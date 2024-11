3 rynki, które warto obserwować w przyszłym tygodniu (15.11.2024)

Mijający tydzień ponownie przebiegał pod dyktando „Trump Trade”, choć jednocześnie znaczenia nabrały również oczekiwania dotyczące stóp procentowych w USA. Rozpoczynający się tydzień będzie również bardzo ciekawy, głównie za sprawą publikacji wyników giganta technologicznego Nvidii. Poznamy również szereg wstępnych odczytów indeksów PMI za listopad oraz ważne odczyty inflacyjne z kluczowych gospodarek G10. W nadchodzącym tygodniu warto zatem obserwować takie rynki jak US100, GBPJPY oraz GOLD.

US100

Po wygranej Donalda Trumpa w wyścigu o fotel prezydenta USA indeksy z Wall Street osiągnęły nowe historyczne szczyty. Perspektywa obniżenia podatków oraz stawiania na amerykański biznes wywołały mocne odbicie cen akcji. Niemniej na koniec poprzedniego tygodnia obserwowaliśmy cofnięcie cen oraz konsolidację akcji największej spółki na świecie - Nvidii. Oczekiwania wskazują na kolejny mocny, ok. 100-procentowy wzrost przychodów w porównaniu do poprzedniego roku. Aby zadowolić Wall Street wynik ten i perspektywy na kolejny kwartał muszą jednak przekroczyć prognozy analityków. Nvidia, która opublikuje swoje wyniki w środę po sesji, jest jedną z ostatnich spółek publikujących w trakcie sezonu za III kwartał tego roku.

GBPJPY

W tym tygodniu poznamy kilka ważnych odczytów inflacyjnych z głównych gospodarek na świecie. W środę o poranku poznamy dane o inflacji CPI z Wielkiej Brytanii, natomiast w piątek w trakcie sesji azjatyckiej opublikowane zostaną dane z Japonii. Banki z obu krajów znajdują się w zupełnie innej sytuacji. Bank Anglii obniża stopy procentowe, ale ostrzega przed ryzykiem powrotu inflacji. Z kolei Bank Japonii znajduje się w cyklu podwyżek, choć bardzo powolnych i wskazuje, że inflacja nie rośnie bardzo dynamicznie. Jeśli odczyty inflacyjne wypadną zgodnie z ostatnią komunikacją banków, powinniśmy obserwować kontynuację ostatniego odbicia na parze. Jeśli jednak okaże się, że inflacja w UK pozostaje poniżej celu, a inflacja w Japonii pozostanie wyraźnie podwyższona, będzie to wówczas szansa na kontynuację korekty z poprzedniego tygodnia.

GOLD

Trump trade cały czas pozostaje w grze, dlatego wszelkie informacje dotyczące planów Donalda Trumpa na przyszłość mogą wpływać na notowania dolara, rentowności oraz w konsekwencji złota. Złoto ma za sobą największą korektę w tym roku, biorąc pod uwagę ostatnie dwa tygodnie. Jak pokazuje historia, spadki na złocie utrzymywały się ok. 20-30 sesji po wyborach w USA. Choć złoto wciąż wygląda mocno w długim terminie, to w przyszłym tygodniu nadzieją dla inwestorów będą publikacje danych z USA. Jeśli takie dane jak wnioski o zasiłek w czwartek, dane z rynku nieruchomości we wtorek i czwartek oraz dane dotyczące nastrojów konsumentów wg Uniwersytetu z Michigan w piątek wypadną słabo, będzie szansa na korektę wzrostową na złocie. Oprócz tego w piątek poznamy dane PMI z Europy oraz USA.