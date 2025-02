Amerykańskie spółki jak na razie z najsłabszym sezonem wynikowym od 7 kwartałów 📊

Amerykański rynek przyzwyczaił inwestorów w ciągu ostatnich kwartałów nie tylko do dynamicznych wzrostów, ale także do regularnego i ciągłego przebijania konsensusu. Tym bardziej obecnie trwający sezon wyników wypada mocno blado na tle poprzednich kwartałów. Po raz pierwszy od 4Q23 udział spółek w S&P 500, które przebiły oczekiwania dotyczące zysków na akcję, spadł poniżej 80%. Jak na razie wyższe od oczekiwań wyniki zaprezentowało 75% spółek. Co więcej, wzrasta udział spółek raportujących słabsze od oczekiwań wyniki. Jak na razie udział ten wynosi 18%, wobec 16% rok wcześniej.

Udział spółek, które jak dotąd pokonały oczekiwania (pomarańczowy), zaraportowały słabsze wyniki (czerwony) i zaraportowały wyniki zgodne z oczekiwaniami (szary). Źródło: Bloomberg Finance L.P.

Wśród sektorów najsłabiej radzą sobie usługi użyteczności publicznej. W tym segmencie zyski wyższe od oczekiwań zaprezentowało jedynie 47% i aż 33% pokazało niższe zyski. Najmocniejszym sektorem są jak na razie finanse, w których aż 85% spółek pokazało lepsze wyniki. Jednocześnie skala średnie przebicie EPS w stosunku do oczekiwań w tym sektorze jest po dobrach dyskrecjonalnych najwyższa i wynosi 11%.

Porównując do 4Q23 jedynie 3 sektory wykazały wyższe pozytywne zaskoczenie niż rok wcześniej: finansowy, telekomunikacja i dobra dyskrecjonalne.

Średnia różnica w raportowanym EPS w stosunku do konsensusu. Źródło: XTB Research, LSEG