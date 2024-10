La storia dell'estrazione dell'oro

Tempo di lettura: 12 minute(s)

Nel corso della lunga storia dei minerali preziosi, quello giallo è stato senza dubbio il minerale più popolare. La scoperta dell'oro è stata un'ombra persistente dello sviluppo delle società umane di molte culture dall'antica età del bronzo all'era moderna da quando è stato utilizzato nei primi civiltà come simbolo di prestigio e per onorare gli dei.

La nascita dell’estrazione dell'oro e il suo utilizzo

L'oro è stato a lungo associato alla ricchezza e al potere, dall'antico Egitto agli Aztechi, alle numerose dinastie cinesi e ai tesori greci e romani. L'oro è servito sia come base per l'economia mondiale moderna sia come mezzo di scambio, come moneta o lingotti e il suo valore è sempre stato una misura della ricchezza.

Il più antico pezzo d'oro, attualmente conosciuto, è stato trovato di recente dagli archeologi vicino a Varna, in Bulgaria, dove l'oro è sempre stato apprezzato per le sue qualità distintive e affascinanti. Questo pezzo di gioielleria in oro antico ha un'età stimata di 6600 anni ed è uno dei pezzi più importanti della scoperta dell'oro nella storia umana fino ad oggi.

La maggior parte dei metalli non può competere con le caratteristiche uniche dell'oro. Grazie alla sua stabilità chimica, questo metallo prezioso è stato uno dei primi metalli ad essere estratto da corsi d'acqua di sabbia e ghiaia, dove esisteva naturalmente in forma pura. L'oro era molto apprezzato nelle prime civiltà per una serie di motivi, tra cui il suo fascino estetico, la resistenza alla corrosione, e la versatilità. Molte culture sapevano anche che i depositi di oro e argento si uniscono ad altri minerali, rendendo questo metallo prezioso il più ricercato.

Le antiche civiltà sembrano aver acquisito oro e argento da una varietà di risorse, ad es. dal Medio Oriente. Le culture antiche apprezzavano l'oro e abbellivano generosamente i loro templi e le loro tombe in rispetto dei loro dei e delle persone importanti.

Forse, la più famosa produzione di oro estratto dall'antichità - nell'antico Egitto - risale al 3100 a.C., durante il periodo predinastico, rendendo gli antichi egizi una delle prime civiltà ad estrarre in modo estensivo il minerale d'oro. Sebbene gli inizi precisi dell'estrazione dell'oro e "l'età dell'oro" nell'Egitto predinastico siano sconosciuti, gli antichi egizi quasi certamente raccolsero oro e argento estratti da depositi alluvionali durante quel periodo.

La tomba di Tutankhamon della XVIII dinastia egizia, scoperta nel 1922 dall'archeologo inglese Howard Carter, è senza dubbio il ritrovamento di oro puro più noto in Egitto (e nella storia). La bara interna di King Tut, che pesa circa 110,4 chilogrammi (243,4 libbre), è uno dei manufatti realizzati in oro massiccio ed era uno dei manufatti più significativi per gli antichi egizi.

Durante l'Impero Romano, l'oro divenne una forma di moneta e fu introdotto l'Aureus ("aurei" - la parola latina significa "d'oro"), una moneta d'oro dell'antica Roma. In origine l'Aureus valeva 25 denari d'argento puro e fu emesso regolarmente dal I secolo a.C. fino all'inizio del IV secolo d.C.

Nel 312 d.C., Costantino il Grande introdusse un'altra moneta d'oro - il Solidus d'oro - nel tentativo di ristabilire la scarsità e la fiducia nella valuta romana che divenne una nuova spina dorsale monetaria in Europa. L'istituzione di un sistema monetario stabile da parte di Costantino, in contrasto con i romani che lo avevano abbandonato, aiutò a gettare le basi affinché l'Impero bizantino diventasse la prossima grande potenza globale. Ma come è stato acquisito tutto l'oro utilizzato per coniare tutte le monete d'oro? Esploriamo ora la storia dell'estrazione dell'oro.

