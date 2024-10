Regolamenti e documenti

Qui di seguito presentiamo i Regolamenti in vigore e i provvedimenti principali della Politica di Esecuzione degli Ordini condotta da XTB, che sono conformi alle direttive dell’Unione Europea in materia di mercati degli strumenti finanziari, dei requisiti organizzativi e delle condizioni di conduzione dell’attività da parte delle imprese di investimento nonché i concetti definiti per le esigenze di tali direttive. La loro conoscenza è indispensabile all’atto della firma di un contratto per l’apertura di un conto di trading con XTB.

Regolamento per la fornitura di servizi di esecuzione di ordini di acquisto e vendita dei diritti di proprietà, tenuta dei conti dei diritti di proprietà e conti di liquidità da parte di XTB S.A. (“Condizioni Generali”)

Politica di esecuzione degli ordini

Standard per la formulazione delle raccomandazioni generali di XTB SA

Di seguito presentiamo gli altri documenti, che il Cliente deve compilare nell’ambito della firma del Contratto Quadro. La loro conoscenza è indispensabile all’atto della firma di un contratto per l’apertura di un conto di trading con XTB.

Contratto OTC

Dichiarazione di consapevolezza dei rischi

Questionario di appropriatezza MIFID

Dichiarazione PEP

Dichiarazione sulla provenienza dei fondi

Dichiarazione FACTA

Informazioni di base su XTB S.A.

Formulario aggiornamento dati

Formulario per il trasferimento degli strumenti OMI

Documenti relativi ai Reclami dei clienti:

Politica di classificazione dei clienti

Cliente professionale

Procura sul conto

Regolamento per la conduzione di una ricerca UX (esigenze dell'utente) moderata tra i clienti di XTB S.A.

Dichiarazione del titolare effettivo degli accrediti ricevuti da XTB S.A.

Regolamento per l'utilizzo del sito internet

Altre Informazioni

Informazioni legali, divulgazioni

XTB Spółka Akcyjna è stata registrata dal Tribunale distrettuale per la capitale di Varsavia a Varsavia, XIII Divisione commerciale del Registro nazionale dei tribunali con il numero KRS 0000217580. XTB offre accesso al mercato OTC e ha una rete di filiali in Europa: Repubblica Ceca, Slovacchia , Spagna, Portogallo, Francia, Germania e Romania.

XTB S.A. è soggetta alla supervisione dell'Autorità di vigilanza finanziaria polacca (ex Securities and Exchange Commission) sulla base dell'autorizzazione dell'8 novembre 2005. NO. DDM-M-4021-57-1 / 2005.

Sede legale della società: 00-838 Varsavia, ul. Prosta 67

Capitale sociale: 5 878 462,55 PLN.

Oggetto dell'attività economica: attività di intermediazione relativa al mercato di titoli e merci (66.12.Z)

NIP: 527-24-43-955

REGON: 015803782

Informazioni sulla politica e le competenze retributive dei membri del consiglio di amministrazione

Di seguito, viene presentata una descrizione della politica di remunerazione, informazioni sulla nomina del comitato per la remunerazione di cui all'art. 110 v par. 8 della legge sugli scambi di strumenti finanziari, nonché informazioni sulla conformità da parte dei membri delle autorità di brokeraggio con i requisiti di cui all'art. 103 par. 1-1h della legge sul commercio di strumenti finanziari.

Politica informativa in materia di adeguatezza patrimoniale presso XTB S.A.

Di seguito presentiamo informazioni sull'adeguatezza patrimoniale in XTB SA, diffuse sulla base di: - per gli anni 2010-2013 in conformità con il Regolamento del Ministero delle Finanze del 26 novembre 2009 sulla diffusione delle informazioni relative all'adeguatezza patrimoniale (Journal of Laws dal 2009, n. 210, voce 1615), - per gli anni dal 2014 in conformità al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento, che modifica Regolamento (UE) n. 648/2012.

Rapporti:

Informazioni aggiuntive:

KID

Obblighi derivanti dal Regolamento EMIR

Dal 12 febbraio 2014 determinati fattori del mercato che sottostanno al Regolamento EMIR (Regolamento (UE) n. 648/2012 sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni, adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea in data 4 luglio 2012, saranno obbligati a consegnare quotidianamente i rapporti sulle negoziazioni ai cosidetti repertori di dati sulle negoziazioni. In accordo con il Regolamento in questione, le persone fisiche che fanno negoziazioni non legate all'attività economica svolta, sono esentate dall'obbligo di fare le segnalazioni, tuttavia tutte le altre entità che svolgono attività economica devono sottostare a quanto richiesto nell'EMIR, a prescindere in quale impresa di investimenti posseggono un conto di trading per la negoziazione degli strumenti finanziari.

Nel contempo siamo lieti di informare che, dato che le disposizioni dell'EMIR consentono di delegarre tale obbligo di segnalazione delle negoziazioni alla controparte di dette negoziazioni quale è XTB, offriamo ai nostri Clienti tale servizio. Tale servizio sarà gratuito per un certo livello di transazioni segnalate.

