Akcje amerykańskiego giganta domów towarowych Macy's pogłębiają spadki, tracąc 5%📉

Akcje Macy’s przedłużają spadki o kolejne 5% po tym, jak firma potwierdziła zamknięcie 150 sklepów w USA. Akcje jednego z największych domów towarowych w USA, Macy’s (M.US), spadają dziś o prawie 5%, mimo odbicia na amerykańskich indeksach. Spółka potwierdziła plany zamknięcia 150 sklepów w Stanach Zjednoczonych, co jest wynikiem spadku sprzedaży, zmiany zachowań konsumentów oraz rosnącego znaczenia handlu e-commerce. Inwestorzy obawiają się, że spowolnienie gospodarcze wywołane polityką ceł i wojną handlową dodatkowo osłabi wydatki konsumenckie, co może jeszcze bardziej obciążyć wyniki finansowe spółki.

Niepewna przyszłość

Notowania Macy’s znajdują się pod coraz większą presją, ponieważ analitycy zwracają uwagę na gorsze od oczekiwań wyniki oraz ostrożne prognozy na rok fiskalny 2025. TD Cowen obniżył cenę docelową dla akcji Macy’s z 16 do 14 USD, wskazując na rozczarowujące wyniki sprzedaży porównywalnej i zachowawcze prognozy zysków. Spółka odnotowała spadek sprzedaży porównywalnej o -1,1%, co było gorszym wynikiem od oczekiwanych -0,2%.

Patrząc w przyszłość, Macy’s prognozuje, że zysk na akcję (EPS) za FY25 będzie o 7% niższy od środkowego zakresu oczekiwań analityków, co odzwierciedla trudne otoczenie rynkowe. Spółka przewiduje, że sprzedaż porównywalna (OLM comps) spadnie w przedziale od -2,0% do -0,5% w skali roku, przy szczególnie trudnym pierwszym kwartale, gdzie spadki mogą wynieść od -4,5% do -2,5%.

Główne obawy inwestorów to spadający ruch w sklepach oraz konieczność intensywnych promocji w celu zwiększenia sprzedaży, co może negatywnie wpływać na marże. Inne banki inwestycyjne również dostosowały swoje prognozy:

Telsey Advisory obniżyło cenę docelową do 15 USD .

obniżyło cenę docelową do . Citi i JPMorgan obniżyły swoje targety do 14 USD , przy czym JPMorgan zdegradował akcje z "Przeważaj" do "Neutralnej" .

obniżyły swoje targety do , przy czym . CFRA przyjęło jeszcze bardziej ostrożne stanowisko, obniżając cenę docelową do 13 USD i utrzymując rekomendację "Trzymaj", wskazując na strukturalne wyzwania w sektorze domów towarowych.

Macy’s stoi przed trudnym okresem, gdyż analitycy sygnalizują długoterminowe problemy w tradycyjnym sektorze detalicznym oraz rosnącą konkurencję ze strony e-commerce. Inwestorzy będą uważnie śledzić, czy spółka będzie w stanie skutecznie zarządzać zapasami, utrzymać marże i dostosować się do zmieniających się trendów konsumenckich w nadchodzących miesiącach.

Macy's (M.US, interwał D1)

Obecnie akcje Macy’s notowane są prawie 25% poniżej 200-sesyjnej średniej kroczącej (EMA200, czerwona linia), co sygnalizuje odwrócenie trendu wzrostowego po dynamicznym odbiciu w 2024 roku, napędzanym nadziejami na "miękkie lądowanie" gospodarki USA. Macy’s handluje obecnie przy wskaźniku P/E na poziomie 6x i oferuje stopę dywidendy na poziomie bliskim 5,5%. Przyszły poziom rentowności spółki obecnie wydaje się jednak niepewny.

