Analiza techniczna - Ethereum (14 stycznia 2026)

Najważniejsze wnioski Co dalej z kursem Ethereum?

Na wykresie D1 notowania Ethereum wyraźnie ruszyły w górę podczas wczorajszej sesji. Cena zdołała przebić kluczowy krótkoterminowy opór, czyli średnią z ostatnich 100 okresów, zaznaczoną na wykresie niebieską linią. Jeżeli kurs utrzyma się powyżej tej średniej, możliwy jest ruch w kierunku oporu przy 3 544 USD, gdzie znajduje się górne ograniczenie geometrii 1 do 1. Pokonanie tego poziomu mogłoby otworzyć drogę do większych wzrostów. Z drugiej strony, szybki powrót ceny poniżej średniej 100-okresowej mógłby skutkować ponownym ruchem spadkowym w kierunku strefy wsparcia przy 2 850 USD. Ethereum – interwał D1 | Źródło: xStation5 Na niższym interwale H4, zgodnie z wczorajszą analizą, scenariusz wzrostowy zaczął się realizować po odbiciu od strefy wsparcia przy 3 075 USD. Pomimo wcześniejszego naruszenia lokalnej geometrii, cena zdołała wyznaczyć nowe maksimum, co pozwala mówić o lokalnej tendencji wzrostowej obowiązującej od połowy grudnia. Aby doszło do jej zanegowania, kurs musiałby powrócić poniżej poziomu 3 075 USD, natomiast na ten moment nie jest to scenariusz bazowy. Ethereum – interwał H4 | Źródło: xStation5

