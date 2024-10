Differenze tra Exchange e Broker: opportunità di investimento nelle criptovalute

Tempo di lettura: 5 minute(s)

Le criptovalute sono diventate un mercato molto popolare, principalmente grazie alla loro elevata volatilità rispetto ad altri asset di investimento. Questa caratteristica ha reso questi strumenti finanziari estremamente attraenti per numerosi investitori. Nell'ambito di questo mercato, esistono due principali modalità di investimento: i crypto exchange e i broker di investimento. In questo articolo scoprirai le principali caratteristiche e differenze di queste due piattaforme.

Inizia ad investire o mettiti alla prova su un conto demo APRI UN CONTO REALE APRI UN CONTO DEMO

Crypto Exchange I crypto exchange sono piattaforme che facilitano lo scambio diretto di criptovalute tra acquirenti e venditori sul mercato. Alcuni exchange consentono l'acquisto di criptovalute solo utilizzando altre valute digitali, mentre altri permettono anche transazioni con valute fiat come sterline e dollari. Vantaggi dei crypto exchange Questi exchange offrono diversi vantaggi indiscussi: uno dei principali è la vasta gamma di criptovalute disponibili, consentendo agli investitori di accedere a centinaia di token su una singola piattaforma. Gli utenti che scelgono di fare transazioni su tali exchange diventano i veri proprietari delle criptovalute acquistate, che vengono conservate all'interno di appositi wallet forniti dagli exchange stessi. Infine, gli exchange consentono agli utenti di scambiare diverse crypto tra di loro, offrendo ai trader la flessibilità e la rapidità necessarie per reagire ai cambiamenti di mercato. Criticità dei crypto exchange Tuttavia, la sicurezza rappresenta una fonte di preoccupazione per coloro che utilizzano tali piattaforme. Gli exchange di criptovalute spesso non dispongono di organismi esterni di regolamentazione e supervisione che garantiscono la sicurezza. Inoltre, di solito non fanno parte di fondi di garanzia, che proteggono in parte o totalmente il patrimonio degli investitori in caso di fallimento dell'exchange. La dimostrazione della fragilità della sicurezza di queste piattaforme sono i numerosi attacchi hacker che si sono verificati su vari exchange. Un esempio di ciò è stato il secondo più grande attacco informatico, avvenuto a maggio 2022, su Ronin, una piattaforma blockchain per il gaming, in cui sono stati sottratti 173.600 token ether e 25,5 milioni di dollari, per un valore complessivo di quasi 620 milioni di dollari. In altri casi, gli stessi exchange sono stati gestiti da truffatori che sono scomparsi insieme ai token degli utenti. Un esempio di ciò è stato il caso di Onecoin, considerata la più grande truffa crittografica di tutti i tempi, in cui la piattaforma si è rivelata essere un enorme schema Ponzi, rubando circa 25 miliardi di dollari. Broker di investimento I broker di investimento rappresentano un'alternativa interessante al trading sui crypto exchange. Essi agiscono come intermediari e semplificano il processo di acquisto di criptovalute, offrendo interfacce user-friendly e interagendo direttamente con gli exchange per conto degli investitori. Broker finanziari: un’offerta più ampia In termini di strumenti offerti, i broker di investimento, come XTB, solitamente consentono l'acquisto e la vendita di CFD (Contract For Difference), ovvero Contratti per Differenza, che sono strumenti derivati che permettono di speculare sul prezzo di altri strumenti finanziari, comprese le criptovalute. Trading di CFD su criptovalute Il trading di CFD su criptovalute offre diversi vantaggi: i Contratti per Differenza sono strumenti con leva, il che significa che è necessario impegnare solo una parte del capitale richiesto per ottenere lo stesso livello di esposizione di un investimento tradizionale. Ad esempio, se un broker offre una leva di 1:2 sui CFD su criptovalute, i trader potrebbero impiegare solo il 50% del valore dell'operazione per effettuare un ordine. Tuttavia, è importante tenere presente che il trading con leva comporta un rischio aggiuntivo, poiché sia i profitti potenziali che le perdite possono essere amplificate. Inoltre, uno dei vantaggi del trading con strumenti derivati, come i CFD, è la possibilità di effettuare operazioni in vendita allo scoperto, ovvero investire durante la fase ribassista del mercato. Grazie a questi strumenti, gli investitori possono cercare opportunità anche quando il prezzo di un asset si riduce, rendendo il trading più flessibile rispetto agli investimenti diretti negli asset sottostanti. Investi i tuoi risparmi in modo intelligente Gli strumenti finanziari che offriamo sono rischiosi. Investi in modo responsabile. Scopri di più La convenienza di queste piattaforme è innegabile. Tuttavia, alcuni broker possono applicare commissioni più elevate rispetto agli exchange in cambio dei loro servizi. Inoltre, così come negli exchange, esistono broker regolamentati e non regolamentati. Gli intermediari regolamentati offrono maggiori garanzie in termini di sicurezza dei fondi, ma possono presentare alcune limitazioni, ad esempio sulla dimensione della leva utilizzabile. Nel caso di XTB, puoi scegliere tra oltre 50 CFD su crypto, inclusi Bitcoin, Ethereum, Stellar, Dogecoin e altri. La nostra piattaforma pluripremiata offre strumenti di analisi avanzati e bassi costi di trading, spread a partire da 0,22%, oltre ad un conto sicuro e trasparente, supervisione delle maggiori autorità di regolamentazione, depositi e prelievi sicuri e veloci. Mettiti alla prova con un conto demo! Per quanto riguarda i CFD, è fondamentale tenere presente che, essendo strumenti derivati basati sul prezzo dell'asset sottostante, non si diventa proprietari effettivi delle criptovalute, ma si specula solo sulle variazioni del loro prezzo. Inoltre, mantenere posizioni aperte sui CFD comporta spese giornaliere, quindi questi strumenti sono spesso adottati per investimenti a breve termine e sono adatti solo a determinati tipi di trader. Vuoi investire in criptovalute? Ecco i fattori da analizzare Negli ultimi anni, il mercato delle criptovalute ha attratto un vasto numero di trader, speculatori e fondi di investimento, grazie alla notevole volatilità dei prezzi di questi asset, che offre potenziali opportunità di grandi guadagni. Bitcoin è considerato il principale indicatore dello stato di salute dell'intero mercato delle criptovalute. Esiste un sistema interconnesso in cui gli altri token digitali tendono a seguire e replicare i movimenti del cosiddetto "re delle criptovalute". Inoltre, il mercato delle criptovalute è altamente influenzato dal cosiddetto "rumore informativo". Questa dinamica si manifesta principalmente sui social media, dove post e tweet di personaggi influenti possono avere un impatto significativo sulla formazione dei prezzi, anche per le criptovalute più importanti. Pertanto, è estremamente importante tenersi aggiornati sugli eventi economici e finanziari di rilievo, se si ha l'intenzione di investire in questi asset finanziari. Il prezzo delle criptovalute può essere fortemente influenzato da: comunicazioni da parte delle principali autorità di regolamentazione,

