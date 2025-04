Bank Chin osłabia juana w odpowiedzi na protekcjonizm USA 🇨🇳

Chi艅ski juan (USDCNH: +0,2%) wraca dzisiaj do historycznego do艂ka po tym jak Bank Chin (People鈥檚 Bank of China, PBOC) os艂abi艂 kurs referencyjny wobec dolara do 7,2038 CNH. Kwotowanie przekroczy艂o psychologiczny poziom 7.20 po raz pierwszy od listopadowej elekcji Donalda Trumpa oraz znajduje si臋 na najni偶szym poziomie od wrze艣nia 2023 roku.

Dewaluacja juana to kolejny krok w wojnie handlowej mi臋dzy Chinami a USA, kt贸ry ma zwi臋kszy膰 konkurencyjno艣膰 chi艅skiego eksportu po drastycznej eskalacji protekcjonizmu. W ci膮gu tygodnia stawka celna na Chi艅skie produkty wje偶d偶aj膮ce do USA przekroczy艂a 50%, natomiast towary z ameryka艅skim paszportem zosta艂y obci膮偶one w Pa艅stwie 艢rodka c艂ami rz臋du 34%. Decyzja PBOC b臋dzie zdecydowanie sol膮 w oku republika艅skiej administracji, kt贸ra ustami Trumpa, Bessenta czy Lutnicka wielokrotnie oskar偶a艂a partner贸w handlowych USA o 鈥渕anipulacj臋 walutami鈥 i pog艂臋bianie ameryka艅skiego deficytu handlowego.

聽Z drugiej strony, strategiczna dewaluacja przychodzi z w艂asnym pakietem ryzyk:

Zaniechanie plan贸w stabilizacji juana mo偶e negatywnie prze艂o偶y膰 si臋 na zaufanie inwestor贸w wobec chi艅skich aktyw贸w, prowokuj膮c odp艂yw kapita艂u oraz jeszcze wi臋ksz膮 zmienno艣膰.

Dalszy rozk艂ad stosunk贸w mi臋dzy dwoma najwi臋kszymi gospodarkami 艣wiata oraz twarde zapowiedzi odwetu po obu stronach stanowi膮 preludium g艂臋bokiej utraty wzrostu gospodarczego. W marcu OECD prognozowa艂o strat臋 PKB rz臋du 0,7% dla USA oraz 0,1% dla Chin w ci膮gu 3 lat od wdro偶enia 10-procentowych ce艂 bilateralnych, co podkre艣la du偶膮 stawk臋 protekcjonizmu w nawet tak umiarkowanej formie.

殴r贸d艂o: xStation5