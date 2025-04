Akcje Netflixa rosną o 4% po mocnych wynikach za I kwartał 📈US100 nieznacznie w górę

Netflix (NFLX.US) przedstawi艂 wyniki za I kwarta艂 roku, kt贸re pobi艂y oczekiwania zar贸wno pod k膮tem przychod贸w, jak i zysku na akcj臋. Wyniki pokazuj膮, 偶e mimo trudno艣ci gospodarczych i spadku sentyment贸w ameryka艅skich konsument贸w, wydatki na rozrywk臋 pozostaj膮 bardzo solidne zar贸wno w Ameryce P贸艂nocnej (gdzie wynik nieznacznie wypad艂 poni偶ej prognoz), jak i na ca艂ym 艣wiecie (powy偶ej prognoz). Zysk operacyjny sp贸艂ki wzr贸s艂 o 27% r/r, a przychody o 13% r/r.

To uspokoi艂o Wall Street i utrzymuje Netflixa w roli zar贸wno defensywnej, jak i wzrostowej sp贸艂ki technologicznej. Firma przekaza艂a, 偶e nie dostrzega obecnie ryzyka spowolnienia, wynikaj膮cego z polityk Trumpa i potencjalnego spowolnienia gospodarki w USA. Utrzyma艂a ca艂oroczne prognozy na 2025. Ten kwarta艂 by艂 pierwszym, w kt贸rym sp贸艂ka nie poda艂a liczby nowych i utraconych subskrybent贸w.

Wyniki Netflixa za Q1 2025

Sp贸艂ka przedstawi艂a zysk na akcj臋 (EPS) w wysoko艣ci 6.61 USD wobec 5.68 USD prognoz. Przychody wynios艂y 10,54 mld USD wobec 10,5 mld USD prognoz.聽 Mar偶a operacyjna聽wynios艂a 31.7% wobec 28.1% rok wcze艣niej i 28.6% prognoz.

Przychody w USA i Kanadzie: 4,62 mld USD , wzrosto聽 9,3% r/r, poni偶ej prognoz (4,68 mld USD)

Przychody w regionie EMEA (Europa, Bliski Wsch贸d i Afryka): 3,41 mld USD , wzrost聽o 15% r/r,聽powy偶ej prognoz (3,31 mld USD)

Przychody w Ameryce 艁aci艅skiej: 1,26 mld USD , wzrost o 8,3% r/r, niemal zgodnie z prognoz膮 (1,26 mld USD)

Przychody w regionie APAC (Azja, Australia i Pacyfik): 1,26 mld USD, wzrost o 23% r/r, powy偶ej prognoz (1,24 mld USD)

Przep艂ywy pieni臋偶ne na聽dzia艂alno艣ci operacyjnej: 2,79 mld USD , wzrost o 26% r/r, powy偶ej szacunk贸w聽 (2,21 mld USD)

Wolne przep艂ywy pieni臋偶ne (FCF): 2,66 mld USD, wzrost o 25% r/r, powy偶ej prognoz (2,04 mld USD)

Oczekiwania na Q2 2025

W II kwartale szacuje zysk na akcj臋 (EPS) na poziomie 7,03 USD, wobec szacowanych 6,24 USD przez consensus rynkowy oraz聽11,04 mld USD przychod贸w, wobec 10,88 mld USD prognoz i zysk operacyjny w wysoko艣ci 3,68 mld USD, wobec 3,28 mld USD prognoz.

W bie偶膮cym, II kwartale dostrzega te偶 33.3% mar偶臋 operacyjn膮 wobec 30% prognozowanej, przy ca艂orocznej na poziomie 29%, wobec 29.2% szacowanej przez rynek. Po mocnym raporcie nieznacznie wzros艂y r贸wnie偶 kontrakty na Nasdaq 100 (US100), kt贸re obecne notowane s膮 na niespe艂na 0,3% plusie.

Prognoza na 2025聽

Przychody 聽prognozowane na poziomie 43,5鈥44,5 mld USD , wobec oczekiwa艅 Wall Street聽44,33 mld USD

Mar偶a operacyjna: 29% , niemal zgodnie z prognozami (29,2%)

Wolne przep艂ywy pieni臋偶ne: ok. 8 mld USD, nieco poni偶ej szacunk贸w聽8,51 mld USD

Netflix zaraportowa艂 nie tylko bardzo solidny kwarta艂, ale co dla rynku wa偶niejsze - bardzo optymistyczne prognozy. Sp贸艂ka oczekuje wzrosty przychod贸w w ca艂ym roku powy偶ej wcze艣niejszych szacunk贸w. Co prawda prognoza ca艂orocznej mar偶y i wolnych przep艂yw贸w pieni臋偶nych (FCF) wypad艂a nieco poni偶ej szacunk贸w, ale tu rynek ma nadziej臋, 偶e to raczej wynik przezorno艣ci prognoz Netflixa, kt贸ry dba o to, by nie zawie艣膰 oczekiwa艅 inwestor贸w. Wy偶sza rentowno艣膰 sugeruje, 偶e wysokomar偶owy biznes reklamowy w sp贸艂ce przyj膮艂 si臋 bardzo dobrze i wci膮偶 dynamicznie ro艣nie. Na wyniki pozytywnie wp艂yn臋艂y ostatnie podwy偶ki cen subskrypcji i wysoka ogl膮dalno艣膰 serialu Adolescence.聽

Akcje Netflixa (interwa艂 D1)

Je艣li wzrosty zostan膮 utrzymane, jutro Netflix mo偶e otworzy膰 si臋 w okolicach 1020 USD za akcj臋. W ostatnim czasie kurs akcji obroni艂 kluczowe wsparcie w postaci 200-sesyjnej wyk艂adniczej 艣redniej (EMA200, czerwona linia). Historyczne maksima wyznacza poziom 1050 USD.

聽

殴r贸d艂o: xStation5