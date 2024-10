Mercato delle emissioni - Come investire in CO2 di Carbonio?

Tempo di lettura: 19 minute(s)

I contratti sulle emissioni di CO2 sono stati negoziati per molto tempo, ma nessuno si aspettava un tale aumento di popolarità tra gli investitori al dettaglio. Nel frattempo, la crisi energetica fa ben sperare per il proseguimento di questa tendenza.

Paesi e regioni di tutto il mondo stanno sviluppando schemi di scambio di emissioni di carbonio come un modo per dare un prezzo alle emissioni di gas serra. Tali sistemi di scambio di emissioni sono attualmente operativi in ​​Europa, Nord America e parti dell'Asia e sono in fase di valutazione per un'eventuale introduzione in tutto il mondo.

Data la difficoltà di raggiungere un accordo sulle misure di mitigazione del cambiamento climatico nei negoziati internazionali, è chiaro che lo slancio si sia spostato dal livello internazionale al livello degli Stati nazionali e delle regioni più piccole.

Dinamiche particolarmente forti sono evidenti nelle economie in rapido sviluppo dove sono in discussione o sono già stati stabiliti nuovi schemi di scambio di emissioni in Cina, India, Corea del Sud e persino Brasile. A livello globale, 39 giurisdizioni nazionali e 23 giurisdizioni subnazionali hanno implementato o pianificato di implementare strumenti di determinazione del prezzo del carbonio, inclusi schemi di scambio di emissioni e tasse.

Il più grande mercato mondiale delle emissioni di carbonio è il sistema europeo di scambio di quote di emissioni (EU ETS) e nel seguente articolo delineeremo cos'è l'EU ETS e come si presenta lo scambio di emissioni di carbonio.

Che cos'è l'ETS dell'UE?

Il sistema di scambio di quote di emissione dell'Unione europea, o in breve EU ETS, è uno strumento per ridurre le emissioni di gas serra.

Il sistema di scambio di quote di emissioni dell'Unione europea (EU ETS) è il primo e finora più grande sistema di "cap-and-trade" al mondo per la riduzione delle emissioni di CO2 nell'atmosfera. Il sistema è progettato per aiutare l'Unione Europea a raggiungere i suoi obiettivi di riduzione di CO2 promuovendo la riduzione delle emissioni in modo conveniente ed economicamente efficiente per le imprese, gli stati e altre entità economiche. EU ETS è uno degli strumenti di decarbonizzazione e lotta ai cambiamenti climatici osservati, sfavorevoli per la Terra.

Le caratteristiche principali dell'EU ETS sono il limite di emissione, ovvero il limite massimo di quantità, e lo scambio di quote di emissione dell'UE (EUA). Il cap garantisce che le emissioni totali siano mantenute a un livello predeterminato (non possono aumentare finché il cap è valido). Gli impianti soggetti al cap devono cedere EUA (European Union Allowances) per ogni tonnellata di CO2 equivalente emessa in atmosfera durante l'anno.

Gli EUA sono assegnati gratuitamente o messi all'asta. Il sistema commerciale offre flessibilità alle società coperte in quanto possono scegliere di agire o acquistare EUA a seconda del prezzo EUA che offre l'opportunità di fare trading.

In questo modo sono incoraggiati ad agire coloro che emettono CO2 i cui costi di abbattimento sono inferiori al prezzo. D'altra parte, coloro che emettono CO2 ad alti costi di abbattimento possono acquistare EUA e posticipare le proprie azioni, soddisfacendo così i requisiti GHG dell'Unione Europea a un prezzo più basso di quanto sarebbero in grado di fare se tutti gli emettitori avessero gli stessi vincoli.

Per tracciare accuratamente gli EUA, i partecipanti EU ETS devono aprire un conto speciale con l'Unione Europea. Qualsiasi titolare di tale account può acquistare e vendere EUA indipendentemente dal fatto che siano coperti o meno dall'EU ETS. Il trading non richiede intermediari e può essere svolto direttamente da acquirenti e venditori tramite borse organizzate o tramite intermediari.