Per poter riferire a Vostro nome le negoziazioni effettuate è necessario ottenere e inviare ad XTB il codeice LEI (Legal Entity Identifier) e compilare il modulo di richiesta disponibile sulla sezione sito web XTB dedicata a tale servizio. Si prega di inviare una copia scansionata del modulo di richiesta in formato PDF all'indirizzo emir@xtb.com. I codici LEI possono venir rilasciati dal dverse istituzioni, tra cui la KDPW S.A. (KDPW). Per delegare l'obbligo delle segnalazioni delle vostre negoaziazioni ad XTB occorre inviare tempestivamente le informazioni richieste più il codice LEI. Si prega di notare che, se non si è ancora fatta richiesta del codice LEI, il suo rilascio può richiedere fino a 14 giorni, a seconda dell'istituzione.

Qui di seguito è disponibile tutta la documentazione inerente il servizio:

Nel contempo il regolamento EMIR le persone giuridiche hanno l'obbligo di valutare se ognuna delle controparti delle negoziazioni sugli strumenti derivati è:

Controparte Finanziaria

Controparte non finanziaria plus

Controparte non finanziaria minus

A tal proposito abbiamo preparato un modulo apposito, che contiene le la spiegazione dei suddetti termini e che preghiamo di utilizzare al fine di trasmettere ad XTB l'opportuna dichiarazione.

Desideriamo inoltre far notare che gni controparte è tenuta ad aggiornare i propri dati ed a rinnovare il codice LEI (che è legato alla corresponsione di un pagamento annuo).

Conto demo e conto reale in XTB. Differenze nel funzionamento dei conti demo e dei conti reali

XTB S.A. compie ogni sforzo per garantire che l'ambiente demo rifletta il più possibile le condizioni disponibili sul server di transazione. Tuttavia, a causa di limitazioni tecnologiche, il funzionamento dei conti demo differisce leggermente da quello dei conti reali. Di seguito sono riportate le differenze nel funzionamento di questi conti:

Per quanto riguarda l'esecuzione degli ordini sulle Azioni CFD nel sistema demo, la profondità del mercato non viene presa in considerazione, ossia tutti gli ordini eseguiti in modalità di esecuzione a mercato vengono eseguiti ai prezzi Bid o Ask presenti nel sistema, indipendentemente dall'entità dell'operazione eseguita. Le Azioni CFD sono quotate con un ritardo di quindici minuti rispetto ai dati di mercato effettivi. I prezzi delle Azioni CFD sono quotati con un ritardo di quindici minuti rispetto ai dati di mercato effettivi. Sui conti demo, per le Azioni CFD non paghiamo dividendi né eseguiamo altre azioni.

Governo d'impresa

DICHIARAZIONE SULL'UTILIZZO DEI PRINCIPI DEL GOVERNO D'IMPRESA PER LE ISTITUZIONI POSTE SOTTO VIGILANZA

XTB, dichiarando di agire in accordo con i massimi standard di mercato, si conforma alla raccolta dei "Principi del Governo d'Impresa per le Istituzioni poste sotto vigilanza", adottati dalla Commissione di Supervisione Finanziaria polacca il 22 luglio 2014. Il testo vigente dei "Principi del Governo d'Impresa per le Istituzioni poste sotto vigilanza" è disponilbile QUI (documento in polacco).

LA POLITICA INFORMATIVA IN XTB S.A.

XTB S.A. (XTB) agisce in maniera onesta e ragionevole, rispettando il giusto interesse dei clienti ed il bene del mercato finanziario, nonché non abusa della propria posizione dminante risultante dal vantagggio in risorse disponibili, inclusi le qualifiche e le compentenze delle persone che agiscono in suo nome. XTB agisce in una maniera volta ad assicurare il rispetto della dignità dei clienti e degli azionisti, curando la transparenza delle proprie azioni tramite l'introduzione di una polkitica informativa che tiene conto dei bisogni di clienti e azionisti.

Per assicurare i suddetti requisiti XTB dispone delle risorse e delle procedure necessarie per una efficace realizzazione e supervisione dell'attività condotta, utilizzandole in buona fede. XTB tende ad avere la miglor conoscenza dei bisogni della propria clientela in un ambito tale da essere utile per adeguare la propria offerta, nonché i servizi forniti, alla situazione dei clienti. Aprescidnere da quanto sopra, XTB - nel condurre la propria azione pubblicitaria - si attiene ai principi della concorrenza leale nonché agisce affinché le informazioni fornite siano corrette e non ingannevoli, in particolare per quanto riguarda il rischio legato ai profitti possibili da raggiungere. Nei confronti dei propri azionisti, XTB li informa degli avvenimenti rguardanti la propria attività, che possano avere una influenza diretta o indiretta su essi azionisti, assicurando il pari accesso ad informazioni veritiere, corrette nonché complete, comprese quelle inenrenti la situazione finanziaria di XTB.

Nel quadro della politica informativa condotta, XTB pubblica tutte le informazioni tramite il proprio sito web, consentendo di poter ricevere le indispensabili informazioni su XTB stessa. A prescindere da ciò, XTB fornisce tempestive risposte - per posta o posta elettronica - a domande complesse non più tardi di 7 giorni dalla data di ricezione della suddetta domanda. In casi motivati il termine per la risposta può esser prorogato fino a 30 giorni, previa spiegazione al diretto interessato di circostanze che richiedano una indagine supplementare, che possano essere la causa dell'invio della risposta in un termine successivo.