Quali sono i metodi di estrazione dell'oro?

Posizionatore minerario

L'estrazione alluvionale è stata uno dei primi metodi utilizzati per trovare l'oro grezzo. I documenti storici indicano che le prime miniere di estrazione alluvionale su larga scala per l'estrazione dell'oro furono istituite durante l'Impero Romano intorno al 25 a.C. Il processo prevede l'utilizzo dell'acqua come estrazione idraulica per estrarre, spostare, concentrare e recuperare minerali pesanti da depositi di sabbia e ghiaia trovati in depositi alluvionali o alluvionali. L'estrazione nelle miniere di estrazione alluvionale si basa sull'elevata densità dell'oro, che consente ad esso di affondare più velocemente dei minerali silicei più leggeri nell'acqua. Questa tecnica viene utilizzata per estrarre depositi da aree come sabbie aurifere e ghiaia, che si accumulano nei fiumi e nei torrenti quando la corrente rallenta. Le basi dell'estrazione alluvionale sono rimaste sostanzialmente invariate nel tempo, sebbene siano stati compiuti progressi nella tecnologia, inclusa la moderna estrazione idraulica.

Setacciatura (vagliatura) dell'oro

Durante la grande corsa all'oro del XIX secolo, i minatori adottarono il metodo della vagliatura (termine tecnico). Ciò comportava l'aggiunta di una notevole quantità di acqua in un setaccio insieme ad alcune manciate di terra o ciottoli che contenevano oro. Lavando e smistando la ghiaia nel setaccio, il minatore lascia i minerali più pesanti e trattiene invece polvere e pezzi d'oro e pezzi più grandi del metallo prezioso.

Successivamente, i minatori hanno iniziato a utilizzare un dispositivo noto come "rocker box" per estrarre quantità di minerale maggiori di quelle che si potevano ottenere con la vagliatura. Questo metodo, più efficace, prevedeva di versare acqua su ghiaia posta su una piastra di ferro forata. Ciò faceva passare particelle più piccole attraverso i fori e su uno straccio che le distribuiva uniformemente su pezzi rigati di legno o ferro, disposti perpendicolarmente al fondo e ai lati del macchinario. Mentre il materiale si muoveva attraverso il macchinario, l'oro rimaneva intrappolato e poteva essere successivamente estratto.

Miniere a cielo aperto e miniere sotterranee

Con l'aumento della domanda di operazioni su larga scala, i minatori nel Regno Unito hanno iniziato a utilizzare metodi di perforazione e brillamento per rompere "banchi" di roccia vicino alla superficie della terra e trasportare pezzi più piccoli contenenti minerale per un'ulteriore separazione dalla roccia di scarto. Al giorno d'oggi, le moderne miniere d'oro a cielo aperto coprono una vasta area e utilizzano immense attrezzature minerarie. L'estrazione a cielo aperto è attualmente uno dei metodi più comunemente utilizzati per l'estrazione dell'oro e la ricerca di altri metalli.

Se un giacimento di minerale si trova molto al di sotto della superficie, richiedendo il movimento di una notevole quantità di roccia o rifiuti, devono essere impiegate altre tecniche, ma ciò può comportare un aumento dei prezzi dell'oro. L'estrazione sotterranea è più costosa dell'estrazione a cielo aperto e richiede attrezzature specializzate che dipendono dalla geometria del giacimento (dimensioni, forma e direzione), dal grado di mineralizzazione, dalla resistenza dei componenti rocciosi e dalla profondità del deposito .

Produzione di oro artificiale

È interessante notare che la produzione di oro nei laboratori è possibile. Inoltre, l'oro artificiale può essere creato da altri elementi. Tuttavia, questo processo comporta reazioni nucleari ed è così costoso che attualmente non è redditizio vendere l'oro creato da altri elementi. Tipicamente, l'oro è prodotto da altri metalli - solitamente platino, che ha un protone in meno rispetto all'oro, o dal mercurio, che ha un protone in più rispetto all'oro.

