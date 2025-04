Alphabet przebija oczekiwania, raportując mocne wyniki za 1Q25📊

Alphabet (GOOGL.US) zaraportowa艂 znacznie lepsze wyniki za 1Q25, przebijaj膮c oczekiwania rynkowe. Sp贸艂ka pokaza艂a solidne dynamiki wzrostu przychod贸w w kluczowych segmentach, a tak偶e pokaza艂a wyra藕nie lepszy wynik operacyjny, co w szczeg贸lno艣ci wida膰 w kluczowym segmencie chmurowym. Notowania sp贸艂ki w handlu po zamkni臋ciu rosn膮 o ponad 4%.聽

聽

W pierwszej reakcji notowania sp贸艂ki rosn膮 o ponad 4%. 殴r贸d艂o: xStation聽

Na poziomie przychod贸w sp贸艂ka zaraportowa艂a 90,23 mld $, co oznacza 12% wzrost w uj臋ciu r/r. Wynik ten przewy偶szy艂 oczekiwania konsensusu zak艂adaj膮ce 89,1 mld $. Do tak solidnego wzrostu w uj臋ciu r/r przede wszystkim przyczyni艂 si臋 solidny wynik w g艂贸wnych segmentach dzia艂alno艣ci sp贸艂ki. Google Search odnotowa艂o 50,7 mld $, co oznacza 10% wzrost w uj臋ciu r/r. Stabilne dynamiki w segmencie reklamowym (sp贸艂ka osi膮gn臋艂a 66,89 mld $, co oznacza wzrost +8% r/r) wskazuj膮 na zdrow膮 sytuacj臋 finansow膮 w najwa偶niejszym segmencie dzia艂alno艣ci sp贸艂ki. Dane te s膮 w szczeg贸lno艣ci istotne, bior膮c pod uwag臋 obawy rynkowe, co do umiej臋tno艣ci podtrzymania przez Google swojej dominacji w tym segmencie rynku.聽

Na poziomie wyniku operacyjnego sp贸艂ka pokaza艂a 30,61 mld $, co oznacza wzrost w uj臋ciu r/r o 20% i jednoczesn膮 popraw臋 mar偶y operacyjnej do 33,92% (+2,29 p.p.). Na poziomie skoryg. zysku na akcj臋 sp贸艂ka zaraportowa艂a a偶 2,81 $, co oznacza prawie 50% wzrost r/r i 40% wy偶szy wynik ni偶 przewidywa艂 konsensus.聽Wynik netto sp贸艂ki by艂 najwy偶szym wynikiem kwartalnym w historii sp贸艂ki.聽

Wybrane dane finansowe Alphabet za 1Q25 (w mld $ z wyj膮tkiem zysku na akcj臋). 殴r贸d艂o: Alphabet, XTB Research聽

Podzia艂 przychod贸w sp贸艂ki na segmenty (w mld $). 殴r贸d艂o: Alphabet, XTB Research

To jednak, co najmocniej spodoba艂o si臋 inwestorom, to bardzo mocne wyniki operacyjne. Skuteczne zarz膮dzanie kosztami w ci臋偶kim otoczeniu jest kluczowe z perspektywy dalszego monetyzowania dynamicznie rosn膮cych segment贸w dzia艂alno艣ci. W szczeg贸lno艣ci warto podkre艣li膰 mocny wynik 2,18 mld $ wyniku operacyjnego Google Cloud, kt贸ry przewy偶szy艂 oczekiwania rynkowe o 12%. Jednocze艣nie jest to wynik o 142% wy偶szy od zesz艂orocznego. Do tego, wbrew oczekiwaniom rynku, wynik ten jest wy偶szy ni偶 wynik z 4Q24, co oznacza najwy偶szy wynik operacyjny w chmurowym segmencie w historii sp贸艂ki i dalsz膮 popraw臋 mar偶y operacyjnej sp贸艂ki.聽

Wyniki operacyjne poszczeg贸lnych segment贸w (w mld $). 殴r贸d艂o: Alphabet, XTB Research