Analizziamo e comprendiamo le ultime tendenze dell'economia ed è per questo che forniamo trading con leva di CFD EUA sulla nostra piattaforma proprietaria xStation.

“Fit for 55”

L'inasprimento dell'obiettivo generale delle emissioni dell'UE a una riduzione del -55% rispetto al 1990 nell'ambito del Green Deal europeo richiede un inasprimento dell'attuale obiettivo di riduzione dell'ETS dell'UE per il 2030 a -43% rispetto al 2005.

La Commissione europea propone nel suo pacchetto "Fit for 55" di aumentare l'obiettivo di riduzione dell'ETS dell'UE per il 2030 a -61% rispetto al 2005.

Un obiettivo ETS UE così restrittivo aumenterà ulteriormente la carenza di EUA e quindi i prezzi EUA. Studi di modellizzazione stimano i prezzi del carbone nell'intervallo 90-130 euro/tCO2 per il 2030.

La Commissione europea propone inoltre di includere le emissioni del trasporto marittimo nell'ETS dell'UE. Ionltre, nel suo pacchetto Fit for 55, la Commissione europea ha proposto un sistema di scambio di emissioni completamente nuovo per la distribuzione del carburante nei trasporti stradali e negli edifici.

Questo sistema funzionerà indipendentemente dall'ETS dell'UE e dovrebbe iniziare a funzionare nel 2025, con un limite di emissioni che sarà fissato a partire dal 2026. Inoltre, questo nuovo sistema a monte regolerà i fornitori di carburante.

Il cap del nuovo ETS sarà abbassato ogni anno per ottenere una riduzione delle emissioni del 43% nel 2030 rispetto al 2005. Il 25% delle entrate del nuovo sistema di scambio andrà al Social Climate Fund, dove sarà investito in energia efficienza negli edifici, trasporti puliti e può anche essere utilizzato per aiutare direttamente le famiglie alle prese con costi più elevati per la benzina o il riscaldamento.

Alcuni membri dell'UE temono che la piena attuazione del programma "Fit for 55” possa comportare prezzi più elevati per: diritti di emissione, biglietti aerei, elettricità, riscaldamento (gas, carbone), combustibili (benzina, petrolio) e trasporti. L'aumento dei prezzi in questi settori potrebbe interessare molti settori.

La misurazione dell'emissione totale di carbonio non fornisce sempre il quadro più accurato del contributo di un paese, se non si considera la popolazione di thjeri.

Anche se la Cina è l'emettitore più alto di CO2, l'americano medio è responsabile della produzione di tonnellate di CO2 a persona rispetto alle tonnellate di un cittadino cinese.

La storia dell'EU ETS

Le origini dell'EU ETS risalgono al 1992, quando 180 paesi hanno deciso di evitare il raggiungimento di livelli pericolosi di riscaldamento globale causato dall'uomo e hanno firmato la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC). Nel 1997 è stato istituito il Protocollo di Kyoto, che ha introdotto due principi necessari per l'istituzione dell'EU ETS.

Il protocollo includeva obiettivi di emissione quantitativa assoluta per i paesi industrializzati e una serie di cosiddetti meccanismi flessibili che consentivano lo scambio di crediti di emissione tra paesi nell'ambito del sistema internazionale di scambio di quote di emissione.

All’epoca, diversi paesi stavano introducendo politiche nazionali di riduzione delle emissioni (come il sostegno alle energie rinnovabili), ma altri stavano aspettando l'introduzione di politiche e misure comuni e coordinate in tutta l'UE. La Commissione europea ha quindi iniziato a lavorare su una proposta per un sistema di scambio di quote di emissione dell'UE per affrontare le emissioni dei settori chiave dell'economia: energia e industria.

Come risultato di queste considerazioni, l'EU ETS è stato stabilito come una delle misure politiche chiave per raggiungere gli obiettivi climatici fissati dal Protocollo di Kyoto. Attualmente copre 28 Stati membri e dal 2008 anche Islanda, Liechtenstein e Norvegia.

L'EU ETS è organizzato in periodi di scambio, di cui quattro sono attualmente fissi e altri seguiranno.

