Akcje CD Projekt tracą 10%; premiera czwartej części Wiedźmina dopiero po 2026 roku 💡

Akcje najważniejszej w Polsce spółki gamingowej CD Projekt (CDR.PL) tracą podczas dzisiejszej sesji blisko 10% po tym jak zarząd spółki poinformował, że premiera czwartej części Wiedźmina będzie miała miejsce po 2026 roku. Część inwestorów oraz graczy oczekiwała, że premiera nowej gry studia będzie miała miejsce już za rok.

Informacje te przyćmiły silne wyniki za IV kw. i doniesienia o współpracy z amerykańskim odpowiednikiem, studiem Scopely.

"Mogę jedynie powiedzieć, że gra nie zostanie wydana do czasu pierwszego celu programu motywacyjnego, który zakończy się 31 grudnia 2026 roku" - dodał CFO spółki, Piotr Nielubowicz.

WYNIKI ZA Q4 2024

Zysk netto 221,8 mln zł. Prognozowano: 141,1 mln zł

Sprzedaż 332,7 mln zł. Prognozowano: 311,4 mln zł

Analitycy JP Morgan uważają, że informacja o premierze Wiedźmina powinna wywołać stopniowe obniżki ratingów bankowych. Co więcej, brak pewności zarządu co do zobowiązania się do wydania w 2027 r. również prawdopodobnie rozczaruje. Spodziewano się, że potwierdzenie daty wydania będzie kluczowym katalizatorem dla byków, po silnej fali wzrostów.

Akcje spółki schodzą dzisiaj na 100- dniową EMA (po raz pierwszy od listopada 2024 roku. Źródło: xStation