Amerykański dolar powraca do spadków po uspokojeniu napięć na linii USA-Kolumbia

Dwa najgorętsze tematy związane z prezydenturą Donalda Trumpa - migracja i cła - połączyły się w ten weekend w trakcie napięć na linii USA-Kolumbia. Gustavo Petro, prezydent Kolumbii, odmówił przyjęcia samolotów wojskowych z USA z migrantami na pokładzie, twierdząc, że “USA nie może traktować kolumbijskich imigrantów jak kryminalistów”. W reakcji na to Donald Trump zagroził wprowadzeniem 25% ceł na produkty kolumbijskie oraz podwyższeniem ich do 50% w ciągu tygodnia.

Decyzja ta wynikała z wcześniejszej zgody kolumbijskich władz na transport migrantów. Cła miały być wprowadzone przy pomocy specjalnej ustawy - International Emergency Ecomic Powers Act, która zezwala prezydentowi na wprowadzanie nadzwyczajnych opłat i kar na zagraniczne kraje, jeśli wymaga tego wyjątkowa sytuacja z gospodarczego punktu widzenia. Warto zauważyć, że prawo to nigdy wcześniej nie zostało wykorzystane w celu nałożenia ceł.

Finalnie, Stany Zjednoczone i Kolumbia osiągnęły porozumienie w sprawie deportacji nielegalnych imigrantów. Kolumbia zgodziła się na „nieograniczoną akceptację” wszystkich deportowanych, w tym za pośrednictwem amerykańskich lotów wojskowych, co skłoniło USA do wstrzymania się z nałożeniem 25% ceł. Umowa pozwala uniknąć znaczących zakłóceń gospodarczych dla Kolumbii, dla której USA jest największym partnerem handlowym.

USDIDX powrót do spadków

Dolar w pierwszej części dnia notował nawet umiarkowane wzrosty, które mogły być częściowo wspierane przez potencjalne pierwsze użycie ceł przez amerykańską administrację. Indeks USDIDX zyskiwał nawet 0,25% do 107,600 punktów. Następnie jednak dowiedzieliśmy się, że rząd w Kolumbii przystał na wszystkie wymagania Trumpa w związku z deportacją nielegalnych imigrantów wobec groźby wprowadzenia 25% taryf. Ta informacja mogła być z kolei katalizatorem do wymazania wzrostów na dolarze oraz powrotu do spadków. Trump pokazał również, że może skutecznie posługiwać się argumentem ceł bez ich finalnego wprowadzenia w życie. W momencie publikacji indeks USDIDX kontynuuje spadki o 0,30% do 106,950 punktów. Na osłabienie dolara wpływać może również mocna wyprzedaż na kontraktach z amerykańskiego rynku akcji oraz wzrostem zainteresowania rynkiem chińskim po ostatnich osiągnięciach startupu DeepSeek.

