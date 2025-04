Akcje Tesli rosną 8% na fali optymizmu wokół regulacji w USA📈

Inwestorzy Tesli (TSLA.US) z optymizmem reaguj膮 na wprowadzenie przez Trumpa zmian聽w federalnych przepisach dotycz膮cych autonomicznych pojazd贸w w USA. Akcje sp贸艂ki rosn膮 o prawie 8%, poniewa偶 prezydent Trump u艂atwi艂 ich wdra偶anie, 艂agodz膮c wymagania regulacyjne dotycz膮ce wypadk贸w z autonomicznymi systemami jazdy.

Narodowa Administracja Bezpiecze艅stwa Ruchu Drogowego (NHTSA) og艂osi艂a, 偶e nadal b臋dzie wymaga膰 zg艂aszania incydent贸w zwi膮zanych z systemami zaawansowanej asysty kierowcy oraz systemami autonomicznej jazdy, ale upro艣ci wymogi聽 raportowania. Rynek widzi w tym zal膮偶ek pe艂nej implementacji samojezdnych samochod贸w na ameryka艅skich drogach, gdzie dominuj膮c膮 pozycj臋 posiada Tesla.

NHTSA rozszerzy r贸wnie偶 sw贸j Program Zwolnie艅 dla Pojazd贸w Autonomicznych (AVEP) , obejmuj膮c nim tak偶e pojazdy produkowane w USA. Dotychczas program zezwala艂 jedynie na wdra偶anie niekt贸rych pojazd贸w zagranicznych na ameryka艅skie drogi bez pe艂nego przestrzegania Federalnych Standard贸w Bezpiecze艅stwa Pojazd贸w Silnikowych (FMVSS) w celach badawczych i pr贸bnych. Teraz o podobne zwolnienia b臋d膮 mog艂y wnioskowa膰 pojazdy produkowane w USA.

Sekretarz transportu USA, Sean Duffy, stwierdzi艂, 偶e nowe ramy prawne ogranicz膮 biurokracj臋, pobudz膮 innowacje i pozwol膮 rzuci膰 wyzwanie Chinom. Wcze艣niej Elon Musk wzywa艂 do wprowadzenia tych zmian m.in. w celu przyspieszenia uruchomienia swojej floty Cybercab贸w w Teksasie w czerwcu tego roku. Wed艂ug Financial Times, aby uzyska膰 aprobat臋, Tesla potrzebuje zwolnienia agencji NHTSA, aby m贸c operowa膰 pojazdami na ameryka艅skich drogach.

W 2025 roku akcje Tesli zesz艂y z w艂a艣ciwego toru, przyt艂oczone konkurencj膮 z Chin, obawami o c艂a i pogorszeniem reputacji firmy wynikaj膮cym z bliskich zwi膮zk贸w Muska z administracj膮 Trumpa. Po wynikach za pierwszy kwarta艂, gdy zyski spad艂y a偶 o 71%, Musk obieca艂 ponownie skupi膰 si臋 na swojej pracy w Tesli i ograniczy膰 zaanga偶owanie w dzia艂alno艣膰 na rzecz rz膮du w ramach聽Departamentu Efektywno艣ci Rz膮dowej (DOGE).

Akcje Tesli (TSLA.US), interwa艂 D1

Akcje Tesli rosn膮 dzi艣 o prawie 8% i walcz膮 z 23.6 zniesieniem Fibonacciego fali spadkowej z pocz膮tku roku. Wska藕nik RSI wskazuje 56, wracaj膮c do wzrostowego momentum. Do EMA200 sp贸艂ce brakuje jeszcze ok. 7%.

殴r贸d艂o: xStation5