decisioni di ingresso o uscita dal mercato da parte di grandi istituzioni e aziende,

operazioni effettuate dalle cosiddette "balene" (i maggiori detentori di Bitcoin),

sviluppi nella tecnologia blockchain, il fondamento delle criptovalute.

FAQ Qual è la differenza tra un crypto exchange e un broker di investimento? La differenza principale tra un crypto exchange e un broker di investimento è che il primo permette di scambiare criptovalute direttamente sul mercato, mentre il secondo agisce come intermediario semplificando l'acquisto di criptovalute tramite strumenti come i CFD. Quali sono i vantaggi di utilizzare un crypto exchange per investire in criptovalute? I crypto exchange offrono una vasta gamma di criptovalute su una singola piattaforma, consentendo agli investitori di accedere a numerose opzioni di trading. Quali sono i rischi legati all'uso di crypto exchange non regolamentati? L'uso di crypto exchange non regolamentati comporta rischi di sicurezza, poiché mancano di organismi di supervisione esterni e fondi di garanzia. È importante fare attenzione nella scelta di una piattafroma affidabile. Come posso assicurare la sicurezza dei miei fondi quando utilizzo un crypto exchange? Per garantire la sicurezza dei fondi, è consigliabile utilizzare crypto exchange regolamentati e adottare misure di sicurezza come l'utilizzo di wallet personali e l'autenticazione a due fattori. Cosa sono i Contratti per Differenza (CFD) e come funzionano nel trading di criptovalute? I Contratti per Differenza (CFD) sono strumenti derivati che permettono di speculare sul prezzo delle criptovalute senza possederle effettivamente. Consentono anche di andare short, cioè di scommettere sul ribasso del prezzo. Quali sono i vantaggi e i rischi del trading di CFD su criptovalute? Il trading di CFD su criptovalute offre la possibilità di utilizzare la leva finanziaria e di fare trading sia in rialzo che in ribasso. Tuttavia, bisogna essere consapevoli che la leva amplifica sia i guadagni potenziali che le perdite. Come posso identificare un broker di investimento regolamentato e affidabile? Per identificare un broker di investimento affidabile, è consigliabile cercare quelli regolamentati dalle autorità finanziarie competenti e che abbiano una buona reputazione nel settore. XTB, ad esempio, è un broker golbale regolamentato, presente sui mercati finanziari da oltre 19 anni e offre oltre 5800 strumenti finanziari. Quali sono le commissioni coinvolte nel trading di criptovalute tramite un broker di investimento? Le commissioni variano da broker a broker e dipendono dai servizi offerti. Nel caso di XTB, questo broker regolamentato offre ZERO commissioni su CFD su crypto e spread bassi. Controlla l'offerta qui. Quali fattori possono influenzare i prezzi delle criptovalute? I prezzi delle criptovalute possono essere influenzati da diverse fattori, tra cui comunicazioni delle autorità di regolamentazione, decisioni di grandi istituzioni, operazioni delle "balene" e sviluppi nella tecnologia blockchain. Quali precauzioni devo prendere quando investo in criptovalute? Alcune precauzioni da prendere quando si investe in criptovalute includono: fare una ricerca approfondita, diversificare il portafoglio, utilizzare piattaforme sicure e tenersi aggiornati sulle tendenze del mercato.

Condividi

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.