Los mercados globales cayeron después de que entraran en vigor los aranceles del 10% de Trump a las importaciones chinas, y China anunció inmediatamente medidas de represalia que incluían aranceles del 15% al ​​carbón y el GNL estadounidenses, y del 10% al petróleo crudo y otros bienes. Los futuros del S&P 500 cayeron un 0,8%, los futuros del Nasdaq 100 cayeron un 0,9% y los futuros del Dow cayeron un 0,6%. Los aranceles de Trump a Canadá y México se retrasan Trump retrasó los aranceles planeados del 25% sobre Canadá y México durante 30 días después de lograr acuerdos sobre control fronterizo y tráfico de drogas. Ambos países se comprometieron a mejorar las medidas de seguridad fronteriza, con Canadá centrándose en el crimen organizado y México desplegando 10.000 miembros de la Guardia Nacional. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil China dio a conocer contramedidas adicionales que incluyen controles de exportación de metales críticos (tungsteno, telurio, rutenio, molibdeno), lanzó una investigación antimonopolio sobre Google y agregó a PVH Corp e Illumina a su lista de entidades no confiables. Los mercados chinos permanecieron cerrados por el Año Nuevo Lunar, mientras que el Hang Seng de Hong Kong subió un 1,8% por los avances de las tecnológicas. Trump anunció planes para crear un fondo soberano de riqueza estadounidense en un plazo de 90 días, lo que sugiere que podría adquirir TikTok. El secretario del Tesoro, Bessent, indicó que el fondo "monetizaría el lado de los activos del balance de Estados Unidos", aunque los mecanismos de financiación específicos siguen sin estar claros. El presidente Donald Trump sugirió que Ucrania debería conceder acceso a sus recursos de tierras raras a cambio de la ayuda de defensa de Estados Unidos e instó a los aliados europeos a aumentar su apoyo financiero a Ucrania. Noticias de empresas El director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, anunció asociaciones con Kakao de Corea del Sur y SoftBank de Japón para el desarrollo de productos de inteligencia artificial. Altman destacó el papel potencial de las empresas coreanas en el proyecto del centro de datos Stargate de EE. UU. y tiene previsto reunirse con los líderes de Samsung y SK Group. Las acciones de Palantir subieron un 23% después del cierre del mercado, ya que los ingresos del cuarto trimestre aumentaron un 36% hasta los 827,5 millones de dólares, y la empresa prevé unos ingresos de 3.750 millones de dólares en 2025, por encima de las estimaciones de los analistas. Los ingresos del gobierno estadounidense aumentaron un 45% hasta los 343 millones de dólares, mientras que los ingresos comerciales aumentaron un 64% hasta los 214 millones de dólares. Otras noticias de la mañana El gobernador del Banco de Japón, Ueda, reafirmó el compromiso del banco central de lograr una inflación sostenible del 2%, aclarando su enfoque en las tendencias de inflación subyacentes, al tiempo que reconoció los desafíos en la medición de factores puntuales. El PMI no petrolero de Arabia Saudita subió a 60,5 en enero, su nivel más alto desde septiembre de 2014, impulsado por los sólidos nuevos pedidos y la actividad empresarial. El sector privado no petrolero de Egipto se expandió a 50,7, lo que marca su mejor desempeño en más de cuatro años. Los precios del petróleo retrocedieron: el Brent cayó un 0,7% a 75,09 dólares y el WTI un 1,2% a 71,85 dólares, presionados por la resolución temporal con Canadá (el mayor proveedor de petróleo de Estados Unidos) y los planes de la OPEP+ de aumentar la producción a partir de abril. Las monedas asiáticas mostraron una modesta recuperación tras la demora de Trump en la aplicación de aranceles a Canadá y México, aunque las ganancias se vieron limitadas por la incertidumbre sobre los aranceles a China. El índice del dólar se estabilizó tras las pérdidas de la noche anterior, mientras los mercados esperan los datos de nóminas no agrícolas de Estados Unidos del viernes.