2005-2007

Il Parlamento europeo ha adottato la legge che istituisce l'EU ETS nell'ottobre 2003. La prima fase dell'EU ETS è stata una fase iniziale concepita per testare il sistema. Gli Stati membri erano liberi di decidere quante quote dell'Unione europea (EUA) assegnare in totale e quante a ciascun impianto nel loro territorio, preparando piani nazionali di assegnazione. Quasi tutti gli EUA sono stati assegnati gratuitamente e si basavano su emissioni storiche. In questa fase sono state coperte le emissioni di CO2 degli impianti per la produzione di energia elettrica e calore e nei settori industriali ad alta intensità energetica come ferro, acciaio, cemento, raffinazione del petrolio, ecc. La sanzione inflitta alle imprese per il mancato rispetto dei vincoli è stata di 40 euro per tonnellata di CO2.

Questa fase iniziale è riuscita a stabilire un prezzo per EUA, libero scambio in tutta l'UE e un'infrastruttura per il monitoraggio, la comunicazione e la verifica (MRV) delle emissioni effettive degli impianti coperti. L'ETS ha ridotto circa 200 milioni di tonnellate di CO2, ovvero il 3% delle emissioni totali verificate, a costi di transazione nominali. Nel primo anno di funzionamento del sistema, le autorità di regolamentazione hanno concluso che troppi EUA erano stati assegnati alle aziende, il che ha portato a un'offerta eccessiva di EUA. La conseguenza è stata un calo del loro prezzo, che alla fine è sceso a zero.

2008-2012

Questo periodo era direttamente correlato al precedente periodo di impegno ai sensi del Protocollo di Kyoto. L'UE ha imposto un rigoroso limite alle emissioni riducendo la quantità totale di EUA di quasi il 7% rispetto al 2005. L'ambito è stato modificato per includere il protossido di azoto dalla produzione di acido nitrico nei paesi membri. Dal 2012, il programma ha coperto anche i voli all'interno dei paesi ETS dell'UE. Fino al 10% delle quote potrebbe essere messo all'asta dagli Stati membri invece dell'assegnazione gratuita. La sanzione per inadempienza è aumentata a 100 euro per tonnellata di CO2. Le aziende sono state autorizzate ad utilizzare i crediti del meccanismo di sviluppo pulito e dell'attuazione congiunta del protocollo di Kyoto, che hanno portato a un totale di quasi 1,5 miliardi di tonnellate di crediti equivalenti a CO2 sul mercato. La mossa è stata progettata per offrire alle aziende opzioni di mitigazione convenienti e ha reso l'ETS dell'UE uno dei principali motori del mercato internazionale delle emissioni.

La crisi economica del 2008 ha indotto le aziende dell'UE a ridurre le proprie emissioni, il che ha portato ancora una volta ad un grande surplus di quote EUA e ancora una volta ha portato il prezzo a scendere da 30 € a meno di 7 €.

2013-2020

La Commissione Europea ha rivisto l'EU ETS per l'attuazione della terza fase. C'erano molte ragioni per i cambiamenti.

Il calo dei prezzi EUA nella seconda fase ha minato in modo significativo la credibilità dell'EU ETS. In secondo luogo, l'ETS dell'UE non ha portato a trasformazioni o spostamenti significativi verso i settori delle energie rinnovabili o le tecnologie a basse emissioni di carbonio nella misura prevista.

Terzo, il sistema ha dimostrato di essere inefficiente in termini di costi. Il sistema è stato anche oggetto di frode in diverse occasioni. Per affrontare le debolezze del sistema, le modifiche introdotte in questa fase comprendono, in particolare, un tetto massimo di emissioni applicato uniformemente in tutta l'UE per raggiungere l'obiettivo di riduzione dei gas a effetto serra in modo più efficace. Il cap sta diminuendo dell'1,74% all'anno, nel 2020 ha ridotto le emissioni del 21% rispetto al 2005

Il metodo di allocazione principale è stato modificato in vendite sul mercato. Le piattaforme di scambio per l'EU ETS sono disponibili per tutti i paesi che partecipano al sistema. Il processo di vendita all'asta è supervisionato dal regolamento sulle aste ETS dell'UE per garantire che siano condotte in modo trasparente e regolamentato. La direttiva ETS dell'UE rivista stabilisce che le aste devono soddisfare criteri quali prevedibilità, efficacia in termini di costi e accesso equo alle aste e accesso simultaneo alle informazioni pertinenti per tutti gli operatori.

