Tempo di lettura: 6 minute(s)

Scopri cosa sono queste due strategie, i loro pro e i loro contro.

Che cos’è lo Scaling in?

La dimensione complessiva della posizione e la scelta del momento di rendere maggiore una posizione possono essere uno strumento molto prezioso per la gestione dei rischi del trader, in quanto offre l'opportunità di aumentare la dimensione del trade quando la posizione si muove in favore del trader. Lo scaling in è una strategia di entrare in un trade in fasi, piuttosto che aprire la posizione in una sola volta. Ma cosa significa, esattamente?

Immaginiamo di voler aprire 10 lotti su EURUSD. Tuttavia, desideri minimizzare il rischio. Un metodo che puoi impiegare è iniziare aprendo la tua posizione con due lotti e aggiungerne altri mentre la coppia si muove in linea con le tue aspettative. Questo è ciò che chiamiamo "scaling in".

Ci sono due ragioni principali per cui i trader decidono di aprire le proprie posizioni con una frazione del loro capitale. Innanzitutto, riducendo il rischio complessivo di un trade. Scalando impegni solo una parte del capitale all'entrata nella tua posizione lunga o corta. In tal modo, rischi di perdere molto meno denaro se il mercato ti si rivolge contro all'inizio. In secondo luogo, lo scaling consente di scegliere il punto di ingresso migliore per il tuo trade. È molto probabile che l'analisi della situazione attuale del mercato sia corretta, ma non hai scelto il livello più adatto per entrare in una posizione. Il processo di ridimensionamento ti dà il tempo di riconsiderare il livello di ingresso e di valutare la situazione. Anche se hai perso il miglior punto di ingresso, non preoccuparti – lo “scaling in” potrebbe aiutarti a gestire questa situazione.

Ma lo scaling in ha anche i suoi svantaggi. Il punto più debole di questa strategia è che può portare ad un aumento dell'esposizione complessiva del rischio, il che potrebbe avere un impatto negativo sul tuo conto. Ciò potrebbe succedere se i prezzi sono inversi e non hai utilizzato gli ordini di stop loss. Un'improvvisa inversione di prezzo potrebbe essere difficile da sopportare, perché quando cresce la tua posizione, un minimo movimento è sufficiente affinché il profitto o la perdita cambiano più rapidamente. Inoltre, lo “scaling in” può portare ad aprire un trade vicino alla fine del trend attuale. Se un trend è stato stabilito da un po 'di tempo, più tardi entri e maggiore è il rischio che il prezzo sia invertito. Anche per questo è necessaria una gestione prudente della posizione durante l'utilizzo di questa strategia.

Ora che conosci sia i vantaggi che gli svantaggi dello scaling in, vediamo come funziona in pratica. Vediamo il grafico quotidiano dell'oro e immaginiamo che tu abbia deciso di vendere due lotti a 1450 (A). Poi il mercato si è spostato nella direzione prevista, quindi hai deciso di utilizzare il rimbalzo correttivo per fare un’aggiunta alla tua posizione (B). Poi, la mossa di ribasso è stata rafforzata, quindi è stata aggiunta una terza parte al trade (C e D). L'esposizione iniziale era due lotti, ma alla fine è stata quattro volte più grande.

Ciò significa che hai aggiunto al rischio, ma ha anche guadagnato un solido profitto dall’inizio della posizione. Cosa può accadere dopo? Beh, puoi chiudere il trade e mettere al sicuro il tuo profitto. Ma supponiamo che tu abbia analizzato il trade e pensi che valga la pena aggiungere un'altra posizione (E). Come si può vedere, il mercato si inverte e rimbalza vicino a 1400. Ciò significa che non solo 4 su 5 dei tuoi piccoli trade sono andati sott'acqua, ma anche che la perdita potrebbe essere più severa di quanto ci si aspettasse a causa della maggiore esposizione. Ecco perché vale la pena utilizzare gli stop loss per difendere il tuo profitto o per chiudere parte della tua posizione in caso di profitto solido. Questo ci porta anche a una seconda parte di questo articolo: lo scaling out.

Investi i tuoi risparmi in modo intelligente Gli strumenti finanziari che offriamo sono rischiosi. Investi in modo responsabile. Scopri di più

Che cos’è lo scaling out?

Come probabilmente hai indovinato, la scaling out è il processo opposto allo scaling in. Ciò significa che in questa strategia stai chiudendo una parte della posizione nel caso in cui il mercato si muova in linea con le tue aspettative. La riduzione delle posizioni è un altro modo con cui i trader possono prendere un maggior controllo dei loro trade. È anche un importante strumento per una prudente gestione del denaro.

Ma perché fare scale out? La strategia viene utilizzata per raggiungere obiettivi simili a quelli dello scaling in: riduzione dei rischi, messa al sicuro dei profitti e limitazione delle perdite. Chiudere una frazione della tua posizione significa che stai mettendo al sicuro qualche profitto, ma anche lasciando una parte di esso aperta per approfittarne se il prezzo continua a muoversi come volevi. Naturalmente, un aspetto negativo è che se la tendenza continua, il tuo profitto sarà limitato in quanto solo una parte del trade iniziale rimane in gioco. Questo potrebbe scontentare alcuni trader, ma dopo tutto non è così male: un profitto rimane registrato sul tuo conto, il che significa che la tua analisi ha funzionato.

Vediamo il grafico sottostante. Immaginiamo che una posizione corta sia stata aperta a 1650 (A). Un rapido calo che è apparso pochi giorni dopo ha reso questo trade redditizio, quindi hai deciso di chiudere una parte a 1300 (B). Poi un'altra ondata di vendita si è verificata, ma è stata più tranquilla di quella iniziale. Tuttavia, hai chiuso un'altra parte del trade solo per mettere al sicuro il tuo profitto nel caso in cui il mercato si inverta (C). Una stabilizzazione del mercato e una minore volatilità hanno costretto a chiudere la parte rimanente del trade poche settimane più tardi (D). Come si può vedere, un profitto solido è stato bloccato quando il trade si è mosso bene.

Tuttavia, potresti essere un po ' irritato per il fatto che la parte rimanente non è stata chiusa tre quarti dopo, ma c'è un altro lato della moneta. Non sapevi se il mercato sarebbe andato in salita o in discesa. Avresti potuto chiuderlo a meno (E), ma avresti potuto anche chiuderlo ad un prezzo più in alto (F). Tuttavia, grazie allo scaling out, non solo hai registrato un profitto solido dopo il movimento iniziale, ma hai anche fatto un profitto dalla continuazione del trend al ribasso. È così che funziona la strategia e per questo è un approccio popolare alla gestione del posizionamento e del rischio.

Un approccio differente alla gestione dei fondi

Lo scaling in e scaling out sono un differente approccio alla gestione dei fondi. Come abbiamo mostrato in questo articolo, lo scaling out consente di beneficiare della continuazione del trend mentre incameri una parte del tuo profitto. Nel frattempo, lo scaling in consente di entrare nel mercato in un punto migliore, ma riduce anche il rischio iniziale del tuo trade.