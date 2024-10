Alphabet raportuje świetne wyniki za 3Q24 📈

Alphabet (GOOGL.US) sta艂 przed bardzo trudnym wyzwaniem wobec wysoko postawionej poprzeczki oczekiwa艅 rynkowych. Mimo to sp贸艂ce uda艂o si臋 zaraportowa膰 mocne wyniki za 3 kwarta艂, przebijaj膮c prognozy konsensusu rynkowego w najwa偶niejszych aspektach, a co za tym idzie, utrzymuj膮c mocne dynamiki przychod贸w. Szczeg贸lnie pozytywnie zaskoczy艂 segment chmurowy, kt贸ry dalej pozostaje najuwa偶niej obserwowan膮 sk艂adow膮 przychod贸w sp贸艂ki.聽Notowania sp贸艂ki w handlu po zamkni臋ciu rynku rosn膮 skokowo o ponad 4% w pierwszej reakcji na wyniki.聽

Na poziomie sprzeda偶y sp贸艂ka osi膮gn臋艂a 88,27 mld $, co oznacza dynamik臋 na poziomie 15,1% i warto艣膰 o 2,11% wy偶sz膮 od prognozowanej. R贸wnie偶 po skorygowaniu warto艣ci o wyp艂aty na rzecz partner贸w przekierowuj膮cych klient贸w do 艣rodowiska Google przychody dalej utrzyma艂y mocn膮 warto艣膰 wynosz膮c膮 74,6 mld $ (wobec prognoz zak艂adaj膮cych 72,9 mld $).聽

Sp贸艂ce uda艂o si臋 tak偶e utrzyma膰 艣wietn膮 dyscyplin臋 kosztow膮, kt贸ra spowodowa艂a, 偶e zysk operacyjny wzr贸s艂 o 33,7% r/r do warto艣ci 28,52 mld $ (wobec 26,67 mld $ rok wcze艣niej). To prze艂o偶y艂o si臋 na utrzymanie rekordowej mar偶y operacyjnej w wysoko艣ci 32%. Sp贸艂ka tym samym trzeci kwarta艂 z rz臋du utrzyma艂a mar偶臋 operacyjn膮 powy偶ej 30%.聽

Alphabet poradzi艂 sobie tak偶e 艣wietnie na poziomie skoryg. zysku na akcj臋, kt贸ry za 3Q24 wyni贸s艂 2,12 $ i tym samym znacz膮co przewy偶szy艂 prognozy przewiduj膮ce 1,84 $.聽

Kluczowe dane za 3Q24 (w mld $ z wyj膮tkiem skoryg. zysku na akcj臋). 殴r贸d艂o: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.聽

W艣r贸d poszczeg贸lnych segment贸w sp贸艂ka dostarczy艂a w podstawowych segmentach solidne dynamiki sprzeda偶y. Utrzymanie wysokich dynamik w segmentach opartych na przychodach z reklam (w szczeg贸lno艣ci segmentu YouTube oraz Google Search) pozwoli艂o sp贸艂ce odsun膮膰 jedno z najwi臋kszych zagro偶e艅, jakiego inwestorzy mogli si臋 obawia膰 w wynikach za ten kwarta艂. AI jest jednym z czo艂owych motor贸w nap臋dowych sp贸艂ki, jednak偶e wraz z coraz wi臋kszym rozwojem generatywnej sztucznej inteligencji potencja艂 do generowania przychod贸w w czo艂owym segmencie rynkowym sp贸艂ki, jakim jest wyszukiwarka. Mimo to Alphabet pokaza艂, 偶e wprowadzane przez sp贸艂k臋 rozwi膮zania wykorzystuj膮ce AI, wspomagaj膮ce wyszukiwanie i korzystanie z technologii sp贸艂ki, nie tylko polepsza do艣wiadczenie klient贸w, ale tak偶e przek艂ada si臋 na utrzymanie wysokich, dwucyfrowych dynamik przychod贸w. CEO Alphabetu zapowiada, 偶e sp贸艂ka wci膮偶 pozostaje na pocz膮tku drogi do wprowadzania coraz to nowych rozwi膮za艅 i ulepsze艅 w tym kluczowym segmencie.聽

Podzia艂 przychod贸w na segmenty. 殴r贸d艂o: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.聽

W przypadku przychod贸w z YouTube 艂膮czna warto艣膰 przychod贸w za 4 ostatnie kwarta艂y zar贸wno z reklam, jak i subskrypcji po raz pierwszy w historii przekroczy艂a 50 mld $. Segment ten w obszarze YouTube Music Premium, YouTube TV oraz NFL Sunday Ticket przewodz膮 we wzro艣cie przychod贸w z subskrypcji oraz聽聽

W segmencie Google Cloud sp贸艂ka znacz膮co przyspieszy艂a dynamik臋 przychod贸w do prawie 35% r/r. Taka warto艣膰 jest znacznie powy偶ej prognoz i wskazuje na umocnienie si臋 Alphabetu na rynku, na kt贸rym mocno konkuruje z Amazonem oraz Microsoftem.聽

Podzia艂 wyniku operacyjnego na segmenty. 殴r贸d艂o: 殴r贸d艂o: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.聽

Tym samym wyniki sp贸艂ki za 3Q24 wskazuj膮 nie tylko na utrzymanie mocnych dynamik w kluczowych segmentach, ale tak偶e dynamiczny rozw贸j sp贸艂ki na wci膮偶 mocno rozwijaj膮cym si臋 rynku AI. To przek艂ada si臋 na utrzymywanie przez Alphabet czo艂owej pozycji w wy艣cigu technologicznym.聽

Notowania sp贸艂ki rosn膮 o ponad 4% w handlu po zamkni臋ciu. Wci膮偶 jednak zmiana jest ni偶sza ni偶 ta wyceniana przez rynek opcji w trakcie sesji poprzedzaj膮cej wyniki. Implikowana zmiana wskazuje na poziom 180 $. 殴r贸d艂o: xStation聽