L'assegnazione gratuita si applica agli impianti industriali diversi dalla produzione di elettricità basata su parametri di riferimento (BM). L'indice BM determina il numero di quote EUA gratuite in base alla produzione (o input) dell'impianto. C'è un BM per ogni prodotto, ad es. per acciaio, cemento e calce. Questo livello sarà ridotto ogni anno. Le industrie a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio ricevono un'allocazione del 100% per tutto il periodo di scambio.

Investi i tuoi risparmi in modo intelligente Gli strumenti finanziari che offriamo sono rischiosi. Investi in modo responsabile. Scopri di più

La sfida principale nell'ultimo periodo di scambio è stata l'eccedenza di quote EUA riportate dal 2008 al 2012, che ha portato al calo dei prezzi EUA. Per questo l'Unione Europea ha deciso di posticipare l'asta di 900 milioni di EUA alla fine del periodo di scambio (il cosiddetto controverso backloading). La Commissione Europea ha proposto l'introduzione di una riserva stabilizzatrice del mercato nel prossimo periodo di scambio, che dovrebbe bilanciare domanda e offerta adeguando le dimensioni dell'asta.

fonte: https://caneurope.org

Come avviare il trading di CFD sulle emissioni?

Il trading di CO2 è disponibile nella nostra piattaforma di trading xStation e puoi iniziare il tuo trading di emissioni di carbonio, stipulando transazioni CFD (contratto per differenze) sullo strumento EMISS e utilizzando la leva

Negoziando contratti di emissione puoi trarre vantaggio dalla volatilità del mercato e aprire posizioni durante movimenti di prezzo molto rapidi. La leva è molto rischiosa, ma può moltiplicare i profitti di un day trader. Il trading di CFD su EMISS è dedicato ai trader attivi che amano il rischio e la volatilità dei prezzi.

Grazie alla leva 1:5, ti servirà solo un margine del 20% per aprire una posizione. Ad esempio utilizzando 1000 USD aprirai un contratto del valore di 5 000 USD. A causa degli strumenti CFD con leva finanziaria, anche le entrate potenziali della posizione possono essere elevate, ma anche la perdita potenziale è probabilmente maggiore di conseguenza.

Se vuoi saperne di più sui CFD e sulla leva finanziaria, puoi leggere le informazioni qui

Il trading di CFD su VOLX è speculativo e per i trader attivi solo le fluttuazioni dei prezzi contano su questo strumento. Questo tipo di contratto è un accordo finanziario che paga la differenza di prezzo di regolamento tra transazione aperta e chiusa senza alcuna consegna fisica dello strumento negoziato.

Il trading VIX su VOLX offre ai trader l'opportunità di aprire posizioni short e long. Le posizioni corte offrono ai trader l'opportunità di realizzare profitti quando il prezzo di VOLX sta scendendo.

Il trading online ti permette di fare trading su VOLX senza uscire di casa, con zero commissioni e spread bassi. Anche grazie alla liquidità del mercato VOLX puoi chiudere la tua posizione con un clic del mouse in qualsiasi momento quando il mercato è aperto.

Questo è il motivo per cui il trading di contratti VOLX presenta alcuni vantaggi: il trading di VOLX CFD offre ai trader l'opportunità di aprire posizioni short e long. Le posizioni short offrono ai trader l'opportunità di realizzare profitti quando i prezzi dei contratti scendono. Ma è importante non dimenticare il rischio che si corre durante il trading con la leva. La volatilità di VOLX può essere uno svantaggio per alcuni trader.

Negoziando contratti di emissione puoi trarre vantaggio dalla volatilità del mercato e aprire posizioni durante movimenti di prezzo molto rapidi se sei un investitore propenso al rischio. La leva è uno strumento ad alto rischio, ma può moltiplicare i profitti di un day trader.