Bombardando un nucleo di platino o mercurio con neutroni, è possibile eliminare o aggiungere un neutrone, il che può provocare l'oro attraverso il decadimento radioattivo naturale. Va notato che gran parte dell'oro creato da altri elementi è radioattivo, il che rappresenta un pericolo per l'uomo e non può essere venduto commercialmente. Inoltre, dopo alcuni giorni di decadimento radioattivo, l'oro radioattivo non è più oro e si trasforma nuovamente in altri metalli. Per mantenere l'integrità dell'oro, sono necessari un reattore nucleare e la decontaminazione chimica del metallo radioattivo.

Sulla base di questo processo, è evidente che la creazione di oro non radioattivo costa molto di più di quanto si può guadagnare dalla vendita, ad es. i lingotti d'oro. Pertanto, la creazione di oro da altri elementi è attualmente un costoso esperimento di laboratorio e non un'attività commerciale pratica. Forse i progressi tecnologici finiranno per rendere la creazione di oro nei reattori nucleari o - forse - nei reattori a fusione un'impresa economica redditizia.

Fatti interessanti sull'estrazione dell'oro

Dove si trova l'oro?

L'oro moderno può essere presente come grandi depositi d'oro noti come filoni, o vene, nella roccia fratturata. Può anche essere disperso all'interno della crosta terrestre. La maggior parte delle vene auree si formano quando i fluidi riscaldati circolano attraverso le rocce aurifere, raccogliendo l'oro e concentrandolo in nuove posizioni nella crosta. Le differenze chimiche nei fluidi e nelle rocce, così come le differenze fisiche nelle rocce, creano molti tipi diversi di vene.

È molto probabile che l'oro venga trovato insieme ad altri minerali preziosi, come il quarzo e l'argento. Molte compagnie minerarie che vendono oro e argento di solito vendono anche gli altri minerali.

L'oro si trova anche in piccoli corsi d'acqua che hanno attraversato queste formazioni rocciose e minerali. Quando la corrente è abbastanza forte, l'acqua trasporta pezzi d'oro, spesso indicati come piccole pepite o scaglie, lungo il percorso. Man mano che l'oro viene trasportato lungo il corso d'acqua, i pezzi si depositano sul letto del fiume e alla fine vengono ricoperti di terra e sabbia.

Le più grandi miniere d'oro e depositi d'oro del mondo

I più grandi giacimenti d'oro del mondo

Le più grandi miniere d'oro del mondo

Dov'è la miniera d'oro più profonda del mondo?

La miniera d'oro Mponeng di AngloGold Ashanti, situata a sud-ovest di Johannesburg in Sudafrica, è attualmente la miniera d'oro più profonda del mondo. La profondità operativa nella miniera di Mponeng sarà al di sotto della superficie entro la fine del 2018. Si prevede che le espansioni in corso estendano ulteriormente la profondità operativa a ca. 4,3 km. Questa miniera sotterranea utilizza un metodo di estrazione a griglia sequenziale. Il processo di scavo del pozzo a Mponeng è iniziato nel 1981, mentre il complesso dell'impianto dell'oro e i pozzi sono stati commissionati nel 1986.

Che aspetto ha l'oro grezzo?

L’oro grezzo filtrato appare di colore giallo e luminoso. Se sospetti che sia d'oro, tieni la mano tra esso e il sole per creare ombra sull'oro. Se sembra ancora brillante nel setaccio, ci sono buone probabilità che sia oro vero. L'oro grezzo ha una consistenza liscia ma irregolare, causata dal rotolio attraverso fiumi e torrenti. Comparato a pietre di simili dimensioni, l'oro vero risulta notevolmente più pesante.

Come riconoscere l'oro falso?

Fai attenzione ai fiocchi di "oro falso" - ossia la pirite di ferro. Quest’ultimo si sgretola facilmente quando lo graffi con un'unghia nel setaccio d'oro. Le pepite d'oro o le scaglie d'oro hanno una superficie lucida che luccica mentre viene attorcigliata alla luce, ma non brilla. L'oro degli stolti brilla solamente riflettendo la luce e creando un effetto scintillante nella padella.

