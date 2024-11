Barkin podkreślił podejście Fed zależne od danych; USDIDX zyskuje kolejne 0,50% 💵

Właśnie poznaliśmy szczegóły wypowiedzi dwóch przedstawicieli FOMC - Thomasa Barkin z Richmond Fed oraz gubernator Christopher Waller. W późniejszych godzinach dnia dzisiejszego wywiadu udzieli również Kashkari z Minneapolis oraz Harker z Filadelfii.

Prezes Fed z Richmond Thomas Barkin podkreślił gotowość Fed do dostosowywania polityki w oparciu o sygnały ekonomiczne, zwracając uwagę na niedawną obniżkę stóp procentowych do 4,50%-4,75% i skupienie się na potencjalnych zagrożeniach dla inflacji lub zatrudnienia. Z kolei gubernator Fed Christopher Waller nie odniósł się do polityki monetarnej Fed oraz gospodatki USA.

Thomas Barkin (prezes Fed z Richmond):

Fed jest gotowy do dostosowania polityki w oparciu o sygnały ekonomiczne, ponieważ inflacja zbliża się do celu 2%, a rynek pracy pozostaje odporny.

Niedawna obniżka stóp do 4,50%-4,75% oznacza przejście do mniej restrykcyjnej polityki.

Przyszła reakcja Fed będzie zależeć od nastrojów biznesowych, popytu konsumpcyjnego i ogólnych warunków gospodarczych.

Obszary zainteresowania: potencjalne ryzyko inflacji lub spadek zatrudnienia.

Obecnie rynek szacuje 65% szans na grudniową obniżkę stóp.

Christopher Waller (prezes Fed) - brak komentarzy nt. polityki monetarnej oraz ekonomii:

Opowiadał się za innowacjami w systemach płatniczych kierowanymi przez sektor prywatny, minimalizując interwencję rządu.

Fed wspiera innowacje sektora prywatnego poprzez infrastrukturę operacyjną, taką jak system FedNow.

Podkreślił, że interwencja rządu w płatności powinna dotyczyć wyraźnych nieefektywności rynkowych.

Wyraził sceptycyzm co do potrzeby wprowadzenia cyfrowego dolara Fed (CBDC), powołując się na brak przekonującego uzasadnienia.

USDIDX (D1)

Indeks dolara kontynuuje dzisiaj tzw. Trump Trade rozpoczęty jeszcze przed wyborami. Indeks dolara zyskuje 0,50% do 105,9000 punktów - najwyżej od kwietnia tego roku. Należy pamiętać, że w tamtym momencie stopy procentowe pozostały 75 pb wyżej niż obecnie, a Fed nadal pozostaje w trakcie cyklu luzowania monetarnego. Jak widać, znacząca wygrana partii republikańskiej w wyborach USA miała bardzo duży wpływ na rynek Forex, mimo że teoretycznie zmiana gabinetu politycznego nastąpi dopiero w styczniu kolejnego roku, a do tej pory nie zostaną podjęte nawet żadne realne działania.

Z punktu widzenia analizy technicznej, USDIDX zbliża się do ważnego poziomu 106 punktów, który przez ostatnie dwa lata konsolidacji był tylko krótkoterminowo testowany.

Źródło: xStation 5