Le uniche commissioni che devi sostenere in questo caso sono lo spread (la differenza tra il prezzo di acquisto ASK e il prezzo di vendita BID) e i punti swap. Lo spread è molto piccolo e costa centesimi a seconda delle dimensioni della posizione. I punti swap sono i costi che il broker sostiene quando finanzia posizioni con leva; gli swap vengono addebitati giornalmente sulla posizione aperta sullo strumento EMISS.

Momento migliore per iniziare a fare trading

L'anidride carbonica, spesso abbreviata CO2, è un gas serra incolore creato dalla combustione di combustibili fossili. L'anidride carbonica è una parte naturale e importante dell'atmosfera, ma i livelli sono più alti oggi che in qualsiasi momento almeno negli ultimi 800.000 anni, secondo la National Oceanic and Atmospheric Association degli Stati Uniti.

L'aumento delle emissioni di CO2 ha intrappolato il calore nell'atmosfera, aumentando così la temperatura media della Terra e provocando eventi meteorologici estremi e storicamente rari e cambiamenti climatici molto rapidi e pericolosi che possono portare a disastri ma anche carestie o distruzione dei raccolti.

La riduzione globale dei trasporti e dei movimenti umani causata dalla pandemia di COVID 19 avrebbe dovuto ridurre significativamente le emissioni globali di CO2, ma sono diminuite solo di una piccola percentuale e stanno nuovamente aumentando nonostante la decarbonizzazione, le restrizioni delle politiche verdi e i blocchi in alcune parti del mondo .

Dimezzare le emissioni di gas serra entro il 2030 e raggiungere la carbon neutrality entro il 2050 sono i due obiettivi su cui si concentra attualmente la politica dell'Unione Europea. La decarbonizzazione è uno degli obiettivi climatici più importanti per l'UE e il mondo. Si prevede inoltre di accelerare il meccanismo di adeguamento dei limiti di emissione di carbonio, per il quale è necessario che i grandi emettitori partecipino alle quote di carbonio.

Il cambiamento climatico e la lotta all'insicurezza energetica sono questioni in discussione in Europa.

Le istituzioni dell'UE discuteranno nei prossimi mesi del programma Fit for 55 e del Green Deal europeo. Le informazioni su possibili blackout e mancanza di sicurezza energetica rendono i combustibili fossili come il carbone ancora molto popolari, nonostante le raccomandazioni dell'UE, facendo salire i prezzi EMISS.

La Commissione Europea mirerà infine a sostituire i combustibili fossili promuovendo il legno nel settore edile e la produzione di elettricità utilizzando le bioenergie. Tuttavia, le soluzioni basate sulla natura non possono essere ampliate all'infinito e l'UE vorrà influenzare la riduzione delle emissioni di CO2 anche con le nuove tecnologie.

Sebbene queste soluzioni tecnologiche siano ancora molto giovani e richiedano tempo, sono comunque promettenti: la rimozione della CO2 è quindi sostenibile.

Entro il 2030, 5 milioni di tonnellate di CO2 dovrebbero essere rimosse dall'atmosfera ogni anno nell'UE e immagazzinate in modo permanente utilizzando moderne soluzioni tecnologiche. Un altro modo per ridurre le emissioni è trasformare la CO2 da un prodotto di scarto in una risorsa e utilizzarla come materia prima per produrre sostanze chimiche, plastica o combustibili, ad es. la produzione di metanolo dalla CO2 può aprire la strada alla plastica verde.

Entro il 2030, almeno il 20% del carbonio utilizzato nelle industrie chimiche e della plastica dovrebbe provenire da fonti non fossili secondo la strategia dell'UE.

Ora, tuttavia, in tempi di crisi energetica, la Commissione potrebbe avere problemi ad applicare tutte le disposizioni mantenendo intatto il settore energetico di ciascuno Stato membro.

Il prezzo del carbone in Europa potrebbe raggiungere i 113 dollari a tonnellata entro la fine del 2021, affermano gli analisti, dopo essere aumentato di quasi il 50% dall'inizio di novembre. La crisi energetica, l'aumento dei prezzi del gas e l'avvicinarsi di opzioni in scadenza potrebbero rendere le emissioni di carbonio ancora più elevate di adesso.

