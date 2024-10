Tempo di lettura: 7 minute(s)

Una tendenza chiave nel rally azionario attuale è l'ottimismo per le tecnologie di intelligenza artificiale, che sta spingendo al rialzo i titoli tecnologici. Le infrastrutture AI stanno crescendo rapidamente, grazie alla domanda da parte di data center ed imprese. Secondo Polaris Market Research, il mercato raggiungerà i 197,39 miliardi di dollari entro il 2030, con un tasso di crescita annuale composto del 27,6%. Nvidia, Microsoft e Amazon stanno ottenendo grandi profitti da questa rivoluzione tecnologica. Tuttavia, i recenti rapporti sugli utili hanno sollevato preoccupazioni sulla valutazione attuale di Super Micro Computer, un'azienda leader nei sistemi server e di storage di fascia alta, che è cresciuta di oltre il 1.100% nell'ultimo anno. Nonostante ciò, Super Micro è ben posizionata per sfruttare l'opportunità nell'ambito dell'intelligenza artificiale, essendo il terzo fornitore di server al mondo con una quota di mercato del 5%. L'aumento degli acquisti di server ad alte prestazioni è dovuto a diversi fattori, tra cui il boom dei data center aziendali, il cloud computing, l'edge computing, il lancio delle reti 5G e il campo in crescita dell'intelligenza artificiale.

Cos'è Super Micro Computer Inc e perché sta avendo così tanto successo?

Super Micro Computer, Inc. (Supermicro) è una multinazionale americana specializzata in hardware per computer, in particolare soluzioni server. Fondata nel 1993 da Charles Liang, un imprenditore taiwanese-americano, l'azienda inizialmente si è concentrata sulla produzione di schede madri, ma ha ampliato la propria linea di prodotti per includere sistemi server, chassis, alimentatori, apparecchiature di rete e soluzioni di archiviazione. Attualmente Super Micro è un produttore leader di server per data center, cloud computing, IT aziendale, applicazioni per big data e calcolo ad alte prestazioni (HPC). Con le sue piattaforme hardware-software integrate, l’azienda consente ai clienti di implementare ed eseguire applicazioni AI in modo più rapido ed efficiente. Super Micro si distingue per la sua esperienza nel raffreddamento a liquido per i rack dei server. Questa tecnologia è particolarmente adatta alle crescenti esigenze dell'hardware AI. Il raffreddamento a liquido, rispetto al tradizionale raffreddamento ad aria, è in grado di rimuovere in modo più efficiente il calore dai server densamente popolati, rendendo Super Micro una scelta ideale per ambienti informatici ad alte prestazioni come l'intelligenza artificiale.

Quando entrerà nell'indice S&P 500?

SMCI entrerà a far parte dell' S&P 500 il 18 marzo 2024, questo evento rappresenta una grande vittoria per Supermicro. La notizia ha spinto il prezzo delle azioni a un guadagno del 18% in una sola sessione. L’inclusione nell’S&P 500 comporta due vantaggi chiave per Super Micro.

In primo luogo, funge da conferma simbolica della posizione dell'azienda come attore principale nell'economia attuale. Questo status simbolico potrebbe attrarre uno spettro più ampio di investitori, il che potrebbe portare ad un potenziale aumento nell’ acquisto di azioni. Ad esempio, gli investitori avversi al rischio potrebbero trovare conforto nella scelta di una società tecnologica che soddisfi i criteri di adesione all’S&P 500.

In secondo luogo, i gestori di fondi responsabili della supervisione dei portafogli che rispecchiano l’indice S&P 500 dovranno acquisire azioni Super Micro per allinearsi accuratamente alla composizione dell’indice. Questa dinamica potrebbe generare uno slancio positivo poiché questi investitori accumulano azioni della società tecnologica e la loro inclinazione a conservare queste azioni può contribuire alla stabilità del valore delle azioni di Super Micro.

Qual è la performance di Super Micro Computer Inc (SMCI)?

La società ha avuto la sua offerta pubblica iniziale nel 2007, quando SMCI è stata quotata in borsa a 8 dollari. Attualmente le sue azioni vengono scambiate a circa 1.163,00 dollari.

Super Micro inizialmente passò inosservata dopo offerta pubblica iniziale, apparendo come un piccolo attore nel mercato dei server. Tuttavia, l'azienda ha stabilito con successo una posizione specializzata costruendo server su misura per incarichi impegnativi, noti per le loro elevate prestazioni ed efficienza.

Secondo Reuters la società ha venduto 6,4 milioni di azioni, e gli azionisti venditori ne hanno offerti 1,6 milioni, conferendo alla società una capitalizzazione di mercato iniziale di 229 milioni di dollari. La capitalizzazione di mercato della società ammonta a 65,47 miliardi di dollari in data marzo 2024.

La società ora opera sul Nasdaq con il simbolo “SMCI”

La valutazione di Super Micro Computer, Inc. è aumentata notevolmente quest'anno, con il prezzo delle sue azioni che ora è scambiato a 53 volte le stime degli utili futuri, rispetto a solo 15 all'inizio del 2024.

Sebbene a prima vista il titolo possa sembrare relativamente costoso, è importante considerare il potenziale a lungo termine nel campo dell'intelligenza artificiale. La valutazione attuale tiene conto delle proiezioni degli utili per il prossimo anno, ma potrebbe non riflettere appieno il potenziale di guadagno nel futuro più lontano.

