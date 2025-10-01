I CFD sono strumenti complessi e presentano un rischio significativo di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. 71% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro a causa delle negoziazioni in CFD con questo fornitore. Valuti se comprende il funzionamento dei CFD e se può permettersi di correre questo alto rischio di perdere il Suo denaro.
A partire dal 1° ottobre 2025, gli Stati Uniti sono ufficialmente entrati in shutdown a causa della mancata approvazione della legge di bilancio da parte del Congresso. Questo blocco temporaneo delle attività governative non essenziali coinvolge circa 800.000 dipendenti federali e ha ripercussioni immediate sull’economia e sui mercati finanziari. In questo articolo vedremo cosa significa uno shutdown, i precedenti nella storia recente, le conseguenze per gli investitori e gli effetti sull’economia reale.
A partire dalla mezzanotte del 1° ottobre 2025 (ora locale), gli Stati Uniti sono ufficialmente entrati in shutdown, la prima volta in sette anni. La causa principale è la mancata approvazione della legge di bilancio annuale da parte del Congresso, che ha bloccato le attività governative non essenziali. Questo evento, che può sembrare una questione puramente politica, ha in realtà ricadute importanti sull’economia e sui mercati finanziari globali.
Secondo le stime, circa 800.000 dipendenti federali sono stati posti in congedo non retribuito, mentre i servizi essenziali, come le forze dell'ordine, i controllori del traffico aereo e i militari, continuano a operare. Tuttavia, l'assenza di stipendi per i lavoratori non essenziali potrebbe ridurre i consumi e influenzare negativamente la fiducia dei consumatori e degli investitori. Il costo economico dello shutdown è stimato tra 10 e 20 miliardi di dollari in termini di PIL.
Lo shutdown rappresenta una sospensione temporanea di alcune attività governative e si verifica quando il Congresso non approva i finanziamenti necessari per le agenzie federali. La natura complessa del sistema politico statunitense rende questo strumento uno degli indicatori più osservati dagli investitori, poiché la sua attivazione può generare incertezze significative sul funzionamento dello Stato e sul comportamento dei mercati
Che cos’è uno shutdown e come funziona
Negli Stati Uniti, l’anno fiscale inizia il 1° ottobre, e il Congresso ha l’obbligo di approvare entro quella data la legge sulla spesa pubblica, che definisce il finanziamento delle attività statali. Se tale approvazione non avviene, scatta il cosiddetto shutdown: molte attività governative considerate non essenziali vengono sospese, mentre quelle ritenute fondamentali continuano a operare regolarmente. Secondo Congress.gov, questa procedura è ormai parte integrante del meccanismo politico e si attiva ogni volta che non si raggiunge un compromesso sulla spesa.
Le attività non essenziali includono, ad esempio, la gestione di musei e parchi nazionali, la sospensione di processi civili, la riduzione dei finanziamenti a piccole imprese e centri di ricerca, e la sospensione di alcune forme di assistenza ai veterani. Il personale coinvolto in queste attività viene generalmente mandato in congedo non retribuito, anche se in passato il Congresso ha spesso disposto il pagamento retroattivo degli stipendi. Come ricordato da Time, questo sistema di “furlough” si ripete puntualmente a ogni crisi di bilancio.
Le attività considerate essenziali – tra cui posta, riscossione dei tributi, assistenza medica, forze di polizia, controllo del traffico aereo e servizi meteorologici – continuano a funzionare. Tuttavia, anche in questi settori, i ritardi e l’aumento della pressione operativa possono avere effetti indiretti sulle operazioni quotidiane e sui mercati. Reuters ha stimato che, nel caso dello shutdown del 2025, circa il 41% dei dipendenti del Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani (HHS), pari a circa 32.460 persone, potrebbe essere messo in congedo non retribuito. Al contrario, il 53% dei dipendenti del Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) e l’86% della FDA continuerebbero a lavorare, garantendo i servizi essenziali.
Gli shutdown nella storia recente
Gli shutdown non sono eventi nuovi nella storia politica americana. Secondo i dati raccolti da Congress.gov, dal 1977 gli Stati Uniti hanno vissuto 20 periodi di interruzione dei servizi federali, di cui 10 ufficialmente registrati come shutdown.
Il più lungo della storia moderna, tra il 2018 e il 2019, durò 34 giorni durante l’amministrazione Trump e generò pesanti ripercussioni: centinaia di migliaia di dipendenti federali furono messi in congedo senza stipendio, parchi nazionali e musei furono chiusi e molti processi amministrativi subirono ritardi. Come ricordato da Time, la paralisi politica creò anche tensioni sui mercati finanziari, mostrando quanto questo tipo di crisi possa influenzare la fiducia degli investitori e la stabilità economica.