Il sistema di scambio di emissioni (ETS), che richiede a produttori, compagnie energetiche e compagnie aeree di pagare per ogni tonnellata di anidride carbonica che emettono, è fondamentale per gli sforzi dell'Unione europea per ridurre le emissioni di gas serra.

Gli economisti intervistati da Reuters hanno affermato che il sistema richiede prezzi di circa $ 100 per tonnellata per incoraggiare le aziende a passare a combustibili più puliti e tecnologie per ridurre le emissioni in linea con gli obiettivi dell'accordo sul clima di Parigi del 2015 e del protocollo di Kyoto. Le soluzioni ecologiche sono ancora relativamente costose e per molte aziende utilizzarle rappresenta un grosso ostacolo all'ottimizzazione dei profitti.

Le centrali elettriche a carbone devono acquistare più permessi di emissione di carbonio per tenere conto delle loro altissime emissioni. Più vengono utilizzati combustibili "sporchi" come il carbone, più alti possono aspettarsi i prezzi EMISS degli investitori.

I contratti del gas sono in aumento a causa delle previsioni di un inverno freddo, della manutenzione delle principali infrastrutture del gas e delle tensioni tra la Russia produttori di gas ei paesi occidentali e gli Stati Uniti (gasdotto NordStream 2).

Il Regno Unito ha lanciato il proprio ETS nazionale nel 2021 dopo aver lasciato il sistema dell'Unione Europea dopo la Brexit, dove il carbone viene scambiato appena al di sotto delle valutazioni dell'UE. L'ETS del Regno Unito ha un meccanismo di contenimento dei costi che consente alle autorità di regolamentazione britanniche di interferire con i prezzi interni. Secondo gli investitori, le azioni della Gran Bretagna potrebbero spingere i paesi europei a invitare l'UE a compiere passi simili.

In sintesi, i prossimi anni sembrano essere un ottimo momento per negoziare attivamente i contratti di emissione EUA a causa dell'elevata volatilità dei prezzi, della straordinaria liquidità di questo strumento e del numero di eventi politici, decisioni e problemi energetici attualmente dibattuti all'interno dell'Unione Europea.

Grazie all'informazione regolare e alla crisi energetica, gli investitori possono formarsi una propria opinione sui prezzi dei contratti di CO2 e attuare le proprie strategie di investimento.

I contratti di carbonio sono uno strumento rischioso con un'elevata volatilità dei prezzi e gli investitori interessati a negoziarli dovrebbero tenere traccia delle ultime notizie sulle politiche climatiche ed energetiche dell'UE per adeguare le proprie posizioni ai prossimi eventi di mercato. La nostra offerta di carbon trading, grazie alla sua volatilità e popolarità, consente anche ai trader attivi che non sono interessati a leggere le notizie di fare trading solo sull'azione del prezzo degli strumenti in base agli indicatori di analisi tecnica che forniamo nella nostra piattaforma di trading o di cercare un vantaggio di prezzo temporaneo per aprire posizioni.

Orario di trading di EMISS

Che dire degli orari di trading EMISS disponibili? Questa informazione è particolarmente importante per i day trader. Lo scambio di quote di emissione è disponibile 5 giorni a settimana dalle 8:05 CET alle 18:00 CET dal lunedì al venerdì. Lo scambio di emissioni di carbonio non è disponibile durante i fine settimana sulla nostra piattaforma. Il prezzo spot EMISS è statico quando il mercato è chiuso. In tutti gli altri momenti i prezzi fluttuano costantemente.

Naturalmente, il momento migliore per scambiare le emissioni di carbonio è durante i periodi di liquidità molto elevata, quando la volatilità del mercato è maggiore.

Quando c'è un elevato turnover nel mercato e il volume degli scambi aumenta, aumenta anche la volatilità. Ciò può essere influenzato dalla pubblicazione di notizie importanti sul clima, informazioni dalla stampa o persino voci sui cambiamenti nelle restrizioni alle emissioni di CO2.