⛩️Bank Japonii podnosi stopy procentowe, wydaje jastrzębi komunikat i nieznacznie umacnia jena

Bank Japonii podnosi stopy procentowe, co było zgodne z oczekiwaniami rynku oraz ekonomistów. Rynek wyceniał niemal 100% szans na dzisiejszy ruch. Co więcej, była to największa podwyżka od kilkunastu lat (o 25 punktów bazowych), gdyż dwie poprzednie wynosiły 20 i 15 punktów bazowych. Najważniejsze stwierdzenia z dzisiejszej decyzji:

Podwyżka stóp procentowych: BoJ podniósł stopy procentowe do 0,5% z 0,25%.

Dalsze podwyżki: BoJ zasygnalizował możliwość dalszych podwyżek stóp procentowych, podkreślając jednak ostrożność i dbałość o stabilność gospodarki. Zdaniem BoJ obecne stopy są jeszcze niskie

Cel inflacyjny: BoJ potwierdził, że będzie prowadził politykę monetarną w sposób odpowiedni do osiągnięcia trwałego i stabilnego celu inflacyjnego na poziomie 2%.

Głos sprzeciwu: Jeden z członków zarządu BoJ, Nakamura, sprzeciwił się podwyżce stóp, argumentując, że decyzja o zmianie wytycznych dotyczących operacji na rynku pieniężnym powinna zostać podjęta dopiero po potwierdzeniu wzrostu rentowności firm.

Utrzymanie akomodacyjnych warunków monetarnych: BoJ podkreślił, że nawet po zmianie polityki, realne stopy procentowe pozostaną głęboko ujemne, a akomodacyjne warunki monetarne będą utrzymane.

Projekcje makroekonomiczne:

Inflacja (CPI): Rok fiskalny 2024: +2,7% (wzrost z +2,5% w październiku) Rok fiskalny 2025: +2,4% (wzrost z +1,9% w październiku) Rok fiskalny 2026: +2,0% (wzrost z +1,9% w październiku)

PKB: Rok fiskalny 2024: +0,5% (spadek z +0,6% w październiku) Rok fiskalny 2025: +1,1% (bez zmian w porównaniu z październikiem) Rok fiskalny 2026: +1,0% (bez zmian w porównaniu z październikiem)



Oczekiwano, że BoJ podniesie swoje oczekiwania na tegoroczną inflację zaledwie do poziomu 2,0%. Obecna zmiana jest jednak znacząca i sugeruje, że w Japonii możemy mieć do czynienia z narastającą presją cenową. Warto wspomnieć, że obecny bilans banku w stosunku do PKB jest najwyższy na świecie, co może generować presję cenową. Japonia jest również w posiadaniu ekstremalnej ilości zagranicznych aktywów, dlatego potencjalna chęć powrotu tych środków do kraju, mogłaby doprowadzić do lawinowego umocnienia jena.

W tym momencie USDJPY testuje ważne wsparcie w okolicach poziomu 155. Warto oczywiście pamiętać, że BoJ może dokonać kolejnego pivota za kilka miesięcy i stwierdzić, że Japonia wciąż potrzebuje niższych stóp procentowych i zakończyć podwyżki. Niemniej, jeśli doszłoby do przełamania strefy 154-155, nie można wykluczyć podejścia pod 152, gdzie znajduje się ważne wsparcie w postaci średniej 200 sesyjnej.