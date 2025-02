Caídas previas a la apertura americana

Los contratos de índices estadounidenses caen en medio de los temores de una guerra comercial después de que Trump prometiera imponer aranceles del 25% a Canadá y México y del 10% a los productos chinos. El Nasdaq 100 se deja un 2,5%, el S&P 500 retrocede casi un 2% y el Dow Jones cae un 1,5%. La liquidación bursátil se centra nuevamente en las acciones de las empresas tecnológicas. México no ha decidido responder, pero Canadá ya ha respondido con aranceles de represalia del 25% sobre bienes estadounidenses por valor de 155 mil millones de dólares canadienses (vino, cerveza, alimentos, electrodomésticos, etc.). China también ha anunciado que responderá con acciones de magnitud similar. El mercado teme que la situación conduzca a una inflación estructuralmente más alta, lo que dificultará que la Reserva Federal recorte más los tipos. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Trump se reunirá hoy con representantes de México y Canadá. Todavía hay esperanzas de que los aranceles no se hagan efectivos y se pueda llegar a un acuerdo de última hora. De lo contrario, entrarán en vigor a partir de mañana 4 de febrero. El índice del dólar estadounidense sube casi un 1% en una ola de aversión al riesgo, aunque los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años bajan al 4,51%. Por su parte, los rendimientos de los bonos del Tesoro a 2 años han aumentado 5 puntos básicos hasta el 4,24%, lo que indica que los inversores están preocupados por la inflación indirecta resultante de los aranceles en el corto plazo en lugar de en el largo plazo. Mercado asiático La sesión asiática estuvo dictada por los vendedores, con las mayores caídas en los índices de la región Asia-Pacífico de los últimos seis meses. La principal lectura macroeconómica de hoy fue el PMI manufacturero de enero de China, que sorprendió negativamente, mostrando 50,1 frente al 50,6 previsto y el 50,5 anterior. Destaca el Nikkei 225, que cayó un 2,15%. Las ventas minoristas australianas superaron las previsiones, cayendo sólo un 0,1% intermensual frente al 0,7% de bajada prevista. Los permisos de construcción aumentaron a un ritmo del 0,7% frente a las expectativas del 1% y la caída del 3,6% anterior. En las actas, los miembros del Banco de Japón destacaron que el cuarto año consecutivo de inflación interna por encima del 2% conduce a mayores expectativas de aumento de precios, y se comprometieron a aumentar los tipos si los nuevos datos entrantes lo justifican. Señalaron el riesgo de mayores negociaciones salariales en la primavera y el debilitamiento a largo plazo del yen como factores proinflacionarios. Las voces de algunos miembros fueron claramente agresivas, sugiriendo que actualmente, los tipos de interés reales son profundamente negativos, pero el tono general del BoJ no cambió la reacción del dólar-yen, que sube por encima del 0,2% gracias a un dólar fuerte. El PMI manufacturero final de Japón para enero indicó 48,7 frente a 48,8 de la primera lectura. Otros mercados El oro cae medio punto. La plata se deja un 0,8% y en general se observan descensos en el mercado de materias primas agrícolas. Por su parte, el gas natural sube casi un 7% y los precios del petróleo se impulsan un 1%. Las criptomonedas también ceden terreno de forma generalizada. El Bitcoin retrocede a 94.000 dólares. Ethereum se deja más del 12% hasta los 2.500 dólares y las criptomonedas más pequeñas caen a doble dígito, incluidas Cardano, Bitcoincash, Polkadot y Ripple.