Corsa all'oro - storia e fatti

La corsa all'oro, nota anche come “febbre dell'oro”, si verifica quando una scoperta dell'oro, a volte accompagnata da altri minerali preziosi, porta a un'ondata di minatori che sperano di diventare ricchi. In passato, alcuni individui sono stati in grado di accumulare fortune sostanziali e mercanti e strutture di trasporto hanno ottenuto vantaggi significativi. L'aumento dell'offerta mondiale di oro derivante da queste corse ha alimentato il commercio e gli investimenti globali. Gli storici hanno ampiamente documentato la migrazione di massa, il commercio, la colonizzazione e l'impatto ambientale associati alla corsa all'oro, in particolare a quella del XIX secolo.

La scoperta dell'oro a Sutter's Mill in California nel 1848 ha scatenato il più grande afflusso improvviso di persone che cercavano di estrarre ed estrarre oro da una particolare area della storia (la cosiddetta California Gold Rush), con persone provenienti da tutto il mondo, conosciute come “forty-niner”, che si riversano in California. Questa corsa portò al rapido insediamento della California da parte degli americani e alla sua ammissione al sindacato nel 1850.

La corsa all'oro di Porcupine nell'area di Timmins, nell'Ontario, è stata la corsa all'oro di maggior successo nel Nord America, richiedendo operazioni minerarie più sostanziali e attrezzature costose per acquisire l'oro scoperto rispetto ad altre corse. Sebbene abbia raggiunto il picco negli anni '40 e '50, è ancora attivo oggi e ha prodotto oltre 200 milioni di once d'oro, rendendolo sede di alcuni dei più grandi depositi d'oro del mondo dei giorni nostri. Altre significative corse all'oro si sono verificate nel XIX secolo in paesi come Australia, Nuova Zelanda, Brasile, Cile, Sudafrica e Canada.

Il futuro dell'estrazione dell'oro

La NASA afferma che l'oro è una "risorsa strategica critica" nello spazio. Molti satelliti trasportano fogli di mylar rivestiti d'oro per proteggerli dal calore solare. Nel frattempo, un sottile strato d'oro sulla visiera del casco di un astronauta permette di deviare la radiazione solare. La microelettronica satellitare che trasmette dati in tutto il mondo dipende dai componenti in oro per garantire prestazioni affidabili, resistenti alla corrosione e prive di elettricità statica, afferma la NASA.

Eldorado dello spazio?

A quanto pare, esiste un colossale asteroide contenente una grande percentuale di oro e altri metalli rari. L'asteroide Psiche - situato tra Marte e Giove - a differenza della maggior parte degli asteroidi rocciosi e ghiacciati è pieno di altri minerali metallici, tra cui oro, ferro e nichel. Il valore stimato di tutto quel metallo è di circa $ 700 quintilioni. Se quella ricchezza fosse condivisa tra tutti i 7,6 miliardi di terrestri, ogni individuo riceverebbe circa 92 miliardi di dollari.

Un veicolo spaziale senza equipaggio della NASA dovrebbe dirigersi verso Psiche alla fine del 2023 per indagare sull'asteroide, che misura circa 140 miglia di diametro ed è uno degli oggetti più significativi nella regione della cintura degli asteroidi dello spazio. Tuttavia, gli esperti avvertono che potremmo essere lontani decenni dall'estrazione di oro e altri metalli rari nello spazio perché la scienza e la tecnologia non sono ancora completamente sviluppate.

Tornare sulla Luna

In una missione della NASA del 2009, un razzo si è schiantato sulla Luna e un secondo veicolo spaziale ha analizzato l'esplosione, rivelando che la superficie lunare contiene una varietà di elementi, tra cui oro, argento e mercurio. Tuttavia, l'esplorazione dello spazio sarà una nuova era nell'estrazione di metalli preziosi per la produzione futura di "oro spaziale". Non solo per gli Stati Uniti, ma anche per molti altri paesi.