Le entrate di Super Micro hanno registrato un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 17% dall'anno fiscale 2007 all'anno fiscale 2020 (concluso a giugno 2020). Successivamente, nel periodo compreso tra l'anno fiscale 2020 e l'anno fiscale 2023, il ritmo di crescita dei ricavi è aumentato, raggiungendo un CAGR triennale del 29%, trainato dall'espansione del settore dell'intelligenza artificiale (AI).

Per soddisfare questa crescente domanda, Super Micro sfrutta la sua partnership con Nvidia, leader nelle GPU ad alte prestazioni cruciali per l'elaborazione dell'intelligenza artificiale. Numerose piattaforme di intelligenza artificiale leader in tutto il mondo, come ChatGPT di OpenAI, si affidano alle GPU di Nvidia per gestire complesse operazioni di intelligenza artificiale. Questa collaborazione consente a Super Micro di produrre server AI preconfigurati ottimizzati per affrontare compiti AI complessi. L'espansione di questo mercato ha portato numerose aziende a investire nei server AI già pronti di Super Micro. Attualmente, l'azienda distribuisce i suoi server premium a oltre 1.000 clienti in più di 100 paesi.

Questo alimenta le loro impressionanti proiezioni di crescita, con ricavi attesi in aumento del 33%-47% nell'anno fiscale 2024. Come evidenziato dal CEO Charles Liang nell'ultimo rapporto trimestrale, il mercato sta sperimentando "una domanda senza precedenti di intelligenza artificiale e altre applicazioni avanzate che richiedono soluzioni su larga scala ottimizzate".



Fonte: XStation

Guadagni

Come riportato sul sito dell’azienda, Super Micro Computer, Inc. ha recentemente raggiunto un risultato straordinario, superando per la prima volta i 3 miliardi di dollari di fatturato in un trimestre. Questo è un record impressionante, considerando che solo tre anni fa l'intero fatturato annuale dell'azienda era inferiore a questa cifra. L'azienda è estremamente ottimista sulle prospettive future, con previsioni che indicano un aumento dei ricavi dell'anno fiscale di circa il 100%, raggiungendo oltre 14 miliardi di dollari. Gli analisti suggeriscono che questa crescita esplosiva potrebbe essere solo l'inizio di un periodo di grande successo per Super Micro.

Punti salienti del secondo trimestre dell'anno fiscale 2024

Vendite nette pari a 3,66 miliardi di dollari rispetto a 2,12 miliardi di dollari nel primo trimestre dell’anno fiscale 2024 e 1,80 miliardi di dollari nello stesso trimestre dello scorso anno.

Margine lordo del 15,4% rispetto al 16,7% nel primo trimestre dell’anno fiscale 2024 e al 18,7% nello stesso trimestre dello scorso anno.

Utile netto di 296 milioni di dollari rispetto a 157 milioni di dollari nel primo trimestre dell’anno fiscale 2024 e 176 milioni di dollari nello stesso trimestre dello scorso anno.

Utile netto diluito per azione ordinaria di 5,10 dollari rispetto a 2,75 dollari nel primo trimestre dell’anno fiscale 2024 e 3,14 dollari nello stesso trimestre dello scorso anno.

Utile netto diluito non GAAP per azione ordinaria di 5,59 dollari rispetto a 3,43 dollari nel primo trimestre dell’anno fiscale 2024 e 3,26 dollari nello stesso trimestre dello scorso anno.

Per il terzo trimestre dell'anno fiscale 2024, che termina il 31 marzo 2024, Super Micro Computer, Inc. prevede un fatturato netto compreso tra 3,7 e 4,1 miliardi di dollari. L'utile netto GAAP per azione diluita è previsto tra 4,79 e 5,64 dollari, mentre l'utile netto non GAAP per azione diluita è previsto tra 5,20 e 6,01 dollari. Queste proiezioni tengono conto di un'aliquota fiscale di circa il 13,8% per l'utile netto GAAP e il 15,8% per l'utile netto non GAAP, e di un conteggio di azioni completamente diluite di 60,1 milioni per il GAAP e 61,0 milioni per il non GAAP. Le prospettive per il terzo trimestre includono anche circa 28 milioni di dollari di compensi attesi basati su azioni, al netto degli effetti fiscali di 14 milioni di dollari, che sono esclusi dall'utile netto non GAAP per azione diluita.

Conclusioni

In conclusione, Super Micro Computer, Inc. rimane un investimento interessante grazie alle sue promettenti prospettive a lungo termine e alla convinzione che la domanda di intelligenza artificiale sia ancora nelle fasi iniziali. Secondo le previsioni, il mercato dell'intelligenza artificiale potrebbe superare i mille miliardi di dollari entro la fine del decennio.

L'azienda ha subito una notevole evoluzione, raggiungendo traguardi significativi e registrando una sostanziale crescita dei ricavi. Dal raggiungimento del primo trimestre da 3 miliardi di dollari alla previsione di un raddoppio dei ricavi nell'anno fiscale in corso, il percorso di Super Micro dimostra la sua posizione di attore formidabile nel settore tecnologico.

Tuttavia, è importante riconoscere i potenziali rischi associati agli investimenti. La volatilità del mercato, i cambiamenti normativi e la concorrenza nel settore sono fattori che potrebbero influire sui risultati degli investimenti. Pertanto, è fondamentale che gli individui si informino approfonditamente sulla società e sulle condizioni di mercato prima di prendere qualsiasi decisione di investimento. Nonostante questi rischi, con le sue soluzioni innovative e le opportunità di mercato in espansione, Super Micro sembra essere ben posizionata per un successo continuo, suggerendo un futuro promettente.