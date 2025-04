Alphabet - czego spodziewać się po wynikach za 1Q25❓

Alphabet (GOOGL.US) opublikuje dziś po zakończeniu sesji wyniki za 1Q25. Będzie to drugi raport wynikowy spośród tzw. “Siedmiu Wspaniałych” po Tesli, której notowania, choć spółka rozczarowała pod względem finansowym, zyskały po informacji o większym zaangażowaniu Elona Muska w funkcjonowanie spółki. W obliczu szerokiej słabości czołowych Big Techów (wszystkie te spółki odnotowały od początku roku wyższe spadki niż szeroki rynek w USA) dzisiejsze wyniki Alphabetu będą mocnym sprawdzianem tego, jak spółka operuje w nowym otoczeniu zdominowanym przez niepewność. W trakcie dzisiejszej publikacji wyników ważne będą nie tylko dane finansowe, ale też przekaz od zarządu wskazujący inwestorom, czy Alphabet nawiguje bezpiecznie po wzburzonych wodach niepewnej rynkowej sytuacji.





Z technicznej perspektywy na wykresie Alphabetu może wyrysować się formacja podwójnego dna. Jeżeli dzisiejsze wyniki okażą się pozytywnym zaskoczeniem, a notowania wespną się powyżej poziomu 160,77 $, może to być sygnał odwrócenia trendu spadkowego trwającego na akcjach giganta technologicznego od początku 2025 r. Źródło: xStation

Nastawienie przed wynikami

Spółka zyskuje na sesji przed wynikami, rosnąc o ok. 2%, co może na lekki rynkowy optymizm przed publikacją raportu. Spośród ostatnich 4 publikacji kwartalnych wyników, spółka odnotowała 2 razy wzrosty na sesji przed publikacją, oba o podobnej skali, co na dzisiejszej sesji.

W przypadku nastawienia analityków, mimo trwającej od początku roku przeceny na akcjach spółki, wciąż widać utrzymujący się optymizm. Choć udział rekomendacji kupna lekko spadł od początku 2025 r., wciąż utrzymuje się on na poziomie powyżej 80%. Jednocześnie, mimo obniżki średniej ceny docelowej, utrzymuje się ona nadal powyżej 200 dolarów, wynosząc obecnie 202,96 $. Różnica między 12-miesięczną ceną docelową a obecną wyceną pozostaje w sferze podwyższonej w ujęciu ostatniego roku, spadając lekko poniżej lokalnego szczytu z początku września 2024 r. Jednocześnie, tak wysoka różnica między wyceną rynkową a konsensusem analityków we wrześniu widoczna była w okolicach lokalnego dołka cenowego.

Nastawienie konsensusu analityków do Alphabetu. Źródło: Bloomberg Finance L.P.

Prognozy finansowe na 1Q25

Na poziomie finansowych wyników rynek spodziewa się osiągnięcia przez Alphabet przychodów w wysokości 89,1 mld $ (+11% r/r). W przypadku zysku operacyjnego oczekiwana wartość wynosi 28,58 mld $ (+12% r/r). Wyższa dynamika wzrostu zysku operacyjnego sprawia, że konsensus oczekuje lekkiego umocnienia marży do poziomu powyżej 32,08% (+0,45 p.p.). Umiejętne zarządzanie kosztami będzie w obecnym otoczeniu jednym z najważniejszych wyzwań, z jakimi Alphabet będzie się mierzył. Choć utrzymanie wysokich dynamik przychodów spółki wydaje się mniej zagrożone, tak zarządzanie kosztami w obliczu tak kapitałochłonnych planów rozwojowych, jak sektor AI, może okazać się dużym wyzwaniem. Inwestorzy pozostają w szczególności wrażliwi na wahania zysku operacyjnego, choć w tym przypadku widzimy przestrzeń do tego, by niższy wynik operacyjny nie wzbudził mocnej wyprzedaży, jeżeli komunikaty od zarządu wskażą na długoterminowy potencjał do utrzymania i poprawiania wyników operacyjnych.

W przypadku skoryg. zysku na akcję konsensus spodziewa się 2,01 $, co oznaczałoby 6% wzrost w ujęciu r/r.

Prognozowane wybrane wyniki finansowe spółki w porównaniu do 1Q24 (w mld $, oprócz zysku na akcję). Źródło: Bloomberg Finance L.P., XTB Research

Spośród poszczególnych segmentów szczególnie uważnie obserwowany będzie segment Google Cloud, który wciąż pozostaje kluczowym motorem generującym najwyższe dynamiki wzrostu. W trakcie dzisiejszej konferencji wynikowej inwestorzy zwrócą także uwagę na dynamiki w segmencie reklamowym. Choć nie są one tak wysokie, jak w segmencie chmurowym, tak jednak wciąż stanowią ponad 70% całych przychodów generowanych przez spółkę. To właśnie ten segment może być potencjalnie narażony na słabości w związku z narastającymi napięciami geopolitycznymi i wzmożoną niepewnością.