La ripetizione di eventi simili nel tempo ha consolidato la percezione dello shutdown come uno strumento di pressione politica. Tuttavia, per il settore finanziario, non si tratta solo di politica: gli effetti sulla liquidità, sui dati economici ufficiali e sulla stabilità dei mercati sono concreti e devono essere monitorati con attenzione.
Perché gli investitori devono monitorare lo shutdown
Per gli investitori, uno shutdown non è un semplice “blocco amministrativo”: rappresenta un evento di mercato che può generare volatilità significativa. Le principali conseguenze includono:
Ritardi nella pubblicazione dei dati economici: come spiegato dal Bureau of Labor Statistics, la sospensione dei servizi può bloccare la diffusione di statistiche fondamentali come quelle sul lavoro, riducendo la trasparenza necessaria per decisioni di investimento informate.
Impatto sulla spesa pubblica: Congress.gov segnala che i ritardi nei finanziamenti alle agenzie federali possono influenzare contratti governativi, pagamenti a imprese private e programmi di assistenza.
Volatilità dei mercati finanziari: secondo Reuters, la sospensione delle attività governative aumenta la percezione di rischio sui mercati azionari, obbligazionari e dei derivati, con movimenti repentini dei prezzi.
Effetti psicologici e politici: la tensione tra i partiti e la percezione di inefficienza governativa influiscono sul sentiment degli investitori, portando spesso a reazioni immediate sui mercati e a una maggiore propensione alla cautela, come evidenziato da Time.
In XTB siamo consapevoli che comprendere eventi come lo shutdown negli Stati Uniti è fondamentale per chi investe sui mercati globali, soprattutto in periodi di alta volatilità come questo. Per questo offriamo contenuti informativi e formativi pensati sia per chi si avvicina per la prima volta agli investimenti sia per chi già opera sui mercati. Che tu voglia analizzare le conseguenze economiche e politiche dello shutdown, monitorare i dati macroeconomici o valutare strategie di investimento in periodi di turbolenza, le risorse diXTB ti aiutano a prendere decisioni informate e consapevoli.
Lo shutdown può avere conseguenze tangibili su più livelli dell’economia statunitense, andando a colpire non solo i dipendenti pubblici, ma anche l’intero sistema produttivo collegato alle attività governative.
Occupazione federale: secondo i dati del Bureau of Economic Analysis, circa l’1,8% dei posti di lavoro negli Stati Uniti è nel settore pubblico federale. In caso di blocco, molti dipendenti vengono posti in congedo non retribuito, con una riduzione immediata del reddito disponibile per milioni di famiglie. Questo può riflettersi in un calo dei consumi, soprattutto in aree con una forte concentrazione di lavoratori federali, come Washington D.C., Virginia e Maryland.
Spesa pubblica: nel 2024 il governo federale ha speso 6,8 trilioni di dollari. Come evidenziato da Congress.gov, un blocco anche temporaneo rallenta l’erogazione di fondi, la firma di contratti e i pagamenti a fornitori e appaltatori. Le conseguenze si estendono quindi alle piccole e medie imprese che dipendono dai contratti pubblici, generando ritardi negli investimenti e possibili difficoltà di liquidità.
Tasso di disoccupazione: ad agosto 2025 il tasso di disoccupazione era del 4,3%. Tuttavia, secondo il Dipartimento del Lavoro, un prolungamento dello shutdown potrebbe far aumentare temporaneamente la disoccupazione, in particolare tra i dipendenti governativi costretti al fermo. Oltre all’impatto diretto, il rischio è che l’incertezza economica e il calo della domanda interna influenzino anche l’occupazione nel settore privato.
In sintesi, più a lungo dura la paralisi del governo, maggiori sono gli effetti a catena sull’economia reale: dal rallentamento della spesa pubblica e privata, fino a un peggioramento della fiducia dei consumatori e degli investitori, con possibili riflessi negativi sulla crescita complessiva del Paese.
Conclusioni
Il possibile shutdown del 1° ottobre 2025 rappresenta un evento critico sia dal punto di vista politico sia economico. Storicamente, questi episodi hanno generato incertezza, ritardi nei dati economici e volatilità finanziaria, impattando investitori, cittadini e imprese. Per chi investe sui mercati americani e globali, è fondamentale monitorare le negoziazioni tra Repubblicani e Democratici e prepararsi a scenari di crisi temporanea.
Investire è rischioso. Investi responsabilmente. Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II).
