senso

Costruendo un portafoglio a lungo termine

Credendo che inflazione e stampa di denaro non si fermeranno magicamente

Desiderando un asset fuori dal sistema bancario

Capendo che la volatilità è normale, non fatale

Con un orizzonte temporale di 5–15+ anni

Quando essere attenti

Se ti spaventi facilmente

Se hai bisogno dei soldi entro 12–24 mesi

Se controlli i prezzi 40 volte al giorno

Se tratti Bitcoin come un biglietto della lotteria

Se segui ogni allerta drammatica di Robert Kiyosaki Twitter come vangelo

Bitcoin è potente. Ma resta Bitcoin — imprevedibile, emozionante e talvolta irritante. Seguire la filosofia di Bitcoin di Kiyosaki è un po’ come uscire con un fondatore di startup: pieno di potenziale, caos, e a volte speri solo che la visione funzioni.

Ma il vantaggio? Se funziona… sei arrivato presto e sei avanti. Non sei quello che si chiede: “Perché nessuno me l’ha detto?” Questa è la mentalità Kiyosaki in una frase: meglio possedere Bitcoin troppo presto che troppo tardi… Ma non è mai troppo tardi.

Riepilogo

Ecco la verità essenziale che Kiyosaki continua a ripetere:

Le valute fiat stanno lentamente morendo, perdendo valore attraverso la stampa infinita di denaro.

Bitcoin è, per lui, la forma più forte di “denaro reale”, scarsità digitale supportata da matematica e codice.

Le sue previsioni su BTC sono audaci perché la sua visione del mondo è audace — si aspetta il più grande spostamento di ricchezza dalla valuta fiat della storia.

Vede Bitcoin come protezione a lungo termine dall’inflazione e dalla svalutazione delle valute fiduciaria, e invita gli investitori a pensare in decenni, non in settimane.

Questa è la filosofia Kiyosaki in sintesi: non fidarti del sistema… fidati della scarsità. Critica la Federal Reserve e le banche centrali globali, ritenendo che creeranno inflazione persistente legata ai deficit crescenti. Sei d’accordo con lui? Ha ragione?