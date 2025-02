Akcje Alphabet zyskują 2% i sięgają nowych szczytów przed publikacją wyników 📈

Alphabet Inc.(GOOGL.US) opublikuje dziś po zamknięciu rynku swoje oczekiwane wyniki za IV kwartał 2024 roku. Nastroje inwestorów pozostają zdecydowanie bycze, a akcje spółki wzrosły o ponad 42% r/r, osiągając niedawno historyczne maksima. Analitycy pozostają optymistyczni co do dalszego wzrostu w segmentach reklamy cyfrowej, usług chmurowych oraz innowacji AI. Inwestorzy oczekują również, że Alphabet pokaże pierwsze oznaki monetyzacji AI w swoim kluczowym biznesie reklam cyfrowych, co może mieć pozytywny wpływ na wyniki netto, podobnie jak w przypadku Meta Platforms (META.US).

Dzisiejszy raport może znacząco wpłynąć na sentyment w całym sektorze technologicznym, zwłaszcza po mocnych wynikach Meta oraz w kontekście trwającej rywalizacji w obszarze sztucznej inteligencji z Microsoftem (MSFT.US) i Amazonem (AMZN.US). Jeśli Alphabet przekroczy oczekiwania w zakresie monetyzacji AI w sektorze reklam i przychodów z chmury, akcje mogą kontynuować hossę. Jednak ewentualne spowolnienie wzrostu przychodów z reklam i rosnące koszty AI, wobec rozczarowującej rentowności mogą wywołać spadek kursu. Dodatkowym ryzykiem dla Alphabet są potencjalne problemy prawne związane z działalnością w Chinach oraz Europie, co może stać się istotnym tematem podczas dzisiejszej konferencji wynikowej.

Prognozy wyników

Przychody: Oczekiwane $96,6 mld , co oznacza wzrost o 12% r/r .

Oczekiwane , co oznacza wzrost o . Zysk na akcję (EPS): Prognozy wskazują na $2,12 na akcję , co oznacza wzrost o 29% wobec zeszłorocznego poziomu $1,64 .

Prognozy wskazują na , co oznacza wzrost o wobec zeszłorocznego poziomu . Zysk netto: Spodziewany na poziomie $26,2 mld , wyraźnie powyżej zeszłorocznych $20,7 mld .

Spodziewany na poziomie , wyraźnie powyżej zeszłorocznych . Reklamy & YouTube: Analitycy spodziewają się dalszego wzrostu wydatków reklamowych, szczególnie na YouTube , który w ostatnim kwartale przekroczył $50 mld przychodów z reklam i subskrypcji .

Analitycy spodziewają się dalszego wzrostu wydatków reklamowych, , który w ostatnim kwartale przekroczył . Chmura obliczeniowa: Google Cloud pozostaje silnym filarem wzrostu, konkurując z AWS i Azure, a oczekiwania zakładają kolejny dwucyfrowy wzrost przychodów.

Transformacja Alphabet w lidera AI pozostaje zarówno motorem wzrostu, jak i wyzwaniem kosztowym.

Premiera Gemini 2.0 , najnowocześniejszego modelu AI od Google, potwierdza ambicje spółki w obszarze sztucznej inteligencji.

, najnowocześniejszego modelu AI od Google, potwierdza ambicje spółki w obszarze sztucznej inteligencji. CEO Sundar Pichai stawia sobie za cel osiągnięcie 500 milionów użytkowników Gemini do końca 2025 roku, co podkreśla agresywną ekspansję AI w ekosystemie Google.

Jednak na rynku pojawiła się poważna konkurencja – chiński startup DeepSeek, który rozwija wydajne modele AI przy znacznie niższych kosztach. To rodzi pytania o efektywność kapitałową Alphabet i przyszłe wydatki na sztuczną inteligencję.Inwestorzy będą bacznie analizować komentarze zarządu dotyczące marż oraz kosztów w związku z inwestycjami w AI. Cena docelowa to $219, co oznacza 7% potencjał wzrostowy wobec obecnych poziomów. Jefferies pozostaje optymistyczny, podtrzymując cenę docelową $235, wskazując na silny wzrost przychodów z reklam i stabilny popyt na Google Cloud. Alphabet przekraczał oczekiwania rynkowe w każdym z ostatnich czterech kwartałów, co zwykle skutkowało wzrostem kursu akcji po publikacji wyników.

Alphabet (GOOGL.US)

Akcje Alphabet utrzymują się w pobliżu historycznych szczytów, notując dziś 2% wzrost cen akcji.

Źródło: xStation5