Prognozowane przychody poszczególnych segmentów spółki w porównaniu do 1Q24 (w mld $). Źródło: Bloomberg Finance L.P., XTB Research

Segment chmurowy dalej w centrum uwagi

Niezmiennie jednym z najważniejszych elementów konferencji wynikowej Alphabetu pozostaje temat rozwoju segmentu chmurowego. Obecnie spółka znajduje się w bardzo ciekawym momencie, wobec zapowiadanego przez konkurencję spowolnienia agresywnego rozwoju centrów danych w obliczu podwyższonej niepewności. Alphabet może w takim razie albo zdecydować się dołączyć do trwającego sentymentu zachowawczego podejścia do segmentu chmurowego, co prawdopodobnie odbije się na niższych dynamikach wzrostu przychodów lub spróbować agresywnie wykorzystać lekkie wycofanie konkurencji w celu zdobycia większego udziału w rynku.

Drugi scenariusz wydaje się bardziej ryzykowny i jednocześnie prawdopodobnie bardziej kosztowny, stąd w jego przypadku należy spodziewać się erozji marży operacyjnej w tym segmencie. Byłaby to cena za ewentualną dużo mocniejszą pozycję spółki w przyszłości.

Bez względu na to, jaką drogę firma obierze, inwestorzy szczególnie uważnie będą przyglądać się nie tylko wynikom za ostatni kwartał, ale przede wszystkim prognozom na kolejne kwartały oraz ogólnemu nastawieniu zarządu do przyszłości chmurowego segmentu.

Prognozowane przychody w segmencie chmurowym za 1Q25 wynoszą 12,32 mld $, co oznaczałoby najwyższą wartość w historii spółki. Jednocześnie konsensus spodziewa się lekkiego spadku wyniku operacyjnego w stosunku do poprzedniego kwartału, choć wciąż oczekiwany wynik 1,94 mld $ stanowi ponad 2 razy wyższą wartość niż wynik w 1Q24.

Przychody i wyniki operacyjne w segmencie chmurowym Alphabetu za od 3Q22 pozostają w trendzie wzrostowym (z jednorazowym spadkiem marży operacyjnej w 3Q23). Źródło: Bloomberg Finance L.P., XTB Research

Cła dalej pozostają ważnym tematem

Jednym z czołowych tematów, na które inwestorzy szczególnie będą zwracali uwagę w trakcie konferencji wynikowej, będzie kwestia wpływu ceł i niepewności makroekonomicznej na działalność spółki. Alphabet spośród głównych Big Techów prezentuje największą odporność na ewentualne zawirowania geopolityczne, a także często prezentował najszybszą odbudowę po okresie niepewności. Na razie Alphabet nie wykazuje znacznie lepszej kondycji od reszty głównych spółek technologicznych, notując od początku roku spadek notowań wynoszący ok. 17%, co plasuje go dokładnie w środku stawki “Siedmiu Wspaniałych”.

Pierwszym krokiem do odbudowania pewności inwestorów będzie nakreślenie zasięgu i wpływu ceł i ogólnej geopolitycznej niepewności na działalność spółki. Stąd możemy spodziewać się, że na dzisiejszej konferencji pojawią się pytania o to, jak mocno cła wpłyną na działalność Alphabetu. Warto zauważyć, że nie chodzi tu do końca o bezpośredni wpływ, który najprawdopodobniej nie będzie zbyt mocny, a raczej przede wszystkim o pośredni wpływ niepewności na chęć kontrahentów spółki do wydatków marketingowych, które stanowią istotny trzon przychodów spółki.

AI - zagrożenie czy szansa?

Kolejnym ważnym elementem dzisiejszych wyników będzie próba odpowiedzi na to, czy rozwijający się segment AI jest dla Alphabetu szansą czy coraz większym zagrożeniem. Choć rozwijany przez Alphabet model językowy Gemini jest mocnym konkurentem na rynku, warto zauważyć, że zbierający coraz więcej użytkowników świat modeli sztucznej inteligencji może zagrozić najważniejszemu segmentowi przychodowemu spółki, jakim jest Google Search. Dotąd na rynku wyszukiwarek Google było niedoścignionym gigantem, jednak zmieniające się nawyki użytkowników wraz z coraz dynamiczniej rozwijającymi się narzędziami alternatywnymi do wyszukiwarek mogą znacząco zmienić dotychczasowy rozkład sił.

Inwestorzy będą wobec tego poszukiwać w dzisiejszych wypowiedziach zarządu spółki wskazania, czy rozwijany Gemini będzie stanowił wystarczające zabezpieczenie chroniące najważniejszy segment przychodowy spółki.