Akcje Tesli rosną przed premierą robotaxi

Akcje Tesli (TSLA.US) rosną dziś o 0,4% w oczekiwaniu na wielkie wydarzenie firmy założonej przez Elona Muska, a mianowicie prezentację robotaxi, zatytułowaną „my, robot”. Wydarzenie odbędzie się w studiach Warner Bros w Hollywood (Los Angeles), w ogromnym 44-hektarowym kompleksie, który obejmuje duże zestawy przygotowane do wszelkiego rodzaju filmów i programów telewizyjnych.

Wszyscy czekają na robotaxi

Pięć lat temu Musk po raz pierwszy zaprezentował robotaxi, całkowicie autonomiczne pojazdy zdolne do przewożenia pasażerów z jednego miejsca do drugiego bez jakiegokolwiek kierowcy. Zgodnie z ówczesnymi zapowiedziami potentata, te robotaxi, których działanie byłoby podobne do Ubera, byłyby gotowe do rozpoczęcia działalności pod koniec 2020 roku. Przewidywania Muska nie zostały jednak spełnione. Wręcz przeciwnie: od momentu, gdy robotaxi po raz pierwszy wysunęły się na pierwszy plan, ich uruchomienie było wielokrotnie opóźniane, co w konsekwencji odbiło się na akcjach spółki. Jednak po ostatnim opóźnieniu w lipcu ubiegłego roku, kiedy ogłoszono, że firma nie zaprezentuje pojazdu w sierpniu, tym razem wydaje się, że w końcu wydarzenie się odbędzie, a robotaxi w końcu ujrzy światło dzienne.

Konkretnie, Tesla ma zaprezentować swoje pierwsze robotaxi w najbliższy czwartek, 10 października, małego sedana z dwojgiem drzwi i dwoma siedzeniami, czterema kołami (choć w pewnym momencie spekulowano, że będzie miał trzy) i dużą ilością miejsca w bagażniku, przeznaczoną na bagaż. Ponadto oczekuje się, że interfejs użytkownika pojazdu będzie bardzo podobny do obecnych pojazdów produkcyjnych, choć uproszczony, ponieważ niektórych aspektów nie można kontrolować.

Podczas prezentacji robotaxi nie wyklucza się również, że Musk zaprezentuje aplikację transportową podobną do Ubera. Jednym z pomysłów magnata jest przekształcenie obecnej floty klientów Tesli w coś w rodzaju Airbnb na kołach, w którym właściciele wysyłają swoje samochody bez kierowcy, aby odebrać pasażerów, gdy ich nie używają. Aby to jednak zadziałało, firma będzie musiała udostępnić znacznie więcej szczegółów, takich jak to, kto jest odpowiedzialny w razie wypadku lub kradzieży oraz kto będzie czyścił i konserwował samochody między podróżami.

Oczekuje się również, że podczas wydarzenia użytkownicy będą mieli możliwość przetestowania robotaxi.

Wyniki akcji Tesli

Odsłonięcie robotaxi Tesli następuje wkrótce po tym, jak firma poinformowała o dostawach swoich pojazdów w ostatnim kwartale, które nie spełniły oczekiwań rynku. W ciągu ostatnich trzech miesięcy firma dostarczyła klientom 462 890 pojazdów, o 6,4% więcej niż rok temu. Pomimo wzrostu, który zakończył dwa kolejne kwartały spadków, firma nie spełniła prognoz analityków, którzy spodziewali się dostaw na poziomie 463 000 sztuk.

W porównaniu z dużym rywalem BYD, który odnotował dostawy do 443 426 pojazdów, Tesla pozostaje wiodącym na świecie producentem pojazdów elektrycznych. Mimo to firma stanęła w obliczu niestabilnego roku 2024, w którym jej akcje doświadczyły znacznych spadków. Tak więc w ostatnich miesiącach akcje Tesli nieregularnie odrabiały straty po spadku o ponad 40% odnotowanym w połowie kwietnia.

Ożywienie to było napędzane przez roboty obiecane przez Muska oraz zapowiedź nowych, bardziej ekonomicznych modeli. Mimo to, po prezentacji najnowszych dostaw, akcje spółki odnotowały spadek o 7%, który został ostatnio złagodzony, gdy akcje spółki wzrosły po zapoznaniu się z nowymi taryfami, które Unia Europejska zastosuje do pojazdów elektrycznych produkowanych w Chinach. W szczególności spółka, która prowadzi znaczącą działalność produkcyjną w Chinach, odnotowała 2% wzrost po uzyskaniu stawki celnej w wysokości 7,8%, najniższej z tych nałożonych przez Unię Europejską. W tym scenariuszu dopiero okaże się, jaki wpływ robotaxi będzie miał na akcje Tesli i jak może on sprawić, że firma będzie ewoluować.

W chwili obecnej walory spółki notowane są na poziomie średniej 3-letniej mnożnika EV/EBITDA.

Źródło: xStation