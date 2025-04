Amazon składa ofertę przejęcia TikToka 📢

Według doniesień The New York Times Amazon (AMZN.US) złożył ofertę przejęcia TikToka tuż przed finalną datą, przed jaką został postawiony ByteDance. Prezydent Donald Trump przesunął tę datę na 5 kwietnia (sobota), choć jego ostatnie wypowiedzi wskazują, że spodziewa się wcześniejszego zamknięcia przejęcia.

Ze względu na obawy dotyczące dostępu do danych użytkowników z USA, ByteDance zostało postawione ultimatum w związku z którym spółka musi sprzedać część platformy TikToka działającą na terenie USA. Jeżeli nie zrobi tego do 5 kwietnia, w życie wejdzie zakaz działania platformy na terenie Stanów Zjednoczonych.

Do spółek, które są zainteresowane przejęciem TikToka (m.in. Oracle, Rumble oraz Perplexity AI), dołączył dziś Amazon, który złożył ofertę w formie listu zaadresowanego do wiceprezydenta JD Vance’a, a także Sekretarza Handlu Howarda Lutnicka. Mimo to według wewnętrznych doniesień oferta Amazonu nie jest brana zbyt poważnie.

Notowania Amazonu pozostawały od początku lutego w silnym trendzie spadkowym. W ciągu ostatnich trzech dni spółka próbuje wrócić do wzrostów z końcówki marca. Na dzisiejszej sesji, mimo spadkowego początku, notowania wróciły powyżej wczorajszej ceny zamknięcia, a obecnie notowane są na ok. 2% plusie. Źródło: xStation