3 rynki warte uwagi w przyszłym tygodniu (13.12.2024)

Przed nami ostatni tak intensywny tydzień tego roku, zanim inwestorzy skupią się na nadchodzących świętach. Liczba zaplanowanych decyzji monetarnych jest ogromna, a wśród nich czekają nas tak ważne posiedzenia dotyczące stóp jak choćby posiedzenie Rezerwy Federalnej, Banku Japonii czy Banku Anglii. Sporo będzie działo się również z perspektywy geopolityki. Czeka nas głosowanie nad wotum nieufności w Niemczech, spotkanie europejskich liderów oraz coroczna konferencja prezydenta Rosji, która może mieć ważne znaczenie z perspektywy wojny na Ukrainie i nadchodzącej prezydentury Trumpa. W nadchodzącym tygodniu warto śledzić takie rynki jak EURUSD, US500 oraz GOLD.

EURUSD

W nadchodzącym tygodniu poznamy tak ważne dane jak wstępne indeksy PMI z europejskich gospodarek oraz USA za grudzień. W poniedziałek odbędzie się głosowanie nad wotum nieufności dla rządu Olafa Scholza w Niemczech, natomiast w czwartek liderzy Unii Europejskiej będą dyskutować na tematy związane z Ukrainą oraz migracją. Wydaje się jednak, że najważniejszym wydarzeniem z perspektywy tej pary będzie środowa decyzja monetarna Fed. Obniżka stóp procentowych jest niemal pewna, niemniej jednak wytyczne na przyszłość mogą być kluczowe dla wyceny głównej pary walutowej, biorąc pod uwagę utrzymywanie się EURUSD blisko poziomu 1,0500.

US500

W nadchodzącym tygodniu nie zabraknie również ważnych odczytów z gospodarki USA. We wtorek, tuż przed decyzją Fed poznamy dane dotyczące sprzedaży detalicznej oraz produkcji przemysłowej. Inflacja PCE, którą poznamy w piątek, nie będzie już miała znaczenia dla decyzji Fed, ale jednocześnie może mieć ważny wydźwięk w kontekście decyzji Rezerwy w przyszłym roku. Niedługo koniec IV kwartału, ale ze względu na specyfikę kalendarzy fiskalnych warto zwrócić uwagę na to, że w kolejnych dniach poznamy wyniki takich spółek jak Micron, Nike czy Fedex. S&P 500 znajduje się bardzo blisko swoich historycznych szczytów, a statystycznie Rajd Świętego Mikołaja nabiera rozpędu dopiero w drugiej połowie grudnia.

GOLD

Dla rynku złota liczy się w dużej mierze to, co dzieje się z dolarem oraz stopami procentowymi w USA. Jednocześnie jednak złoto jest bezpiecznym aktywem, które musi konkurować np. z takimi walutami jak frank czy jen. SNB zdecydował się w tym tygodniu na silniejsze od oczekiwań cięcie stóp, natomiast w przypadku BoJ utrzymuje się niepewność dotycząca najbliższej decyzji monetarnej. Teoretycznie utrzymanie stóp BoJ na dotychczasowym poziomie powinno być pozytywne dla złota oraz negatywne dla jena, gdyż nie doprowadzi do przepływu kapitału w stronę Japonii. Z perspektywy złota kluczowe mogą być również takie wydarzenie jak wotum nieufności dla rządu w Niemczech, spotkanie liderów UE oraz wystąpienie rosyjskiego prezydenta.