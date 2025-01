3M przebija oczekiwania, choć wyniki w 4 kwartale nie widać znacznej poprawy w porównaniu do 2023 r. 📊

3M (MMM.US) opublikowa艂o dzi艣 swoje wyniki za 4Q24. W wi臋kszo艣ci wyniki te okaza艂y si臋 wy偶sze od prognoz, a reakcje w handlu przed otwarciem wskazuj膮 na pozytywne przyj臋cie danych przez rynek.聽 Notowania sp贸艂ki rosn膮 o ok. 3% na pocz膮tku sesji.聽

W przypadku przychod贸w sp贸艂ka pokaza艂a 6 mld $ w 4Q, co oznacza p艂ask膮 dynamik臋 r/r. Na poziomie por贸wnywalnych przychod贸w sp贸艂ka osi膮gn臋艂a dynamik臋 2,1% r/r, co oznacza najwy偶sz膮 dynamik臋 tej warto艣ci w ostatnich kwarta艂ach i wy偶sz膮 o 1,2 p.p. od prognoz konsensusu rynkowego. Najmocniejsze wzrosty zanotowa艂 sektor bezpiecze艅stwa i przemys艂owy, co z perspektywy sp贸艂ki stanowi pozytywny sygna艂 ze wzgl臋du na dominuj膮c膮 pozycj臋 segmentu w przychodach (stanowi艂y one w 4Q24 45% 艂膮cznych przychod贸w sp贸艂ki).

Na poziomie operacyjnym segment ten tak偶e odnotowa艂 najwy偶sz膮 mar偶臋 operacyjn膮, wynosz膮c膮 21%, przebijaj膮c tym samym o 3 p.p. ca艂kowit膮 mar偶臋 na dzia艂alno艣ci podstawowej. W uj臋ciu r/r mar偶a ta poprawi艂a si臋 o 1 p.p. Dla ca艂ego 2024 r. mar偶a segmentu bezpiecze艅stwa i przemys艂u wynios艂a 23% (+2 p.p. w stosunku do 2023 r.).聽

W 2024 r. sp贸艂ka zwr贸ci艂a akcjonariuszom 3,8 mld $, z czego prawie 30% mia艂o miejsce w 4Q. Sp贸艂ka zaprezentowa艂a tak偶e swoje prognozy na 2025 r., kt贸re okaza艂y si臋 w wi臋kszo艣ci zgodne z wcze艣niejszymi szacunkami. Sp贸艂ka zak艂ada skoryg. EPS w zakresie 7,6 - 7,9 $, z czego 艣rodkowa warto艣膰 wynosz膮ca 7,75 $ znajduje si臋 blisko prognozowanego 7,78 $. Na poziomie por贸wnywalnej sprzeda偶y sp贸艂ka spodziewa si臋 wzrostu o 2,5% (wobec tego dalszego umacniania dynamik w stosunku do poprzednich kwarta艂贸w, jednak偶e nie wyklucza, 偶e ruchy walutowe mog膮 negatywnie wp艂yn膮膰 na dynamiki.聽

WYNIKI FINANSOWE:聽

Przychody: 6,0 miliard贸w USD; prognozy: 5,78 miliarda USD (p艂asko rok do roku)

Skorygowany EPS: 1,68 USD; prognozy: 1,66 USD (-2% rok do roku)

Sprzeda偶 roczna: 24,6 miliarda USD; sprzeda偶 skorygowana: (+1,3%), sprzeda偶 GAAP: (-0,1% rok do roku)

Roczny EPS GAAP: 7,26 USD; poprzedni rok: -15,17 USD

Roczny skoryg. EPS: 7,3 USD; poprzedni rok: 6,04 USD (+21% r/r)聽

Wolne przep艂ywy pieni臋偶ne: 1,3 miliarda USD (Q4); pe艂ny rok: 4,9 miliarda USD聽

Zwroty dla akcjonariuszy: 1,1 miliarda USD (Q4); pe艂ny rok: 3,8 miliarda USD (w formie dywidend i wykupu akcji)

聽

Notowania 3M wybijaj膮 nowy szczyt, wchodz膮c na najwy偶szy poziom od stycznia 2022 r. Dzisiejsze wybicie wysz艂o poza ograniczenie trendu bocznego, w jakim sp贸艂ka pozostawa艂a od lipca 2024 r. 殴r贸d艂o: xStation