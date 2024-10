CFD - Definizione

I CFD consentono ai trader di prendere posizione sul fatto che il valore di un mercato finanziario, ad esempio un'azione, una merce, una coppia di valute o un indice azionario, aumenterà o diminuirà a breve, medio o lungo termine.

Il termine CFD significa “Contratto per Differenza”.

I CFD consentono di prendere una posizione sul rialzo o il ribasso di uno strumento finanziario (per esempio, un’azione, una materia prima, una coppia valutaria, o un indice borsistico) nel breve, medio o lungo termine.

Se credi che il prezzo di un certo strumento stia per salire, compra o “vai long ” e avrai un profitto da ogni incremento di prezzo.

” e avrai un profitto da ogni incremento di prezzo. Se credi che il prezzo di uno strumento avrà un ribasso, vendi o “vai short ” ed avrai profitto da ogni calo dei prezzi.

” ed avrai profitto da ogni calo dei prezzi. Tuttavia, in entrambi i casi, se i prezzi si muovono contro di te, avrai una perdita.

Con i CFD, non possiedi lo strumento sottostante: stai semplicemente speculando sul movimento di tale prezzo. Pertanto non vi sono costi legati alla transazione fisica come lo UK Stamp Duty

I CFD sono prodotti a leva, il che vuol dire puoi effettuare un piccolo deposito iniziale a fronte di una esposizione di mercato molto maggiore. Ciò comporta sia vantaggi (potenziali guadagni maggiori) che svantaggi (potenziali perdite maggiori). Esempio di trading con i CFD Supponiamo che tu ritenga l’indice UK 100 (sottostante FTSE 100) avrà un rialzo del prezzo grazie ad alcune utili positivi delle aziende UK, e che tu voglia piazzare una operazione per avvantaggiarti di ogni rialzo dei prezzi. Accedi alla nostra piattaforma di trading xStation e vedi che l’ultimo prezzo di UK 100 è 6650. L’operazione: Decidi quindi di andare lungo e acquistare 1 lotto di UK 100 a 6650. Con la dimensione di 1 lotto, ogni pip – se lo UK 100 sale al di sopra di 6650 – ti porta un profitto di £10. Il risultato: Le tue previsioni si sono dimostrate corrette e presto lo strumento UK 100 ha avuto un rialzo ed ora il nuovo prezzo è 6700 con un aumento di 50 pips e tu decidi di chiudere l’operazione. Ciò ti porta un profitto di £500 (50 pips x £10). Se invece il prezzo fosse diminuito a 6600, saresti incorso in una perdita di £500. Su quali mercati puoi operare con i CFD? Offriamo contratti per differenza su più di 1500 mrcati globali e svariati tipi di strumenti, tutti con la leva e la possibilità di approfittare del calo o dell’aumento dei prezzi: Vedi i nostri Mercati Forex

Vedi i nostri Indici

Vedi i nostri CFD su azioni

Vedi le nostre Commodities

Vedi le nostre Criptovalute

Vedi i nostril Exchange Traded Funds (ETF) Leva Una cosa importante da ricordare sulla leva è che se essa è in grado di ingrandire i tuoi profitti, può però anche fare la stessa cosa con le tue perdite. Quindi, se i prezzi si muovono a tuo sfavore, le tue perdite possono superare il deposito iniziale. Perciò è importante capire come gestire il rischio. Ti suggeriamo di leggere questo articolo specifico sulla leva.

