Akcje europejskich sp贸艂ek obronnych dominuj膮 dzi艣 wzrosty na Starym Kontynencie, a na pozycj臋 numer jeden wysuwa si臋 niemiecki koncern zbrojeniowy, Rheinmetall (RHM.DE), kt贸rego walory zyskuj膮 dzi艣 8% i s膮 najmocniejszym komponentem indeksu DAX. Wzrosty podyktowane s膮 oczekiwanymi wi臋kszymi inwestycjami w szerokim sektorze militarno-przemys艂owym, na Starym Kontynencie. Na szczycie w Monachium, europejscy przyw贸dcy zgodzili si臋 co do tego, 偶e wzrost bud偶etu na obronno艣膰, dla gospodarek europejskich jest niemal przes膮dzony.

Fundamentala zmiana inwestycji w obronno艣膰

Poza Rheinmetallem prawie 14% zyskuj膮 akcje niemieckiego Hensoldt, a 18% akcje producenta stali i dostawy floty wojennej Niemiec, Thyssenkrupp. Poza niemieckimi sp贸艂kami obronnymi, wzrosty widzimy te偶 na pozosta艂ych rynkach. Norweski gigant zbrojeniowy, Kongsberg Gruppen zyskuje 6%, podobnie do w艂oskiego koncernu Leonardo. Podobnej skali wzrosty obserwujemy w walorach bytyjskiego BAE Systems, kt贸re zyskuj膮 7% i francuskiego Dassault Aviation, kt贸rego walory notowane s膮 prawie 5% wy偶ej; podobnie do Thales.

Wrosty mo偶emy wi膮za膰 z oczekiwanymi wy偶szymi bud偶etami na obronno艣膰, w艣r贸d europejskich gospodarek, po tym jak Stany Zjednoczone w pewnym sensie 'scedowa艂y' odpowiedzialno艣膰 za utrzymanie ew. pokoju w Ukrainie na gospodarki Starego Kontynentu. Inwestorzy oczekuj膮 te偶, 偶e bud偶ety na obronno艣膰 zdecydowanie wzrosn膮 w niemal wszystkich gospodarkach Unii Europejskiej, by spe艂ni膰 nowe wytyczne NATO. Dzi艣 zaplanowano szczyt europejskich przyw贸dc贸w w kt贸rych wezm膮 udzia艂 m.in. prezydent Francji, kanclerz Niemiec oraz premierzy Wielkiej Brytanii i Polski.

Wydaje si臋, 偶e wszystko to sk艂ada si臋 w pewien oczywisty scenariusz - strukturalnie wy偶szych inwestycji w obronno艣膰 na Starym Kontynencie. Ursula von der Leyen proponowa艂a, by co do inwestycji w obronno艣膰, gospodarek UE nie obowi膮zywa艂 limit zad艂u偶enia. Tymczasem USA oczekuje od pa艅stw NATO 5% bud偶et贸w na obronno艣膰 wobec ok. 2%, na kt贸re panowa艂a zgoda w roku 2006. Wydatki na obronno艣膰 za rok 2024 wynios艂y w Europie prawdopodobnie ok. 326 miliard贸w euro, a 艣rednia inwestycji per kraj wynosi艂a ok.2% bud偶etu wg. szacunk贸w Banca Akros; m.in. W艂ochy i Holandia zosta艂y 'w tyle'. Je艣li 5% b臋dzie realne, rekordowe inwestycje w sektorze powinny dopiero nadej艣膰.

Wykres cen akcji Rheinmetall (Interwa艂 D1)

Akcje niemieckiego Rheinmetall wybijaj膮 dzi艣 nowe ATH i zbli偶y艂y si臋 do 900 EUR za walor wobec niespe艂na 100 EUR przed wojn膮 w Ukrainie. Koncern jako jeden z niewielu w Europie posiada zdolno艣ci masowej produkcji amunicji artyleryjskiej m.in. kal. 155 mm.